Что такое доминация биткоина и как правильно анализировать крипторынок

В статье узнаете, что такое доминация биткоина, что это значит, на что она влияет, как рассчитывается доминирование BTC и как работает доминация биткоина на рынке.

В мире криптовалют термин «доминация биткоина» (Bitcoin dominance) относится к доле рынка, которую занимает биткоин по сравнению с общим объемом рынка всех криптовалют. Этот показатель позволяет инвесторам и аналитикам оценить степень влияния биткоина на рынок и его относительную популярность среди других цифровых активов.

Что такое доминирование биткоина?

Доминирование BTC (Bitcoin Dominance) показывает, какую долю от всего криптовалютного рынка занимает биткоин. Это помогает понять, куда движется рынок: инвесторы вкладываются в BTC или переключаются на альткоины.

Этот индекс предоставляет трейдерам и инвесторам ценную информацию для анализа рыночных трендов, понимания настроений на рынке и прогнозирования будущего движения цен.

Как рассчитывается доминирование BTC на рынке?

Это показатель, который помогает понять, какую долю занимает биткоин на рынке по сравнению с другими криптовалютами. Если его доля растет, значит, инвесторы отдают предпочтение BTC, а если падает — больше средств уходит в альткоины.

Как рассчитывается доминирование BTC?

Формула:

Доминирование BTC = (Рыночная капитализация BTC / Общая капитализация рынка) * 100%

Где:

Рыночная капитализация BTC — стоимость всех биткоинов в обращении.

Общая капитализация рынка — стоимость всех криптовалют вместе.

Пример расчета

Допустим, текущие данные:

Рыночная капитализация BTC = $600 млрд

Общая капитализация крипторынка = $1,200 млрд

Подставляем в формулу:

Доминирование BTC = (600 / 1200) * 100 = 50%

Почему важно следить за доминированием BTC:

Если показатель растет, значит, рынок становится осторожным, и биткоин воспринимается как надежный актив.

Если падает — начинается рост интереса к альткоинам, что может говорить о «сезоне альткоинов».

Если доминирование BTC выше 60-70%, это указывает на период неопределенности, когда инвесторы держат деньги в BTC.

Если показатель падает ниже 50%, то на рынке начинается активный рост альткоинов.

Если биткоин доминирует, вероятно, его курс будет стабилен, а альткоины могут проседать.

Если доминация биткоина к альткоинам снижается, можно рассмотреть инвестиции в перспективные альткоины.

Знать, что означает доминация биткоина, важно для понимания рыночных настроений. Этот показатель не дает точного прогноза, но помогает оценить, какие активы сейчас в центре внимания.

Взаимосвязь между доминированием биткоина и рыночной капитализацией

Анализ этих показателей помогает инвесторам определять оптимальные стратегии входа и выхода, а также прогнозировать поведение цифровых токенов в различных фазах рынка.

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Что такое альтсезон и как к нему подготовиться?

Превосходство BTC может давать полезные сигналы для трейдеров и инвесторов:

Высокое доминирование (>60%) означает, что рынок сосредоточен на биткоине. Это характерно для медвежьих фаз, когда инвесторы избегают рисков.

Низкое доминирование (<40%) указывает на активный рост альткоинов. Это может означать начало альтсезона — периода, когда альтернативные криптовалюты значительно превосходят BTC по доходности.

Резкие изменения доминирования могут свидетельствовать о перераспределении капитала. Например, резкое снижение BTC.D может указывать на всплеск интереса к альткоинам.

Как прочитать график доминирования BTC?

Схема показывает, какую долю рынка занимает биткоин по сравнению с другими криптовалютами. Это важный инструмент для трейдеров и инвесторов, так как он помогает понять, куда движется рынок: в сторону BTC или альткоинов.

На графике есть:

Линия доминирования BTC — процентное значение, которое меняется со временем. Цена BTC — иногда отображается отдельно, чтобы показать связь с доминированием. Другие индикаторы — объемы торгов, трендовые линии, средние значения.

Чтобы понимать, от чего зависит доминация биткоина, надо разобраться, как читать сам график.

Рассмотрим на практике:

Если линия BTC растет, значит, инвесторы продают альткоины и вкладываются в биткоин.

Это бывает в периоды нестабильности, когда рынок становится осторожным.

Например, в кризисные моменты доминирование BTC может подниматься выше 60%.

Если показатель падает, значит, деньги перетекают в альткоины.

Это может означать начало «сезона альткоинов», когда альтернативные криптовалюты растут быстрее.

Например, когда доминирование BTC падает ниже 50%, рынок становится благоприятным для альткоинов.

Если график доминирования BTC движется в узком диапазоне, значит, рынок не определился.

В такие моменты трейдеры анализируют другие факторы: новости, цену BTC, объемы торгов.

Пример графика:

Фото в тексте: ChatGPT. Скриншот: Русбейс

Описание графика:

Синяя линия показывает, как менялось доминирование BTC.

Зеленая пунктирная линия (65%) — высокая доминация BTC. Если график приближается к этому уровню, значит, инвесторы предпочитают BTC.

Красная пунктирная линия (50%) — низкая доминация BTC. Если график опускается ниже, это сигнал роста альткоинов.

Ось X (горизонтальная) — условное время (например, дни или месяцы).

Ось Y (вертикальная) — процент доминирования BTC на рынке.

