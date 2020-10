Бизнес на уборке: как блогеры превращают домашнюю работу в контент

Книга «Это я» от Софи Хинчлифф, которая в Instagram известна под ником Mrs Hinch, стала бестселлером и возглавила британские чарты. За первую неделю было продано более 90 тысяч копий. Ее первые три книги также стали бестселлером, а количество подписчиков Софи в Instagram составляет 3,8 млн.

Одна из причин ее успеха – выбранная ей тема. Домашняя работа стала источником вдохновляющего контента. По крайней мере, когда ей занимаются фотогеничные, богатые женщины.

Например, недавно Netflix выпустил сериал Get Organised with the Home Edit, в котором популярный в Instagram дуэт Клеа Ширер и Джоанны Теплин наводит порядок в домах знаменитостей.

Блогер Софи Хинчлифф, известная как Mrs Hinch Фото: Mark Harrison / Camera Press

После успеха консультанта по наведению порядка и автора нескольких бестселлеров Мари Кондо, Instagram породил новое поколение блогеров, рассказывающих об уборке. Mrs Hinch — самый популярный клинфлюенсер Великобритании. Кроме нее, подобный контент снимают Линси Кромби (209 тысяч подписчиков), создатель метода The Organised Mum Method Джемма Брей (204 тысяч подписчиков) и Никола Льюис из сервиса уборки This Girl Can Organise (148 тысяч подписчиков). В США это Эшли Джонс Хэтчер (21 тысяча подписчиков) и Бриттани Аллен из компании Pinch Of Help (55,2 тысяч подписчиков).

Тренд на уборку ускорил карантин.

«Нам пришлось проводить больше времени дома, и мы уделяли все больше внимания пространствам, в которых мы живем», — говорит Шарлотта Хардман, издатель Хинчлифф в Michael Joseph.

С практической точки зрения, уборка стала важнее, чем когда-либо. Во время пандемии вряд ли стоит снижать требования к гигиене, а работая из дома, трудно игнорировать домашние дела.

Лорен Браво, которая во время карантина писала для сайта Refinery29 о своем увлечении уборкой, рассказывает, что на это есть и психологические причины. «В работе, которую можно довести до конца, было что-то успокаивающее. Я обнаружила, что могу выпустить пар, счищая плесень между плитками в ванной и радоваться этому простому чувству удовлетворения, — рассказывает она.

Я думаю, что отчасти это и привлекает в уборке. Это простой и понятный способ сделать что-то лучше, когда так много всего находится вне нашего контроля».

Обсуждение климатических вопросов совпало с повышенным интересом к экологии и в нашей частной жизни. В изоляции мы остались в одном помещении со всеми своими вещами, понимаем, как их много, и хотим лучше заботиться о них.

Линси Кромби и Эшли Джонс Хэтчер. Фото: @ashleyjoneshatcher @lynsey_queenofclean

Браво, автор книги «Как отказаться от быстрой моды», соглашается, что домашняя работа связана с этим. «Я получаю огромное удовлетворение, когда мне удается удалить въевшееся пятно (бикарбонат соды — это волшебство). Это чувство, что мы спасаем вещь, которая могла бы быть выброшена на свалку и потрачена впустую».

Согласно исследованиям Института финансовых исследований и Института образования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, во время пандемии женщины понесли больший экономический ущерб, чем мужчины. Матери чаще, чем отцы, теряют работу во время изоляции. Браво боялась, что утешение, которое она находила в домашней работе, подкреплялось социальным неравенством.

Однако популярность Mrs Hinch и прочих блогеров связана не только с домашней работой.

«Подписчиков привлекают не только советы по уборке, но и теплое, простое обаяние Софи», — говорит Хардман. Ее Instagram-сторис становятся источником дружеского общения: независимо от того, насколько одинок или бесцелен ваш день, вы всегда можете послушать, как она успокаивающе рассказывает о жестких губках или подает на ужин картофельные смайлики.

«Софи постоянно пишут подписчики, которые, как и она, боролись с тревогой или своим эмоциональным благополучием, и которые нашли в ее аккаунте гостеприимную и поддерживающую атмосферу», — рассказывает Хардман.

Жизнь клинфлюенсеров вполне реальна, и их оптимизм заразителен.

Таким образом, несмотря на объективные причины для поддержания чистоты в окружающей среде, возможно, в этом движении есть нечто большее. Оно также предлагает чувство общности. Уборка становится классной, потому что хорошая компания никогда не выходит из моды.

