Как предупредить негативные настроения в команде

Почему внутри группы эмоции усиливаются и как перенаправить негатив в продуктивное русло — читайте в материале.

Справляться с эмоциями в стрессовых ситуациях непросто. Для руководителя задача еще сложнее: ему нужно следить за общим настроением в команде, которой он управляет.

Приглушить негативные групповые эмоции, когда они становятся контрпродуктивными, — важнейший навык для современных лидеров бизнеса. Пандемия показала, насколько критичным может быть такое умение, особенно во время кризиса.

«На коллективном уровне переживание негативных эмоций часто усиливается, что может иметь неблагоприятные последствия. Во многих случаях это может привести к неоптимальным решениям, к иррациональному выбору или, например, к тому, что вы недостаточно долго ждете, пока что-то произойдет» — отмечает доцент Гарвардской школы бизнеса Амит Голденберг.

Заразны ли негативные эмоции?

Но что значит «переживать эмоции на коллективном уровне» и как руководитель может перенаправить их или снизить их интенсивность?

«Хорошей аналогией для идеи коллективных эмоций является лесной пожар, — объясняет Голденберг в статье, недавно опубликованной в журнале Perspectives on Psychological Science. —

Изучая лесной пожар, можно взглянуть на одно горящее дерево и изучить, как пламя постепенно распространяется на другие деревья. Но пожар можно оценить и на уровне леса: как на него влияют плотность леса и рельеф местности, распространяется ли он из-за ветра, и растет или падает его интенсивность».

Управлять коллективными эмоциями — все равно что тушить пожар.

«Вы меньше заботитесь об отдельных деревьях и больше о том, разгорается огонь или нет и с какой скоростью он распространяется», — говорит Голденберг.

Предыдущие исследования показали, что люди склонны выражать более сильные эмоции, когда знают, что за ними наблюдают другие. А наблюдая за чужими сильными эмоциями, мы и сами становимся эмоциональнее.

Настроения также распространяются при межличностном взаимодействии — этот процесс называется эмоциональным заражением.

Прошлые исследования Голденберга показывают, что негативные настроения, как правило, распространяются в социальных сетях быстрее, чем позитивные, особенно когда их выражают публичные фигуры.

На пути к спокойствию

Эффективный способ справиться с эмоциями на индивидуальном уровне — интерпретировать события в позитивном ключе, иначе говоря, переоценить ситуацию. Аналогичным образом, чтобы транслировать группе чувство спокойствия, лидеру требуется иначе трактовать обстоятельства и убедительно донести эти идеи до команды.

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Руководители крупных организаций, как правило, не могут обеспечить индивидуальную поддержку каждому сотруднику. В таких случаях «нужно транслировать информацию таким образом, чтобы помочь людям оценивать происходящее менее эмоционально», — говорит Голденберг.

Эффект также будет заразительным. Руководителю необязательно доводить идеи до всех: достаточно правильно сориентировать нескольких влиятельных людей внутри организации.

Как помочь переосмыслить негативный опыт

Голденберг выделяет два подхода.

Переосмыслить обстоятельства, вызывающие негативные эмоции

Это означает мыслить по принципу: «если жизнь подсовывает лимоны, надо приготовить из них лимонад».

Стратегия хорошо работает в кризисных ситуациях. Например, если удаленные сотрудники чувствовали себя в изоляции во время пандемии, было бы полезно напомнить им, что теперь у них больше возможностей провести время с семьей.

Переосмысление помогает и решить межличностные проблемы. Если в команде царят агрессивные отношения, лидер может указать:

«Тот факт, что люди эмоционально относятся к работе, также означает, что она их волнует. Организация, в которой люди увлечены, лучше организации, в которой людям все равно. Нам просто нужно найти правильные способы выразить эти эмоции и использовать их так, чтобы мы и обстановка вокруг становились лучше».

Взглянуть на ситуацию в ином масштабе

Метод подразумевает, что происходящее рассматривается с точки зрения более длительного временного горизонта или более широкого контекста.

Например, если в компании падают продажи, руководитель может объяснить это естественной динамикой приливов и отливов на рынке, чтобы облегчить беспокойство людей.

Применительно к межличностной агрессии на рабочем месте руководитель, использующий эту стратегию, позволяет людям выразить чувства, но указывает им, что это происходит естественным образом: «Мы должны принять тот факт, что иногда люди злятся, и мы достаточно сильная организация, чтобы справиться с этими эмоциями».

Быстрое решение проблемы

Настроения могут быстро распространиться внутри группы. Эксперименты, проведенные Голденбергом и его коллегами, показали, что как новый взгляд на ситуацию подхватят 25-40% группы, его примут и остальные.

«Переосмысление — это хорошее, быстрое решение, которое помогает коллективу справиться с проблемой, — говорит Голденберг. — Самое замечательное, что если эта история правдива, она улавливается коллективом и становится общей точкой зрения всей организации».

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