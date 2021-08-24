16 изобретений и инноваций, которые получили неожиданное применение в другой области

Журналист издания The Hustle Чунг Фан посвятил межотраслевым инновациям тред в Twitter. Мы перевели и рассказываем вам, что получается, когда одна индустрия заимствует технологии у другой.
Пылесос Dyson
Джеймс Дайсон обратил внимание на то, как лесопилки использует циклонный фильтр, чтобы собирать древесные опилки. На основе этой концепции он и разработал дизайн пылесоса Dyson.
Фото в тексте: Trung Phan
Линия сборки автомобилей
Линия сборки автомобилей Генри Форда позаимствовала инновации из трех индустрий.
- Часы (сменные детали).
- Консервация (непрерывный поток производства).
- Мясокомбинат (Форд перевернул «разборочную» часть процесса производства мясных продуктов, то есть разделывания коров).
Фото в тексте: Trung Phan
Система управления автомобилем
Устройство системы iDrive от BMW позаимствовано у контроллеров игровых консолей. iDrive — информационно-развлекательная система, предназначенная для управления функциями автомобиля.
Фото в тексте: Trung Phan
Детская коляска
На основе дизайна шасси самолета Оуэн Макларен создал первую складную коляску Maclaren Owen. Ранее он работал авиационным инженером, а потому разбирался в том, как работают легкие складные конструкции.
Фото в тексте: Trung Phan
Работа с пациентами
В середине 1990-х годов детская больница в Великобритании смогла эффективнее организовать процедуру перевода пациентов из операционной в отделение интенсивной терапии. В этом помогли консультации с командой механиков Формулы-1. Медики записали, как проходит работа в операционной, а механики Ferrari предложили, как можно обновить протокол. Благодаря этому количество ошибок снизилось с 30% до 10%.
Фото в тексте: Trung Phan
Детский инкубатор
В конце 1800-х годов французский врач Этьен Тарнье искал способ спасти младенцев, родившихся преждевременно. Однажды он отправился в парижский зоопарк и увидел там инкубаторы для птиц. На основе этой инновации он создал детский инкубатор.
Фото в тексте: Trung Phan
Доильные залы
Доильные залы типа «Карусель» были изобретены в 1930-х годах. Это был самый эффективный способ доить коров. Похожая установка используется на заводах по разливу газированных напитков.
Фото в тексте: Trung Phan
Средство против послеоперационных инфекций
Корпорация 3M создала продукт, помогающий избежать послеоперационных лицевых инфекций. Для этого она советовалась с театральными гримерами.
Эскалаторы в торговых центрах
Производитель эскалаторов использовал технологии из горнодобывающей промышленности, чтобы установить свое оборудование в торговых центрах.
Фото в тексте: Trung Phan
Центр управления больницей
Концепция диспетчерских пунктов в аэропортах помогла улучшить операции и обслуживание клиентов в больнице Amphia, расположенной в Нидерландах. В частности, у Amphia теперь есть собственный «Центр управления больницей» (Hospital Control Center).
Фото в тексте: Trung Phan
Гигиенические прокладки
После Второй мировой войны Kotex создала одноразовые гигиенические прокладки для женщин на основе перевязочных материалов, которые использовались в боях. Во время войны наблюдался дефицит хлопка, поэтому его заменили вискозой Cellucotton — абсорбирующим волокнистым материалом, который остался в большом изобилии после окончания войны.
Фото в тексте: Trung Phan
Фармацевтика
Фармацевтическая компания GSK позаимствовала инновации у гоночной команды McLaren.
- Телеметрия и сенсорный анализ (помогают определить, что у пассажира гоночного автомобиля произошел инсульт).
- Методы команды механиков (позволили ускорить процесс производства зубной пасты от двух брендов — Sensodyne и AcquaFresh).
Фото в тексте: Trung Phan
Автотюн
Концепция автотюна, которую используют музыканты, пришла из нефтегазовой отрасли. Изначально он был разработан для обработки звуковых волн, полученных в результате сейсморазведки.
Самолет-бомбардировщик
А здесь инновация немного другого типа: обратите внимание, как похожи профили бомбардировщика B2 и птицы сапсан (Peregrine Falcon).
Фото в тексте: Trung Phan
Подошвы кроссовок Nike
На создание знаменитых подошв Nike основателя компании Билла Бауэрмана вдохновила вафельница.
Фото в тексте: Trung Phan
Электромобиль Tesla
Электромобиль Tesla Roadster оснащен ракетными двигателями (но они доступны только тем, кто готов приобрести пакет опций под названием SpaceX).
Фото на обложке: AlesiaKan /
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