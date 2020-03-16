Истории
Более 60 млн жителей Италии оказались в изоляции. Вот как развивался коронавирусный кризис в этой стране
Истории
Анна Полякова
За пределами Азии коронавирус сильнее всего ударил по Италии: по данным на 13 марта, им заразились более 15 тысяч жителей страны, а умерли — более тысячи. 10 марта в Италии начался национальный карантин, из-за которого более 60 млн людей оказались в изоляции. Вот какие события к этому привели.
Более 60 млн жителей Италии оказались в изоляции. Вот как развивался коронавирусный кризис в этой странеАнна Полякова
- Италии потребовалось всего четыре дня, чтобы стать центром европейского коронавирусного кризиса. О первых трех случаях заражения она сообщила 21 февраля. Через четыре дня это число увеличилось до 283 человек, семеро из которых погибли.
Туристы в Риме, 31 января 2020 года / Альберто Пиццоли, Getty Images
- 23 февраля власти страны изолировали почти десять городов, в которых было зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19. Это затронуло примерно 50 тысяч человек. Двумя самыми зараженными районами оказались северные Ломбардия и Венето, где расположены Милан и Венеция. Основные достопримечательности закрыли, ежегодный Венецианский карнавал отменили, показ Джорджио Армани на Неделе моды в Милане прошел в пустом зале, а посетителей футбольных матчей стало заметно меньше.
Женщина делает селфи в опустевшей Галерее Виктора Эммануила II в Милане, 10 марта 2020 года / Флавио Ло Скальцо, Reuters
- К 26 февраля в Италии от коронавируса умерли 12 человек. Улицы и магазины опустели. Жители страны заперлись в домах, предварительно отстояв в очередях за продуктами, туалетной бумагой и другими предметами первой необходимости.
Полки в итальянском супермаркете, 10 марта 2020 года / Флавио Ло Скальцо, Reuters
- Ближе к 8 марта число заболеваний COVID-19 в Италии приблизилось к 6 тысячам, а число умерших превысило 230. Итальянское правительство решило отправить на карантин почти четверть населения страны, закрыв Ломбардию и 14 соседних областей. Ожидалось, что этот режим продлится до 3 апреля. Школы, музеи, театры и бассейны по всей стране закрыли, и нарушение этих ограничений стало считаться уголовным преступлением.
Официант стоит у пустых столиков возле ресторана на площади Святого Марка в Венеции / Мануэль Сильвестри, Reuters
- Но об этих планах стало известно до их вступления в силу, и 7 марта люди начали массово покидать север Италии. Роберто Буриони, профессор вирусологии из Милана, в разговоре с The Guardian отметил, что утечка привела к ненужным поездкам на юг страны. «К сожалению, некоторые из тех, кто бежал, будут заражены этой болезнью», — сказал он. К тому моменту число погибших уже превысило 360 человек.
Пассажиры поезда проходят санитарную проверку в Салерно (юг Италии), после того, как правительство объявило о закрытии Ломбардии и 14 других областей, 8 марта 2020 года / Иван Романо, Getty Images
- 8 и 9 марта в 27 итальянских тюрьмах произошли беспорядки. Заключенных возмутил запрет на посещения, а также потенциальная опасность быстро заразиться вирусом в замкнутом пространстве. В ходе волнений шесть человек, проникнувших в медпункт тюрьмы в Модене, умерли от передозировки метадоном. В миланской тюрьме Сан-Витторе заключенные напали на охранников и забрались на крышу, где подняли плакат с надписью Indulto («помилование»). Родственники некоторых заключенных вступали в конфликты с полицией.
- 9 марта правительство Италии объявило, что со следующего дня в стране вводится национальный карантин, который запрещает въезд и выезд из страны, а также передвижение по ней. К тому моменту коронавирусом заразились более 9 тысяч человек заболели, а умерли — более 460. «Меры из зон риска теперь распространяются на всю страну», — сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции. Он объявил о политике «оставайся дома», комендантском часе с 18:00 и запрете на публичные собрания. Школы, музеи, театры и бассейны закрылись, свадьбы и похороны были отменены. Ипотечные платежи получили отсрочку, целые города оказались закрыты, а популярные туристические места Италии стали пустынными.
- В первый день национального карантина Италия зафиксировала самый высокий скачок смертности за день: во вторник было зарегистрировано 168 новых летальных исходов. Таким образом, число погибших превысило 630. Количество заражений перешагнуло отметку в 10 тысяч человек. По этим двум показателям Италия уступает только Китаю.
Медработник держит комплект для тестирования на коронавирус / Клаудио Фурлан, LaPresse
- В среду, 11 марта, Конте использовал Facebook Live, чтобы объявить о закрытии всех магазинов. Доступными остались только продуктовые лавки и рынки. Полиция штрафует людей, которые пытаются покинуть очаги болезни или, наоборот, проникнуть в них. Общественный транспорт дезинфицируют каждый день. К тому моменту коронавирусом в Италии заразились более 12 500 человек.
Итальянские медперсонал / Клаудио Фурлан, LaPresse
- Число людей с коронавирусом в Италии продолжает расти, и врачи сообщают, что из-за нехватки ресурсов им приходится выбирать, кого спасти. В нынешних обстоятельствах приоритет отдается молодым и в остальном здоровым пациентам, так как их шансы выжить выше.
Фото на обложке: Флавио Ло Скальцо / Reuters
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