Технологии на Евро-2024, которые меняют футбол

В Германии проходит чемпионат Европы по футболу, где используются новейшие технологии в области спорта — от умных мячей до криогенных камер для восстановления мышц. Рассказываем, какие устройства улучшают опыт игроков и судей.
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Результаты матчей
УЕФА объединил систему VAR (video assistant referee — видеопомощники судьи) с полуавтоматической технологией определения офсайда, а также ИИ и технологией Adidas Connected Ball. Это ускоряет проверку ситуаций с офсайдом, игрой рукой и пенальти, а также повышает точность.
Согласно УЕФА, в среднем VAR принимала решение за 51 секунду — это на 5 секунд быстрее, чем во время Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
На каждом из стадионов установлено десять камер, которые, по словам УЕФА, отслеживают 29 точек тела каждого игрока. Вместе с официальным мячом турнира, оснащенным датчиком для определения каждого касания, и искусственным интеллектом это ускоряет принятие решений и делает их точнее.
Так, в первых двух играх у Ромелу Лукаку из сборной Бельгии было отменено три гола: два — из-за офсайда, еще один — из-за попадания мяча в руку товарища по команде Лоиса Опенда во время атаки, что определил датчик мяча.
Система автоматического определения голов положила конец спорам о том, пересек ли мяч линию. На каждых воротах установлено по семь камер, и если мяч пересекает линию, на часы судьи приходит уведомление. УЕФА утверждает, что результаты отправляются в течение секунды.
Мяч
Adidas Fussballliebe — официальный мяч чемпионата Европы — не только помогает распознавать офсайды, но и пользуется популярностью у игроков.
Мяч изготовлен из переработанного полиэстера и других материалов, среди которых кукурузные волокна, сахарный тростник и древесная масса. По словам игроков, он может преодолевать большие расстояния на высокой скорости.
Это подтверждает большое количество дальних голов, забитых на групповом этапе, в том числе Арды Гюлера в матче сборной Турции против Грузии, завершившемся со счетом 3:1.
Носимые устройства
Игроки сборной Англии носят умные кольца. Как утверждает главный тренер сборной Гарет Саутгейт, устройство помогает контролировать сон — важнейший фактор для восстановления сил.
Криштиану Роналду стал амбассадором фитнес-браслетов WHOOP, которые отслеживают сон и биометрические данные, такие как сердечно-сосудистая и мышечная нагрузка.
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Треккинговые жилеты давно используются, чтобы измерять пройденные игроками расстояния.
Саутгейт также носит умные часы стоимостью $6,5 тыс., которые оснащены функциями отслеживания и оповещают о счете во время турнира.
Неожиданным носимым устройством стала изготовленная на заказ защитная маска Килиана Мбаппе — нападающий сборной Франции сломал нос в первом матче.
Технологии для восстановления
В лагере сборной Испании в Донауэшингене есть гипербарическая кислородная камера, криогенная камера и кровать для фототерапии, которые помогают ускорить восстановление мышц после тренировок и игр.
В гипербарической кислородной камере человек вдыхает на 100% чистый кислород. Криогенная терапия использует низкие температуры, а фототерапия — свет.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн носит компрессионные ботинки, которые массируют ноги и улучшают кровообращение.
Развлечения
Часто игроки прибывают на стадионы в современных наушниках с шумоподавлением. Но не все используют новейшие технологии — Коул Палмер из сборной Англии был замечен с проводными наушниками.
Персональные устройства — смартфоны, планшеты и игровые устройства — всегда находятся под рукой. Немецкого футболиста Кая Хаверца заметили с популярной игровой приставкой, когда он выходил из автобуса команды.
На базе сборной Германии в Херцогенаурахе также есть огромный киноэкран у открытого бассейна.
Игроки используют устройства не только для развлечений. Например, 16-летний испанский нападающий Ламин Ямаль может в свободное время выполнять на планшете домашние задания.
Фото на обложке: U. J. Alexander /
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