Цифровое искусство в массы: eBay разрешит продажу NFT

Вскоре на eBay можно будет купить или продать NFT. Маркетплейс запустит специальные инструменты и программы для торговли токенами. Об этом во вторник сообщило Reuters.
В 2021 году резко выросла популярность цифровых копий произведений искусства и предметов коллекционирования: всего за первые четыре месяца рынок NFT вырос на 800%, а картина современного художника Beeple с привязанным к ней NFT-токеном была продана на аукционе Christie's за $69,35 миллионов.
В eBay рассказывают, что для продавцов, которые соответствуют стандартам маркетплейса, появятся специальные инструменты, программы и политики. С их помощью можно будет продавать и покупать NFT из самых разных категорий. Новая возможность будет добавлена в ближайшие месяцы.
На прошлой неделе CEO eBay Джейми Янноне в эфире CNBC рассказал, что компания изучает возможность использовать криптовалюты для оплаты на маркетплейсе.
Фото на обложке: Ascannio /
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