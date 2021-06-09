Как фотографировать товары для интернет-магазина одежды: советы начинающим

Знакомство с ассортиментом интернет-магазина начинается с фотографий. Изображения должны вызвать у покупателя нужные эмоции и спровоцировать на покупку. К счастью, сделать удачные снимки может даже начинающий продавец. Рассказываем, как фотографировать одежду для продажи онлайн.

Содержание

Оборудование

Семь советов для хорошей фотосъемки

Подготовьте одежду

Организуйте студию

Разместите свет

Поработайте над стилем

Настройте камеру

Сделайте снимки

Подготовьте изображения для публикации

Как делать хорошие фотографии для интернет-магазина одежды

Оборудование



Зависит от бюджета: чтобы сэкономить, достаточно приобрести базовое оборудование. Но можно потратиться на особое освещение, манекен или красивый фон.

Вот что потребуется на старте.

Камера. Совсем не обязательно покупать дорогой зеркальный фотоаппарат. Начинающие продавцы все чаще предпочитают использовать смартфон.

Штатив. Он помогает не трясти камеру во время съемок. При выборе штатива обращайте внимание на его совместимость с вашим устройством.

Источник освещения. Если у вас есть светлая комната с большим окном, она вполне подойдет для съемки одежды. В противном случае потребуется искусственное освещение, например софтбокс. Важно: пусть широкий ассортимент оборудования не вводит вас в заблуждение. На начальном этапе можно обойтись без LED-освещения и отражателей. Это можно приобрести позже, когда вы уже освоитесь с камерой.

Пенопласт. Какой бы свет вы ни использовали, у товара всегда будет теневая сторона. Обычно она слишком яркая и ухудшает картинку. Решить проблему поможет пенопласт — просто расположите его со стороны тени, чтобы отразить свет.

Зажимы или скотч. Они понадобятся, чтобы зафиксировать пенопласт или нужное расположение вещей.

Фон. Подойдет белый рулонный фон из бумаги. Если он запачкается, его можно отрезать. В качестве альтернативы сгодятся и постеры. Их можно найти в местных магазинах промтоваров или купить онлайн.

Манекен или модель. Для регулярных съемок очень удобно использовать манекен. Можно также попросить друга или кого-то из близких выступить в качестве модели. Альтернативный вариант — разложить вещи на плоской поверхности или столе.

Семь советов для хорошей фотосъемки

Итак, оборудование подготовлено, и можно приступать к съемке.

Подготовьте одежду

Товар должен идеально выглядеть на фото. При хранении и транспортировке одежда неизбежно мнется и начинает казаться изношенной. Поэтому так важно правильно ее подготовить.

Фото в тексте: Unsplash

Не стоит полагаться на Photoshop. Убрать складки и пятна в программе будет непросто: для этого нужны опыт и навыки, а качество фото может пострадать. Используйте программы только для цветокоррекции и финальных штрихов.

Перед съемкой тщательно изучите одежду. Возможно, на ней остались бирки или стикеры, которые нужно убрать. При необходимости используйте утюг или отпариватель. Не стоит забывать про липкий ролик, который поможет убрать пыль с ткани.

Организуйте студию

Для съемки подойдет любое просторное помещение — нужны лишь камера, штатив, белый фон, липкая лента и естественный свет. Не забудьте убрать из комнаты все лишнее, чтобы ничто не мешало работе.

Используйте белый или светло-серый фон. Проверьте, чтобы на нем не было лишних складок, и убедитесь, что камера верно передает цвета. Подойдет даже недорогой бумажный фон — его можно зафиксировать скотчем.

Установите камеру. Большую часть времени она будет неподвижна: чтобы сделать фото с другого ракурса, подвиньте манекен. Не забывайте про штатив.

Разместите свет

Расположитесь у окна так, чтобы свет был ровным и непрямым. Если у вас есть оборудование, оптимальнее всего будет разместить его так, как указано на рисунке ниже:

Фото в тексте: Shopify

источник света и софтбокс (зонтик) — под углом в 45 градусов — так свет на товаре будет мягким и ровным;

камеру — прямо перед товаром;

сам товар — не слишком близко к фону (чтобы не появились лишние тени);

установите яркость освещения на среднее значение.

Перед началом съемки установите выдержку в 1/200 или ниже, а размер диафрагмы — f-11 или выше. Сделайте тестовые снимки и скорректируйте настройки, чтобы добиться оптимальной экспозиции и фокусировки.

