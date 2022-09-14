К космической гонке Маска и Безоса присоединился криптовалютный миллиардер

Основатель биткоин-биржи Mt. Gox и один из первых разработчиков криптоплатформы Ripple Джед Маккалеб — один из тех, кто считает, что будущее человеческой цивилизации находится за пределами Земли. Его новый стартап Vast будет заниматься строительством космических станций, оснащенных искусственной гравитацией.

В 2030 году Международная космическая станция (МКС) выйдет из эксплуатации, а НАСА переключает свое внимание на Луну и за ее пределы. По этой причине, несмотря на высокие риски, ряд компаний привлекают средства и разрабатывают планы по запуску частных аппаратов на низкую околоземную орбиту.

Перед Маккалебом, который никогда не занимался космическим бизнесом, стоит непростая задача — построить в космосе «мастерскую», где астронавты смогут проводить научные эксперименты, а также создавать специальные товары и даже другие космические аппараты. Vast предстоить конкурировать с другими компаниями:

Axiom Space, владеющей собственным модулем на МКС и запускающей частные космические миссии;

Nanoracks, которая давно работает по контракту с НАСА и также планирует построить космическую станцию;

Blue Origin Джеффа Безоса, которая разрабатывает аппарат под названием Orbital Reef.

Что известно о космической станции Vast

Первое препятствие для подобной миссии — это стоимость. И хотя ракеты от SpaceX Илона Маска делают орбиту доступнее, запуск крупной инфраструктуры по-прежнему обходится дорого. К примеру, стоимость МКС составляет более $100 млрд.

Маккалеб считает, что его станция будет стоить на порядок дешевле. Тем не менее на ее разработку, тестирование, запуск, строительство и эксплуатацию, скорее всего, потребуется несколько миллиардов долларов или даже больше.

На данный момент среди конкурентов Vast выделяется тем, что планирует обеспечить искусственную гравитацию на своей космической станции. Другие планируемые разработки представляют собой аппараты, подобные МКС, где астронавты находятся в условиях микрогравитации. Такая среда, особенно при долгосрочном пребывании, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем у человека, в том числе к ухудшению зрения и потере плотности костной ткани.

Создание искусственной гравитации, например путем вращения аппарата, как в фильме «Космическая одиссея 2001 года», — сложная инженерная задача. Vast пока не раскрывает подробности своей концепции.

Маккалеб планирует доставить станцию Vast на орбиту с помощью Starship, ракеты следующего поколения, которую сейчас разрабатывает SpaceX. Несмотря на то, что Starship еще не совершила ни одного орбитального полета, НАСА также хочет использовать ее для доставки людей на Луну.

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Как и другие разработчики космических станций, Vast надеется привлечь различных клиентов: государственных астронавтов из НАСА и других космических агентств, космических туристов и компании, желающие развивать бизнес в космосе. Но пока неясно, каким спросом будет пользоваться возможность провести немного времени в 800 км над поверхностью Земли.

Сейчас Vast набирает персонал из бывших сотрудников таких компаний, как SpaceX и Blue Origin. Один из ее ключевых консультантов — Ганс Кенигсманн, бывший главный инженер SpaceX.

Маккалеб, чей собственный капитал оценивается в несколько миллиардов долларов, не раскрывает сумму, которую он вложил в Vast. Согласно его планам, бизнес будет работать за счет самофинансирования, которое обеспечит запуск первого аппарата, и в конечном счете станет устойчивым предприятием.

Маккалеб считает, что будущее Vast не зависит от крипторынков, но сознается: «Я все еще владею криптовалютами, но знаю, что они волатильны».

В начале своей карьеры Маккалеб разрабатывал одноранговые сети и создал платформу Mt.Gox. Изначально там продавались карты Magic: The Gathering, а затем она превратилась в одну из первых известных криптобирж. В 2011 году Маккалеб продал Mt.Gox, и в 2014 году она приостановила деятельность, заявив о банкротстве.

Маккалеб также занимался созданием Ripple, одной из первых альтернатив биткоину. Сейчас он участвует в разработке Stellar, протокола для торговли цифровыми валютами, а также превращает личный интерес к исследованию космоса в бизнес. Как Безос и Маск, Маккалеб считает, что будущее человеческой цивилизации — за пределами Земли.

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Фото на обложке: Dima Zel / Shutterstock