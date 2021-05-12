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Истории

Цифровое искусство в массы: eBay разрешит продажу NFT

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Вскоре на eBay можно будет купить или продать NFT. Маркетплейс запустит специальные инструменты и программы для торговли токенами. Об этом во вторник сообщило Reuters.

Цифровое искусство в массы: eBay разрешит продажу NFT

В 2021 году резко выросла популярность цифровых копий произведений искусства и предметов коллекционирования: всего за первые четыре месяца рынок NFT вырос на 800%, а картина современного художника Beeple с привязанным к ней NFT-токеном была продана на аукционе Christie's за $69,35 миллионов

В eBay рассказывают, что для продавцов, которые соответствуют стандартам маркетплейса, появятся специальные инструменты, программы и политики. С их помощью можно будет продавать и покупать NFT из самых разных категорий. Новая возможность будет добавлена в ближайшие месяцы.

На прошлой неделе CEO eBay Джейми Янноне в эфире CNBC рассказал, что компания изучает возможность использовать криптовалюты для оплаты на маркетплейсе.

Источник.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock


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