Когда синяя линия растет, значит, BTC укрепляет позиции. Если падает — начинается активный рост альткоинов.

График доминирования биткоина и тенденции рынка

График можно анализировать так же, как ценовой: с использованием трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также технических индикаторов.

Фото в тексте: Freepik

Когда доминирование биткоина растет, это может означать:

Инвесторы выходят из альткоинов, ожидая нестабильности на рынке.

Рынок переживает фазу страха (крах альткоинов, выход крупных игроков).

Доминация биткоина над альткоинами привлекает новых инвесторов.

Пример: В 2018 году после обвала крипторынка доминирование BTC выросло с 35% до 70%, так как инвесторы массово избавлялись от альткоинов в пользу более устойчивого BTC.

Когда доминирование BTC падает, это говорит о притоке ликвидности в альткоины.

Рассмотрим основные сигналы:

Альткоины начинают расти быстрее, чем BTC.

Инвесторы готовы идти на больший риск.

Новые проекты (DeFi, NFT, мемкоины) получают финансирование.

В 2021 году, когда BTC.D снизился с 70% до 40%, альткоины, такие как Ethereum, Solana и BNB, показали рекордные росты.

Если BTC.D движется в узком диапазоне без выраженного тренда, это может указывать на:

Баланс между BTC и альткоинами.

Ожидание инвесторами сильного движения рынка.

Период консолидации перед следующим крупным трендом.

В середине 2022 года BTC.D долгое время держался в диапазоне 39-42%, показывая, что рынок был в ожидании новых драйверов роста.

Факторы, влияющие на доминирование биткоина

Для чего используют доминирование BTC?

Один из ключевых способов использования доминирования биткоина — определение фаз рынка. Как правило, на крипторынке выделяют два основных состояния:

Бычий рынок (Bull market) — когда инвесторы активно покупают криптовалюты, а цены растут.

Медвежий рынок (Bear market) — когда спрос снижается, а цены падают.

Если BTC растет, это может свидетельствовать о выходе инвесторов в сторону более стабильного актива, что дает доминацию биткоина к альткоинам.

Такое поведение характерно для медвежьего рынка. Если же снижается, это часто указывает на альтсезон — период, когда альткоины растут быстрее биткоина, а инвесторы готовы рисковать ради большей прибыли.

Трейдеры используют доминирование BTC для определения стратегии торговли:

При росте BTC безопаснее держать биткоин, так как это означает снижение интереса к альткоинам.

При падении BTC вероятен рост альткоинов, что дает возможность заработать на их торговле.

Доминирование биткоина также помогает оценивать настроение рынка:

Высокое доминирование BTC (>50%) говорит о том, что рынок склоняется к консервативным инвестициям, снижая риски.

Низкое доминирование BTC (<50%) указывает на готовность инвесторов вкладываться в более рискованные активы.

Этот инструмент может быть полезен как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, поскольку позволяет понимать, какие активы в данный момент в приоритете.

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Доминирование BTC может быть индикатором общей экономической ситуации:

В периоды финансовых кризисов или глобальной нестабильности инвесторы склонны вкладываться в биткоин, рассматривая его как цифровое золото.

В периоды экономического роста инвесторы чаще выбирают более рискованные активы, включая альткоины и DeFi-проекты.

Отслеживание позиций BTC в сочетании с макроэкономическими факторами может помочь предсказать движение капитала на рынке криптовалют.

Как торговать криптовалютой, используя доминирование BTC?

Собрали несколько стратегий, которые помогут эффективно торговать:

Изучайте графики BTC в сочетании с графиками цен альткойнов. Сравнение трендов может помочь вам определить, когда следует входить или выходить из сделок. Дивергенции между доминированием и ценами альткойнов часто указывают на предстоящие изменения на рынке.

Торгуйте альткоины против BTC, а не против доллара или других фиатных валют. Например, если видите, что доминирование BTC растет, можете продать альткоины в пользу BTC.

Следите за ключевыми уровнями доминирования BTC (например, 60%, 65%). Эти уровни могут служить поддержкой или сопротивлением, и их пробитие может генерировать торговые сигналы.

Используйте индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы определить тренды доминирования. Также рассмотрите возможность использования алгоритмических стратегий, которые автоматически реагируют на изменения в доминировании.

Определите для себя стиль торговли — хотите ли вы удерживать активы в долгосрочной перспективе или активно спекулировать. В долгосрочной перспективе инвесторы могут сосредотачиваться на накоплении биткоина в периоды падения, в то время как краткосрочные трейдеры могут ловить колебания рынков.

Следите за изменениями, используйте различные подходы и будьте готовы адаптироваться к быстрым изменениям на рынке.

Итог

Что такое доминация биткоина? Простыми словами — это один из ключевых показателей криптовалютного рынка, помогающий инвесторам анализировать тенденции и прогнозировать поведение активов.

Эти метрики не надо рассматривать в отрыве от других факторов, таких как макроэкономическая ситуация, регулирование крипторынка и поведение институциональных инвесторов. Однако понимание динамики BTC-доминации может помочь выбрать правильную стратегию инвестирования и снизить возможные риски.

Стоит регулярно анализировать рыночную капитализацию и поведение альткоинов, чтобы принимать взвешенные решения в криптоторговле.

Фото на обложке: Freepik