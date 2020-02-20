Аналитическая компания TrendForce опубликовала прогнозы о том, как вспышка коронавируса повлияет на производство в сфере технологий. Эпидемия уже нарушила работу индустрии технологий — из-за нее отменили крупные выставки, а компании вроде Apple ожидают снижение прибыли.

Как эпидемия коронавируса скажется на производстве гаджетов