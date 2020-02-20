Истории
Как эпидемия коронавируса скажется на производстве гаджетов
Истории
Вероника Елкина
Аналитическая компания TrendForce опубликовала прогнозы о том, как вспышка коронавируса повлияет на производство в сфере технологий. Эпидемия уже нарушила работу индустрии технологий — из-за нее отменили крупные выставки, а компании вроде Apple ожидают снижение прибыли.
Как эпидемия коронавируса скажется на производстве гаджетовВероника Елкина
Самые важные моменты из прогнозов TrendForce:
- В этом квартале ожидается снижение объема производства смартфонов на 12% — он достигнет самой низкой квартальной отметки за последние пять лет. Из-за эпидемии люди не скоро вернутся на работу и это повлияет на цепочку поставок. Ожидается, что в производстве возникнет дефицит таких важных компонентов, как модули камер.
- Часть поставщиков оптоволокна находится в Ухане — городе, где началась эпидемия — и от них зависит 25% от глобального производства. Из-за увеличения спроса на оптоволоконные кабели может замедлиться распространение 5G в Китае.
- Вряд ли эпидемия скажется на работе рынков флэш-памяти DRAM и NAND — этому помешает огромное количество накопленных материалов и высокий уровень автоматизации на заводах по производству полупроводников, которыми управляют такие компании, как Samsung и SK Hynix.
- Эпидемия нанесла сильный удар производству игровых консолей, однако производство консолей новых поколений она вряд ли повлияет, если ее смогут остановить к концу квартала — в конце концов, выход PS5 и Xbox Series X запланирован только к зимним праздникам. Текущий спрос на PS4 и Xbox One итак упал, потому что игроки ждут новые модели консолей, а значит нехватку консолей текущего поколения ожидать не стоит.
- В целом TrendForce считает, что наибольший спад производства будет у умных часов, ноутбуков и умных колонок. Производство умных часов снизится на 16%, однако во второй половине года продажи носимых устройств должны вырасти после выхода новой версии Apple Watch.
Прогноз по поставках разных устройств:
Полную версию прогнозов можно почитать здесь.
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