Переписка Минобороны США годами приходила в Мали из-за опечатки

Электронные письма американских военных долгое время попадали в африканскую страну Мали. Все дело в опечатке: вместо .mil (домен Министерства обороны США) отправители писали .ml (национальный домен Мали).
Некоторые письма содержали конфиденциальную информацию, в том числе дипломатические документы, налоговые декларации, пароли и планы поездок высших должностных лиц.
Утечку обнаружил Йоханнес Зуурбир, голландский подрядчик, который управляет национальным доменом Мали. По его словам, с 2014 года он неоднократно предупреждал США о проблеме и призывал отнестись к ней серьезно, но попытки не увенчались успехом.
Скоро контракт Зуурбира истекает, и домен вместе с письмами американских военных будет передан правительству Мали. В связи с этим Зуурбир предпринял последнюю попытку убедить США действовать безотлагательно. В этом году он собрал около 117 тыс. присланных по ошибке писем, и только в прошлую среду получил еще почти 1 тыс.
В начале июля Зуурбир написал США, что «риск реален», и этим могут воспользоваться противники страны.
Как утверждает Зуурбир, среди сообщений нет помеченных грифом «секретно», но они все же содержат конфиденциальные данные. Так, в одном из них был описан план поездки в Индонезию главы штаба армии США Джеймса Макконвиля. В других содержатся карты военных объектов, удостоверения личности, списки членов экипажей судов, налоговые и финансовые отчеты, медицинские данные и многое другое.
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«Имея такой стабильный доступ, можно получать разведданные даже из несекретной информации», — сказал бывший глава Агенства национальной безопасности США Майк Роджерс.
Лейтенант-коммандер Тим Горман сообщил, что Министерство обороны США «осведомлено об этой проблеме» и относится к ней серьезно. По его словам, письма, отправленные с адреса .mil на .ml, блокируются до того, как покинут домен .mil, а отправителя просят проверить адрес получателя. Это позволяет предположить, что на домен .ml письма попадают с личных аккаунтов сотрудников.
Фото на обложке: LightField Studios /
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