Не торопитесь: вспышке требуется время для перезарядки. Если снимать слишком быстро, свет может не включиться.

Поработайте над стилем

Предпочтительнее использовать моделей, а не манекены: так покупателю будет проще оценить товар, а фотографии будут выглядеть профессиональнее. Однако это дороже, и процесс может быть непредсказуемым.

Убедитесь, что одежда сидит хорошо. Если она велика, используйте булавки.

Бывает, что манекен отвлекает внимание от продукта. В таком случае подойдет техника невидимого манекена. Несколько дополнительных снимков позволят убрать с картинки манекен, чтобы одежда выглядела объемной.

Альтернатива съемке на манекене или модели — плоская выкладка. Она часто используется в соцсетях и подойдет для простой одежды, например футболок, свитеров, джинсов или носков.

Наиболее простой и быстрый способ сделать фото одежды — повесить ее на уровне глаз. Особенно выигрышно смотрятся вещи из легких тканей, например шелка.

Настройте камеру

Если фотограф не умеет обращаться с камерой, ни один фоторедактор не заставит фото выглядеть профессиональнее. Разберитесь с базовыми настройками.

ISO . Значение параметра не должно превышать 600-640, иначе на фото появятся «шум» или «зерна» — серые или цветные точки. Если использовать штатив, будет достаточно ISO 100 или 200.

Значение параметра не должно превышать 600-640, иначе на фото появятся «шум» или «зерна» — серые или цветные точки. Если использовать штатив, будет достаточно ISO 100 или 200. Диафрагма. Чем выше число (например f-16, f-2,8), тем больше деталей будет в фокусе. Чтобы изображение было детализированным, установите значение выше 11.

Чем выше число (например f-16, f-2,8), тем больше деталей будет в фокусе. Чтобы изображение было детализированным, установите значение выше 11. Баланс белого. У разных источников света отличается теплота, и камере бывает непросто определить истинно белый цвет. Для этого и существует данная настройка. Если делать фотографии в автоматическом режиме, возможно, придется корректировать цвета в Photoshop.

Сделайте снимки

Фотографируйте как можно больше. Меняйте положение манекена и попробуйте сделать крупные планы важных деталей, например вышивки или блестящих элементов.

Чем больше снимков вы сделаете, тем легче покупателю будет принять решение.

Подготовьте изображения для публикации

Перед тем, как загрузить фотографии, их нужно оптимизировать: они должны выглядеть хорошо и не влиять на производительность. Проще всего отдать эту задачу на аутсорс.

Если вы предпочитаете работать самостоятельно, не забудьте выровнять фото, кадрировать их, удалить фон и скорректировать цвета. Фиксируйте свои действия: так вы сможете выработать единую систему для съемки и редактирования.

Основные настройки для обработки изображений.

Выравнивание. Товары должны быть одного размера и находиться в центре изображения. Чтобы упростить задачу, можно создать шаблон в Photoshop.

Товары должны быть одного размера и находиться в центре изображения. Чтобы упростить задачу, можно создать шаблон в Photoshop. Кадрирование. Как уже говорилось выше, лучше унифицировать фотографии. Это поможет создать плавный и бесшовный опыт для потребителей.

Как уже говорилось выше, лучше унифицировать фотографии. Это поможет создать плавный и бесшовный опыт для потребителей. Фон. Многие маркетплейсы рекомендуют использовать белый цвет. Можно удалить фон и полностью избавиться от отвлекающих факторов. Также это поможет сократить размер файла и экспериментировать с дизайном сайта.

Многие маркетплейсы рекомендуют использовать белый цвет. Можно удалить фон и полностью избавиться от отвлекающих факторов. Также это поможет сократить размер файла и экспериментировать с дизайном сайта. Цвета. Даже если баланс белого выставлен верно, некоторые цвета — например, неоновые, красный или розовый — трудно правильно сфотографировать. Часто их приходится корректировать в фоторедакторе. Неверная цветопередача может разочаровать покупателей, поэтому не стоит ей пренебрегать. После настройки конвертируйте изображение в формат SRGB, чтобы его не искажали разные браузеры, экраны и сайты.

Как делать хорошие фотографии для интернет-магазина одежды

Самостоятельно проводить съемку товаров непросто. Первые результаты будут неидеальны, но главное — постепенно улучшать результат. Чем качественнее фотографии, тем больше продаж и тем больше людей смогут оценить ваш продукт.

Не пренебрегайте советами из этой статьи, и получите качественные снимки, которыми сможете гордиться.

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Фото на обложке: Pexels