5 стратегий для тех, кто не справляется с новой должностью

Получили желанное повышение, но чувствуете, что новые задачи вам не по плечу? Эти стратегии помогут войти в ритм и проявить себя наилучшим образом.

Каждый второй сотрудник не справляется с работой в первые 18 месяцев после повышения — об этом свидетельствует исследование Gartner. По данным McKinsey, каждое третье повышение воспринимается как неудачное или откровенно провальное.

Уточните ожидания

Чтобы добиться хороших результатов, критически важно понимать ожидания менеджера. Однако более половины сотрудников не знаю, чего конкретно от них ждут, и многие руководители не считают своей прерогативой сообщить об этом. Такие результаты приводит исследование Gallup Institute, в котором приняли участие 2,2 млн человек из 550 организаций по всему миру.

Здесь стоит действовать проактивно.

Уточните, каких результатов от вас ждут, как они будут оцениваться, и в какой сроки их нужно достичь.

Поделитесь своим планом действий.

Откровенно расскажите о своих возможностях.

Если потребуются дополнительные ресурсы, лучше сказать об этом сразу, чтобы не пришлось бесконечно переносить дедлайн.

И не стесняйтесь просить о помощи, если она потребуется.

В идеале стоит обсудить это заранее, чтобы все заинтересованные лица сразу владели ситуацией и могли помочь вам придерживаться плана. Понимать ожидания руководителя очень важно, чтобы избежать ошибок и не чувствовать, что новая должность оказалась не по плечу.

Обратитесь за обратной связью и используйте ее

Руководители должны предоставлять регулярный и конструктивный фидбек, чтобы сотрудники могли достигать целей. Однако многие этого не делают или выбирают форму, которая не приносит пользы сотрудникам.

Не ждите ежегодного собрания или формального совещания, чтобы определить свои сильные стороны и области для роста. Эта информация нужна вам прямо сейчас, и единственный способ ее получить — спрашивать других.

Выберите 6 человек, которым доверяете, и готовьтесь узнать от них правду. Если вы руководитель, убедитесь, что им будет комфортно честно поделиться обратной связью, и они не боятся задеть ваши чувства. Попросите поделиться мнением со стороны и описать, что вы могли бы сделать, чтобы стать эффективнее.

Учтите вероятность того, что собеседник не захочет вас критиковать. Действуйте проактивно и задавайте больше вопросов, чтобы добиться ценной информации.

Подготовьте амбициозный план обучения

Кажется, что знаний не хватает? Не списывайте это на синдром самозванца — скорее вы признаете, что вам есть чему поучиться.

Проявите инициативу и составьте план, который учтет компромиссы. Возможно, придется отказаться от того, что вам нравиться, чтобы уделить внимание чему-то более важному — тратить на обучение выходные или освоить навык, который находится за пределами зоны комфорта.

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Обратитесь за советом к коллегам, более опытным сотрудникам и экспертам. Иногда агрессивный план обучения — единственное средство, которое помогает адаптироваться к новым требованиям.

Укрепляйте горизонтальные связи

Многие профессионалы уделяют особое внимание отношениям со своими руководителями и подчиненными, забывая о тех, кто находится с ними на одном уровне. Однако на новой должности особенно важно показать, что вы заслуживаете доверия и способны работаьт в команде. Для этого инвестируйте время и усилия в горизонтальные связи.

Не знаете, как найти время? Используйте регулярные точки взаимодействия, чтобы больше узнать о коллегах. Оцените, как ваши навыки и зона ответственности могут быть им полезны. Если они поймут, что вам можно доверять, они поддержат вас и помогут сориентироваться в новой обстановке.

Просите о помощи

Вам нужно добиться результатов как можно скорее, особенно если вы не справляетесь со своей ролью и привлекаете к себе внимание. Не стесняйтесь просить о помощи. Используйте опыт и знания окружающих и прикладывайте все силы, чтобы выполнить цели в срок — руководство это обязательно заметит.

Трудности на новой должности серьезно ударяют по мотивации. И хотя поддержка со стороны работодателя очень важна, проблему не решить, если не действовать проактивно. Открыто обсуждайте ожидания, просите обратную связь, развивайтесь и развивайте отношения, чтобы обратить ситуацию в свою пользу.

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