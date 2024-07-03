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Истории

Как разбогатеть, заглядывая в чужие холодильники

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

«Люди смеются надо мной из-за этого, — признается Тассос Стассопулос. — Я одержим холодильниками».

Забудьте про S&P 500. Лучше обратите внимание на мороженое. Этот инвестор посещает дома по всему миру, чтобы увидеть, как меняются диеты — а с ними и мировые экономики.

Как разбогатеть, заглядывая в чужие холодильники
  1. Истории

Основатель и управляющий партнер лондонской инвестиционной компании Trinetra выбрал уникальную стратегию: заглядывать в домашние холодильники по всему миру, чтобы прогнозировать будущее и зарабатывать на этом.

Как правило, инвесторы используют рыночные данные и прогнозы крупных производителей потребительских товаров — так они смогут определить, что будут покупать люди, скажем, в Индии. Вместо этого Стассопулос проводил несколько дней, путешествуя по стране и лично опрашивая людей. Но получить нужную информацию все равно не удавалось.

«Я говорил им: „Представьте, что вам повысили зарплату. Как изменится ваша диета?“. Они отвечали: „Я не буду ничего менять“, — объясняет он. — Но мы знаем, что когда люди становятся богаче, они начинают по-другому питаться».

Тогда он начал группировать фотографии холодильников по доходу, чтобы проследить, как меняется их содержимое, и определил тренд.

Все начинается с покупки холодильника, где семья с низким доходом хранит ингредиенты для традиционных блюд или их остатки. По мере того, как она становится ближе к среднему классу, холодильник наполняется сладостями и международными брендами — безалкогольными напитками, пивом и мороженым.

«У вас впервые появляются свободные деньги, вам хочется потратить их на то, чего ваша семья раньше была лишена, и при этом вы хотите покрасоваться» — объясняет инвестор.

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Как только семья становится зажиточной, содержимое холодильника вновь меняется.

Если раньше в морозильной камере был один бренд мороженого, теперь их несколько — десерты становятся нормой, и у членов семьи могут появляться разные предпочтения. В диету проникают ингредиенты из других культур и еда, которая считается здоровой — обезжиренная и диетическая, продукты с пребиотиками. Это, полагает Стассопулос, отражает стремление к самосовершенствованию.

Достигнув по-настоящему высокого уровня жизни, семья начинает покупать органические продукты в перерабатываемой упаковке, с пометками cruelty-free и fair-trade.

«На этом этапе находятся северные страны, — объясняет Стассопулос. — Индия преимущественно на стадии обеспечения потребностей, Китай — на том этапе, когда хочется себя побаловать, а Бразилия уже пришла к здоровому питанию».

Так он решил инвестировать в молочные комбинаты, которые перерабатывают молоко в масло, сыр, йогурт и мороженое. Он спрогнозировал, что именно эти продукты индийские семьи будут покупать, когда их доход увеличится — и свежие данные подтверждают его правоту. Продажи молочных продуктов с добавленной ценностью растут двузначными цифрами, не говоря о том, что его инвестиции окупаются намного лучше, чем в среднем по рынку.

Наблюдения за содержимым холодильников также подсказывают, из каких активов пора выводить деньги.

«В прошлом я инвестировал в Yum China, — рассказывает Стассопулос, имея в виду материнскую компанию, которая управляет брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае. — И когда в 2014 году я заглядывал в холодильники, начал серьезно беспокоиться».

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Куриные крылышки сменялись зеленым карри и суши: для верхушки среднего класса международная кухня была признаком утонченности, и менее состоятельные семьи старались следовать их примеру.

Промышленная заморозка кардинально изменила то, что мы едим, где это выросло, и как это влияет на окружающую среду. Так, в США почти три четверти продуктов питания хотя бы частично проходит через холодильную цепь — непрерывную цепочку складов, контейнеров, грузовиков, витрин и холодильников.

В то же время в развивающихся странах эта инфраструктура «настолько рудиментарная, что практически отсутствует», объясняет Тоби Питерс, профессор холодной экономики из Бирмингемского университета.

  • Если в Нидерландах средний городской житель использует около 33 кубических фута пространства (934,5 л) в холодной цепочке, в Египте или Уганде он задействовал бы всего 2 (56,6 л).
  • По оценкам, в Индии на 1,4 млрд человек приходится около 9 тысяч авторефрижераторов. Во Франции, с населением всего 68 млн, их в 15 раз больше.

Подобные исследования могут окупиться в конце, но их не назвать быстрыми или дешевыми. По оценке Стассопулоса, для каждого потребуются месяцы планирования, недели интервью и записей в поле, а по возвращении — еще и недели анализа.

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» — сказал французский философ Жан Антельм Брийя-Саварен. Покажи, что в твоем холодильнике, и я скажу, кто ты, ответил интернет.

Содержимое книжных полок слишком абстрактно и зачастую тщательно подбирается, а ванные комнаты — слишком личная территория. Именно холодильник открывает окно в душу человека из 21 века.

Trinetra — сертифицированная компания B Corp. Это значит, что она прошла аудит, подтвердивший ее благотворное влияние на проблемы общества и окружающей среды. Впрочем, конечная цель исследований заключается в том, чтоб найти определить для инвестиций.

Стассопулос признается, что хранит этнографические доклады о холодильниках у себя дома — просто чтобы иметь повод что-то приготовить. Сам он называет себя гурманом, ЗОЖником и бывшим веганом. Но он не оценивает то, что находит в чужих холодильниках.

«Если они хотят это есть, для меня это не проблема. Важно понимать, куда движется тренд» — объясняет он.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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