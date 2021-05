Как инновации делают ритейлеров ближе к потребителям

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Согласно отчету Harvard Business Review, сегодня электронная коммерция и цифровая розничная торговля — это весьма прибыльные отрасли. «По мере развития цифровой ритейл превращается в омниканальную торговлю. То есть розничные предприниматели смогут взаимодействовать с покупателями с помощью различных каналов — веб-сайты, физические магазины, почтовая рассылка и каталоги, социальные сети, мобильные устройства и многое другое».

Эксперты считают, что некоторые новые тенденции продолжат формировать эту отрасль как в 2021 году, так и в ближайшем будущем.

Виртуальные примерочные

Издание Gartner предсказывало, что к 2020 году количество пользователей дополненной реальности достигнет 100 млн, и предположение оказалось верным. В 2020 году коэффициент конверсии пользователей, вовлеченных в AR, увеличился на 90%. Поэтому в 2021 году потенциал дополненной реальности в торговом пространстве нельзя игнорировать.

Виртуальные примерочные с использованием AR — одно из самых интересных нововведений в сфере розничной торговли. Поскольку из-за пандемии примерить вещи в реальности стало довольно сложно, эта технология помогает покупателям сделать выбор, не выходя из дома.

В то время как розничные сети столкнулись с крупными убытками во время локдауна, Sephora добилась больших успехов в использовании AR-технологии. С помощью новой функции покупатели могли «примерить» ювелирные изделия и косметику прямо на своих смартфонах. Компании Kendra Scott и Etsy также используют технологию виртуальных примерочных.

Магазины без персонала

Магазины без персонала — это важная тенденция в розничной торговле, так как социальное дистанцирование по-прежнему актуально. По сравнению с прошлым годом, покупатели проявляют больший интерес к магазинам с возможностью бесконтактной оплаты или самообслуживания.

Для этого можно использовать RFID-метки, технологии машинного обучения, системы компьютерного зрения и распознавание лиц. Подобные инновации используются в системе Amazon Just Walk Out, основанной на их модели Amazon Go Grocery. Также в проекте использовались технологии компьютерного зрения, глубокого обучения и сбор данных с сенсоров. В таких магазинах различные устройства отслеживают, что покупатели кладут в корзину. Когда клиент покидает магазин, стоимость покупок автоматически списывается с его кредитной карты.

Чтобы сократить число перекрестных контактов с товарами, можно отсканировать штрих-коды и QR-коды для того, чтобы больше узнать о продукте и произвести оплату.

Голосовая коммерция

В 2021 году искусственный интеллект и нейролингвистическое программирование (НЛП) продолжат активно развиваться. Google Ассистент, Alexa и Siri, которые являются лидерами рынка голосовых помощников, привнесли существенный вклад в сферу обслуживания клиентов.

Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году в США 77 млн домов будут иметь устройства умной автоматизации, поэтому тенденция голосовой коммерции имеет серьезный потенциал для розничной торговли. Домашние смарт-устройства, такие как умные зеркала и дисплеи, позволят менее навязчиво взаимодействовать с покупателями, а голосовое управление поможет клиентам с легкостью искать товары или даже совершать покупки. Система голосового заказа Walmart — это хороший пример этой технологии в действии. С ее помощью можно попросить умную колонку добавить заказ в корзину и оплатить его без взаимодействия с устройствами.

