Хотите стать фрилансером? Избегайте этих 6 частых ошибок новичков

В материале — о том, какие ошибки часто допускают начинающие фрилансеры и как их избежать.

Фриланс дает много преимуществ, например гибкий график, свободу передвижения и возможность больше зарабатывать. Однако на такого специалиста возлагается и больше ответственности: ему нужно быть самому себе не только начальником, но и подчиненным.

Начинать без плана

Прежде чем вступать в ряды фрилансеров, необходимо изучить свой рынок и решить, как вы будете зарабатывать.

Для этого ответьте на следующие вопросы.

Что вы продаете? Сколько стоит ваш продукт или услуга?

С кем вы будете конкурировать?

В чем заключаются преимущества и недостатки вашего предложения?

Какие первоначальные затраты потребуются?

Какой вид маркетинга вы будете использовать для продвижения?

Без продуманного плана можно с легкостью попасть в тупик и даже потерять вложенные средства.

Не ставить клиента на первое место

Клиенты — самый важный аспект бизнеса для фрилансера. Это не значит, что нужно без лишних вопросов следовать их пожеланиям. Однако чтобы заказчики к вам возвращались и рекомендовали вас другим, следует ставить их потребности на первое место. Старайтесь сделать так, чтобы ваша работа приносила приносила большую ценность, и соблюдайте или даже опережайте сроки.

Продвигать личный сайт с плохим дизайном

Если вы продаете цифровые услуги, а ваш сайт сделан плохо, клиенты могут усомниться в вашем профессионализме. Поэтому, прежде чем продвигать свой сайт, обновите его. Чтобы получать заказы, не обязательно иметь грандиозное портфолио — иногда достаточно лишь информации о себе и своем опыте, контактной формы и нескольких отзывов.

Не указывать полную контактную информацию

Фрилансеру нужно позаботиться о том, чтобы клиентам было легко с ним связаться. Для этого укажите следующие данные.

Имя.

Email-адрес.

Номер телефона (при необходимости).

Ссылка на ресурс с примерами вашей работы.

Если людям будет сложно покупать ваши услуги, они просто найдут другого специалиста, к которому будет проще обратиться.

Не планировать время

Новички могут подумать, что фриланс освобождает их от необходимости придерживаться графика и вставать рано. Однако это не так. Конечно, у вас есть возможность приступать к работе позже, а ездить в офис больше не нужно. Тем не менее продуктивности могут помешать многие факторы: домашние дела, телевизор и соцсети.

Чтобы эффективно управлять своим временем, можно воспользоваться разными техниками, например методом «помидора». А планировать день и успевать больше в выбранные рабочие часы помогут приложения для составления списков дел.

Неправильно оценивать стоимость услуг

Выбрать подходящую ставку может быть непросто, особенно начинающим. Стоит ли продавать услуги дороже, чтобы брать меньше заказов? Или же лучше оценить их дешевле, чтобы привлекать больше клиентов?

Читайте по теме:

Советы фрилансеру: как оценить свою работу и сообщить об этом клиенту

Для этого фрилансеру нужно учесть множество факторов, в том числе свой опыт, ценность, которую он предлагает клиентам, а также уровень конкуренции в сфере. Чтобы упростить себе задачу, можно посмотреть, сколько берут за ту же работу другие специалисты.

Источник.

Фото на обложке: Maria Markevich / Shutterstock