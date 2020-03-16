За пределами Азии коронавирус сильнее всего ударил по Италии: по данным на 13 марта, им заразились более 15 тысяч жителей страны, а умерли — более тысячи. 10 марта в Италии начался национальный карантин, из-за которого более 60 млн людей оказались в изоляции. Вот какие события к этому привели.

Более 60 млн жителей Италии оказались в изоляции. Вот как развивался коронавирусный кризис в этой стране