16 изобретений и инноваций, которые получили неожиданное применение в другой области

Журналист издания The Hustle Чунг Фан посвятил межотраслевым инновациям тред в Twitter. Мы перевели и рассказываем вам, что получается, когда одна индустрия заимствует технологии у другой.

Пылесос Dyson

Джеймс Дайсон обратил внимание на то, как лесопилки использует циклонный фильтр, чтобы собирать древесные опилки. На основе этой концепции он и разработал дизайн пылесоса Dyson.

Фото в тексте: Trung Phan

Линия сборки автомобилей

Линия сборки автомобилей Генри Форда позаимствовала инновации из трех индустрий.

Часы (сменные детали).

Консервация (непрерывный поток производства).

Мясокомбинат (Форд перевернул «разборочную» часть процесса производства мясных продуктов, то есть разделывания коров).

Фото в тексте: Trung Phan

Система управления автомобилем

Устройство системы iDrive от BMW позаимствовано у контроллеров игровых консолей. iDrive — информационно-развлекательная система, предназначенная для управления функциями автомобиля.

Фото в тексте: Trung Phan

Детская коляска

На основе дизайна шасси самолета Оуэн Макларен создал первую складную коляску Maclaren Owen. Ранее он работал авиационным инженером, а потому разбирался в том, как работают легкие складные конструкции.

Фото в тексте: Trung Phan

Работа с пациентами

В середине 1990-х годов детская больница в Великобритании смогла эффективнее организовать процедуру перевода пациентов из операционной в отделение интенсивной терапии. В этом помогли консультации с командой механиков Формулы-1. Медики записали, как проходит работа в операционной, а механики Ferrari предложили, как можно обновить протокол. Благодаря этому количество ошибок снизилось с 30% до 10%.

Фото в тексте: Trung Phan

Детский инкубатор

В конце 1800-х годов французский врач Этьен Тарнье искал способ спасти младенцев, родившихся преждевременно. Однажды он отправился в парижский зоопарк и увидел там инкубаторы для птиц. На основе этой инновации он создал детский инкубатор.

Фото в тексте: Trung Phan

Доильные залы

Доильные залы типа «Карусель» были изобретены в 1930-х годах. Это был самый эффективный способ доить коров. Похожая установка используется на заводах по разливу газированных напитков.

Фото в тексте: Trung Phan

Средство против послеоперационных инфекций

Корпорация 3M создала продукт, помогающий избежать послеоперационных лицевых инфекций. Для этого она советовалась с театральными гримерами.

Эскалаторы в торговых центрах

Производитель эскалаторов использовал технологии из горнодобывающей промышленности, чтобы установить свое оборудование в торговых центрах.

Фото в тексте: Trung Phan

Центр управления больницей

Концепция диспетчерских пунктов в аэропортах помогла улучшить операции и обслуживание клиентов в больнице Amphia, расположенной в Нидерландах. В частности, у Amphia теперь есть собственный «Центр управления больницей» (Hospital Control Center).

Фото в тексте: Trung Phan

Гигиенические прокладки

После Второй мировой войны Kotex создала одноразовые гигиенические прокладки для женщин на основе перевязочных материалов, которые использовались в боях. Во время войны наблюдался дефицит хлопка, поэтому его заменили вискозой Cellucotton — абсорбирующим волокнистым материалом, который остался в большом изобилии после окончания войны.

Фото в тексте: Trung Phan

Фармацевтика

Фармацевтическая компания GSK позаимствовала инновации у гоночной команды McLaren.

Телеметрия и сенсорный анализ (помогают определить, что у пассажира гоночного автомобиля произошел инсульт).

Методы команды механиков (позволили ускорить процесс производства зубной пасты от двух брендов — Sensodyne и AcquaFresh).

Фото в тексте: Trung Phan

Автотюн

Концепция автотюна, которую используют музыканты, пришла из нефтегазовой отрасли. Изначально он был разработан для обработки звуковых волн, полученных в результате сейсморазведки.

Самолет-бомбардировщик

А здесь инновация немного другого типа: обратите внимание, как похожи профили бомбардировщика B2 и птицы сапсан (Peregrine Falcon).

Фото в тексте: Trung Phan

Подошвы кроссовок Nike

На создание знаменитых подошв Nike основателя компании Билла Бауэрмана вдохновила вафельница.

Фото в тексте: Trung Phan

Электромобиль Tesla

Электромобиль Tesla Roadster оснащен ракетными двигателями (но они доступны только тем, кто готов приобрести пакет опций под названием SpaceX).

Источник.