Почему называть все токсичным вредно? Объясняет психиатр

Как это влияет на нас и какие опасные привычки формирует — читайте в материале.

В любой неприятной ситуации мы используем слово «токсичный». Люди, позитивность, отношения, работа и поведение — что бы ни вызывало сложности, достаточно присвоить этот ярлык и дистанцироваться.

Язык — мощный инструмент, и те слова, которые мы часто используем, меняют наше восприятие реальности. Слова, а также ассоциируемые с ними идеи и концепции, точки зрения и интерпретация нашего опыта создают реальность, в которой мы живем. Эта философская теория называется социальным конструктивизмом.

Достигая согласия с другими людьми, как осознанно, так и неосознанно, мы определяем, что будет реальным. Нигде это не проявляется настолько очевидно, как в современном мире, которым движут социальные сети, где вирусные идеи одновременно отражают и усиливают дух времени.

Благодаря этому полезные идеи становятся более заметными — точно так же, как и вредоносные. Опаснее всего, что мы даже не замечаем этого.

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Ярлык «токсичный» используется все чаще и чаще: токсичные люди, токсичная позитивность, токсичные отношения, токсичная работа и так далее. Токсичность повсюду. Отчасти это хорошо, потому что многие вещи действительно проблематичны и заходят слишком далеко. С другой стороны, есть немало сложных ситуаций, которые не являются токсичными.

Иллюзия правды

Оптическая иллюзия — это то, что отсутствует в реальном мире, но предстает перед нашими глазами. Аналогичным образом работает эффект иллюзии правды, из-за которого идея кажется достоверной, хотя на самом деле это не так.

Если что-то повторяется снова и снова, мозг думает, что это истина. Мы часто наблюдаем это в политике, но и в реальной жизни этот прием используется для газлайтинга и принуждения.

Мы так часто слышим и используем слово «токсичный», что уже трудно сказать, что оно означает.

Очень важно задумываться о том, что заставляет нас думать определенным образом, прежде чем решить, что то, во что мы верим, является истиной.

В физической реальности действует принцип: если что-то повторяется, это истинно. И поэтому у нас развилась эта способность прогнозировать и воспринимать реальность как функцию повторения.

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Солнце восходит каждое утро, темные пещеры могут быть опасны, температура и погода меняются с временами года и так далее.

В социальной реальности все гораздо сложнее, и на нее можно влиять. Во многом социальная реальность такая, какой ее делаем мы, будь то намеренно, случайно или под влиянием внешних факторов.

И поэтому постоянно употреблять термин «токсичный» глубоко неверно.

Нажать кнопку «токсично» — самый безопасный способ пометить все, что вызывает проблемы, и дистанцироваться. Однако есть риск назвать токсичным то, что таким не является. Когда ситуация действительно токсична или есть основания считать ее опасной, важно сразу признать это и принять меры.

Опасайтесь ловушки токсичности

Слишком частое использование слова «токсичный» может само по себе быть токсичным. Приведем несколько примеров.

Это слишком простое решение проблемы. Есть разница между тем, что-то действительно вредно для нас, и тем, что вызывает дискомфорт. Бывают, что инстинктивно мы пытаемся защитить себя — навесить ярлык на что-то токсичное, а затем изгнать это из нашей жизни и разума.

Иногда это проекция — в психоаналитике этот термин описывает то, как мы отрекаемся от частей самих себя, перенося их на что-то внешнее. Тогда мы можем как бы «раздвоиться» и приписывать себе исключительно хорошее, а объекту, на который мы проецируем, — все плохое.

Это приводит к упущенным возможностям. Широко используя концепцию токсичности, легко упустить возможности для персонального роста. Да, важно вовремя признать опасность и препятствовать тому, что причиняет вред. Но в некоторых ситуациях приходится сначала установить новые нормы, а затем проследить, были ли изменения желаемыми и возможными.

Поспешно применяя концепцию токсичности ко всему, мы упускаем шансы исправить отношения, развиваться вместе, определить потребность в переменах, спланировать пути решения и расти в личном плане.

Это искажает восприятие мира, отношений, работы и собственной личности. Привычка к ментальному насилию, насилию над своими и чужими мыслями и идеями, над самим смыслом не приводит ни к чему хорошему. Когда мы чувствуем угрозу, независимо от того, насколько она реальна, наша способность ясно мыслить ослабевает.

При высоком стрессе уровень интеллекта падает, и мы не можем обрабатывать больше нескольких простых идей одновременно. Когда мы постоянно видим токсичность, чувство угрозы становится нашим вечным спутником. Мы пропускаем через себя страх и агрессию, что может сказаться на способности оценить ситуацию и принять верное решение.

Это мешает испытывать сострадание, вырабатывать устойчивость и добиваться прогресса. Призма токсичности искажает реальность: кажется, что жизнь — ад, окружающие действуют вам во вред, пока не доказано обратное, а институты, такие как бизнес, правительство и школы, либо злонамеренны, либо некомпетентны, либо и то, и другое вместе.

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В крайних случаях такая чрезмерная бдительность (психиатрический термин, используемый в контексте ПТСР — сверхбдительность) порождает недоверие, паранойю и лишает возможности не только ясно мыслить, но и испытывать чувства доброты и сострадания к себе и другим.

Жизнестойкость требует гибкости ума и активного преодоления трудностей.

Жизнь в среде, которая воспринимается как токсичная (когда она не является таковой), способствует эмоциональному выгоранию: механизмы роста и жизнестойкости блокируются системами и мышлением, основанными на угрозах и выживании. Такие реакции должны быть краткосрочными — они быстро истощают ресурсы и человеку потребуется отдых.

Это лишает нас сострадания к себе, заставляя отвергать то, что нас пугает или то, что нам не нравится в себе, но нужно нам. Жизнь в мире, который одержим токсичностью, может идти вразрез как с личными, так и профессиональными целями, мешая развиваться и поддерживать здоровое и устойчивое самоощущение.

Между тем, психоаналитики отмечают, насколько важно для здоровья и процветания осознавать и принимать все знаменатели своей личности.

Это подрывает общее благо, доверие и взаимовыручку. Спонтанная реакция «почувствуй токсичность и полностью отвергни» имеет смысл в некоторых ситуациях (когда вероятна повышенная угроза). Но как стратегия в целом она провальна, так как мешает правильно мыслить и действовать сообща.

В теории игр есть классическая «Дилемма заключенного». По условиям, два человека вместе совершают преступление и заранее договариваются, что если их схватят, то ни один из них не выдаст другого. Скорее всего, они будут придерживаться этой тактики.

Однако правоохранительные органы сразу же разделяют их и стремятся спровоцировать недоверие друг к другу. Им предлагают сделку: если первый выдаст второго, а тот продолжит молчать, второй получит более суровое наказание.

Получается, выгоднее всего придерживаться договоренности — но каков шанс, что это произойдет?

Если оба выдадут подельника, это будет не так плохо, как если выдадут их. Таким образом, в признании есть смысл — и часто происходит именно это.

Однако математики доказали, что кооперация — лучшая долгосрочная стратегия. В среде, пронизанной страхом, гораздо сложнее использовать выигрышную стратегию, потому что угроза и недоверие этому препятствуют.

Токсичность проделала путь от полезного термина до еще одного оружия в арсенале культуры отмены. Все, что помечается как токсичное, следует отрицать и искоренять. В результате мы получаем растущие противоречия, изолированность и растущие границы между нашими эхо-камерами — и новые риски.

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