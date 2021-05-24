Как инновации делают ритейлеров ближе к потребителям

Технологии меняют алгоритм работы во всех секторах экономики, но в розничной торговле эти изменения наиболее ощутимы. Поведение и предпочтения потребителей стремительно меняют всю отрасль, а пандемия стала причиной развития беспрецедентных технологических инноваций.
Актуальность и прибыльность предприятий будет зависеть от того, как ритейлеры смогут использовать эти новшества. Вот три главные тенденции, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.
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Согласно отчету Harvard Business Review, сегодня электронная коммерция и цифровая розничная торговля — это весьма прибыльные отрасли. «По мере развития цифровой ритейл превращается в омниканальную торговлю. То есть розничные предприниматели смогут взаимодействовать с покупателями с помощью различных каналов — веб-сайты, физические магазины, почтовая рассылка и каталоги, социальные сети, мобильные устройства и многое другое».
Эксперты считают, что некоторые новые тенденции продолжат формировать эту отрасль как в 2021 году, так и в ближайшем будущем.
Виртуальные примерочные
Издание Gartner предсказывало, что к 2020 году количество пользователей дополненной реальности достигнет 100 млн, и предположение оказалось верным. В 2020 году коэффициент конверсии пользователей, вовлеченных в AR, увеличился на 90%. Поэтому в 2021 году потенциал дополненной реальности в торговом пространстве нельзя игнорировать.
Виртуальные примерочные с использованием AR — одно из самых интересных нововведений в сфере розничной торговли. Поскольку из-за пандемии примерить вещи в реальности стало довольно сложно, эта технология помогает покупателям сделать выбор, не выходя из дома.
В то время как розничные сети столкнулись с крупными убытками во время локдауна, Sephora добилась больших успехов в использовании AR-технологии. С помощью новой функции покупатели могли «примерить» ювелирные изделия и косметику прямо на своих смартфонах. Компании Kendra Scott и Etsy также используют технологию виртуальных примерочных.
Магазины без персонала
Магазины без персонала — это важная тенденция в розничной торговле, так как социальное дистанцирование по-прежнему актуально. По сравнению с прошлым годом, покупатели проявляют больший интерес к магазинам с возможностью бесконтактной оплаты или самообслуживания.
Для этого можно использовать RFID-метки, технологии машинного обучения, системы компьютерного зрения и распознавание лиц. Подобные инновации используются в системе Amazon Just Walk Out, основанной на их модели Amazon Go Grocery. Также в проекте использовались технологии компьютерного зрения, глубокого обучения и сбор данных с сенсоров. В таких магазинах различные устройства отслеживают, что покупатели кладут в корзину. Когда клиент покидает магазин, стоимость покупок автоматически списывается с его кредитной карты.
Чтобы сократить число перекрестных контактов с товарами, можно отсканировать штрих-коды и QR-коды для того, чтобы больше узнать о продукте и произвести оплату.
Голосовая коммерция
В 2021 году искусственный интеллект и нейролингвистическое программирование (НЛП) продолжат активно развиваться. Google Ассистент, Alexa и Siri, которые являются лидерами рынка голосовых помощников, привнесли существенный вклад в сферу обслуживания клиентов.
Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году в США 77 млн домов будут иметь устройства умной автоматизации, поэтому тенденция голосовой коммерции имеет серьезный потенциал для розничной торговли. Домашние смарт-устройства, такие как умные зеркала и дисплеи, позволят менее навязчиво взаимодействовать с покупателями, а голосовое управление поможет клиентам с легкостью искать товары или даже совершать покупки. Система голосового заказа Walmart — это хороший пример этой технологии в действии. С ее помощью можно попросить умную колонку добавить заказ в корзину и оплатить его без взаимодействия с устройствами.
Фото на обложке: MariaX /
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