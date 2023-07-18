Переписка Минобороны США годами приходила в Мали из-за опечатки

Электронные письма американских военных долгое время попадали в африканскую страну Мали. Все дело в опечатке: вместо .mil (домен Министерства обороны США) отправители писали .ml (национальный домен Мали).

Утечку обнаружил Йоханнес Зуурбир, голландский подрядчик, который управляет национальным доменом Мали. По его словам, с 2014 года он неоднократно предупреждал США о проблеме и призывал отнестись к ней серьезно, но попытки не увенчались успехом.

Скоро контракт Зуурбира истекает, и домен вместе с письмами американских военных будет передан правительству Мали. В связи с этим Зуурбир предпринял последнюю попытку убедить США действовать безотлагательно. В этом году он собрал около 117 тыс. присланных по ошибке писем, и только в прошлую среду получил еще почти 1 тыс.

В начале июля Зуурбир написал США, что «риск реален», и этим могут воспользоваться противники страны.

Как утверждает Зуурбир, среди сообщений нет помеченных грифом «секретно», но они все же содержат конфиденциальные данные. Так, в одном из них был описан план поездки в Индонезию главы штаба армии США Джеймса Макконвиля. В других содержатся карты военных объектов, удостоверения личности, списки членов экипажей судов, налоговые и финансовые отчеты, медицинские данные и многое другое.

Читайте по теме:

Сбербанк предотвратил фишинговую атаку на своих сотрудников с письмами якобы от военкоматов

В Google Play нашли «шпиона» — хакеры тайно записывали звук с микрофона и получали доступ к файлам

«Имея такой стабильный доступ, можно получать разведданные даже из несекретной информации», — сказал бывший глава Агенства национальной безопасности США Майк Роджерс.

Лейтенант-коммандер Тим Горман сообщил, что Министерство обороны США «осведомлено об этой проблеме» и относится к ней серьезно. По его словам, письма, отправленные с адреса .mil на .ml, блокируются до того, как покинут домен .mil, а отправителя просят проверить адрес получателя. Это позволяет предположить, что на домен .ml письма попадают с личных аккаунтов сотрудников.

Источник.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock