Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) — что за организация

В статье узнаете, чем занимается ФАС, какие проверки проводит, кого может признать монополистом и можно ли обжаловать решение ФАС.

В эту организацию может обратиться любое физическое или юридическое лицо, которое считает, что его интересы были ущемлены в результате деятельности монополиста.

Надзорный орган, который фиксирует такие нарушения и контролирует действия участников рынков с целью защиты конкуренции, называется Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Чем занимается антимонопольная служба?

Законодательство РФ защищает честную конкуренцию в стране. Необоснованно завышенная цена на рынке, установленная компанией-монополистом в силу своего доминирующего положения, недостоверная информация в рекламе, ангажированные закупки и другие подобные нарушения отслеживаются и наказываются.

Поэтому ФАС:

проверяет, соблюдается ли антимонопольное законодательство в сфере торговли, закупок, финансовых услуг и других рынков;

выявляет нарушения, привлекает должностных лиц и организации к ответственности;

защищает конкуренцию;

следит за монополией;

контролирует качество услуг для муниципалитетов и на федеральном уровне.

Структура ФАС России

Федеральная антимонопольная служба подконтрольна Правительству РФ. Она состоит из центрального аппарата и 85 региональных отделений в разных субъектах России.

В составе ведомства 31 структурное подразделение (управление), которые контролируют деятельность организаций в различных сферах, например, ЖКХ, транспорта и других. Работу подразделений курируют заместители руководителя головной структуры.

При ведомстве организованы экспертные советы, также привязанные к конкретным сферам деятельности.

Функции и полномочия ФАС России

Основные функции Федеральной антимонопольной службы заключаются в следующем:

Отслеживание ценообразования в различных сферах бизнеса

Крупный игрок рынка может управлять ценовой политикой всей отрасли, снижая или повышая цены на продукцию или услуги.

Задача контролирующих органов — проверить обоснованность этих ценовых колебаний и устранить нарушения, если это необходимо.

В некоторых случаях компании занимаются демпингом. Это когда установленная цена ниже себестоимости. Компания несет временные убытки, но ситуация просчитана заранее.

Приведем пример. Широкую огласку получило дело агентства, которое снизило для новых заказчиков стоимость услуг вдвое и взялось до конца текущего года обслуживать клиентов бесплатно.

В результате этих действий конкуренты потеряли большую часть клиентов и заявили об ущемлении своих интересов. Проверка выявила, что нарушение действительно произошло: цены не соответствовали среднерыночным по региону, а клиентская база увеличилась в несколько раз.

Может быть и обратная ситуация — намеренное повышение цен выше рыночных показателей благодаря своему монопольному положению.

Контроль госзакупок

Задача ФАС — контролировать соблюдение законодательства в сфере государственных закупок, реагировать на обращения участников, проводить проверки.

Если будут выявлены нарушения, могут наказать как заказчиков, так и исполнителей вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков и отстранения от деятельности.

Приведем пример. Заказчик изделий медицинского назначения указал такие условия поставок материалов, что им соответствовала продукция лишь одного поставщика. Другой участник из несостоявшихся производителей подал заявление о нарушении антимонопольного законодательства.

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По результатам рассмотрения дела было вынесено предписание об отмене результатов электронного аукциона, изменении требований и проведении нового аукциона. Кроме того, на виновных в совершении правонарушения был наложен штраф.

Выявление картельных сговоров

Нередки ситуации, когда ряд организаций вступают в соглашение о разделе сфер влияния на рынке. Такие договоренности еще называют горизонтальным соглашением.

Более 80% картельных сговоров выявляется в сфере госзакупок.

Ценовая игра может вестись как на повышение, так и на понижение.

Для участия в торгах регистрируется несколько организаций. По предварительному сговору они устанавливают минимальный предел ставки или последовательно понижают ее, сбивая цену. Затем поочередно отказываются от торгов, «отдавая» заказ одному из участников.

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Федеральная антимонопольная служба уполномочена реагировать на сообщения о подобных ситуациях и квалифицировать их как административные или уголовные правонарушения.

Рассмотрим пример. Допустим, предприятия совместно участвуют в аукционах, сбивают первоначальную цену и выходят из торгов, обеспечивая победу одному из предпринимателей.

В этом случае участники будут наказаны за то, что нарушили антимонопольное законодательство (оштрафованы на крупную сумму, дисквалифицированы), а результаты торгов будут опротестованы.

Контроль вертикальных соглашений

Это договоренности между компаниями одного технологического цикла, которые находятся на разных уровнях производственной цепочки.

Например, поставщик муки и хлебокомбинат, хлебокомбинат и магазин.

Такие соглашения запрещены, если:

например, хлебокомбинат диктует торговой точке фиксированную цену на свои изделия;

запрещают перепродавать продукцию конкурентам (за некоторыми исключениями).

Если доля компании на рынке составляет более 20%, по закону она не может заключать вертикальные соглашения. Если такие сделки будут выявлены антимонопольной службой, участники будут оштрафованы и дисквалифицированы на несколько лет.

Например, в одной из Республик зафиксировали вертикальное соглашение между поставщиком краски для волос и посредником, который должен был продать ее дальше в розницу.

В договоре была указана минимальная цена этой продукции для розничных продаж. Антимонопольщики заинтересовалась сделкой, поскольку по их сведениям, поставщик в регионе занимал более 20% рынка.

Проверка законности рекламы

В законе о рекламе предусмотрены требования, которые компании должны соблюдать.

Реклама должна содержать достоверную информацию, нельзя сравнивать свои товары с продукцией конкурентов по несопоставимым параметрам, негативно отзываться о конкурентах.

Реклама ряда товаров запрещена. При выявлении нарушений антимонопольная служба выносит предписание и выписывает штраф.

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Например, если производитель пива рекламирует собственный безалкогольный напиток, название и оформление которого практически совпадает с товаром этого бренда, в этом случае компания будет оштрафована за недобросовестную рекламу.

Полномочия ФАС

Федеральная антимонопольная служба контролирует, чтобы компании не нарушали права потребителей и конкурентов (как прямых, так и косвенных). Любые правонарушения в области добросовестной конкуренции пресекаются и наказываются.

В ходе своей деятельности антимонопольная служба имеет право проводить внеплановые и плановые проверки предприятий, вносить предложения в изменения законодательства, возбуждать административные дела, рассматривать поступающие обращения.

Какие проверки проводит ФАС?

Ведомство может проверить любые документы организации, даже если нарушений антимонопольного законодательства еще не возникло.

Плановые проверки

Проводятся регулярно, с периодичностью один раз в три года. В график включают средние и крупные компании, в частности, естественные монополии («Транснефть», РЖД, структуры «Газпрома»), организаторы государственных закупок, крупные корпорации, управляющие компании.

Плановые проверки согласовываются с Прокуратурой РФ.

Внеплановые проверки

Выполняются при подозрениях, что закон был нарушен. Инициаторами проверки могут быть:

непосредственно ФАС;

физические лица (жалобы на нарушение прав потребителя);

конкуренты;

правоохранительные органы (запрос из прокуратуры);

средства массовой информации.

Подать жалобу может любой человек или организация. Она оформляется через «Госуслуги», сайт ведомства или лично.

Если не получается разобраться самостоятельно, можно проконсультироваться с юристом. Он подскажет, как писать жалобу в ФАС, как найти жалобу на сайте ФАС и можно ли обжаловать действия ФАС в конкретном случае.

На проверку отводится 20 рабочих дней, но сроки могут продлеваться. Мероприятия начинаются с запроса документов и их анализа. В случае возникновения дальнейших вопросов проводится выездная проверка, в процессе которой проводят экспертизу, осматривают помещения и территорию компании.

По результатам контрольных мероприятий оформляется акт проверки. В нем указываются выявленные нарушения или их отсутствие. Также ставят отметку в журнале проверок. Если были выявлены нарушения, компании выпишут предписание со сроками их устранения. Можно обжаловать предписание/постановление ФАС.

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Форма наказаний зависит от характера и масштаба нарушений. Чаще всего это штрафы и вынесение запрета заниматься данной деятельностью в течение определенного срока.

Кого ФАС может признать монополистом?

Кроме естественных монополий, аналогов которым нет в силу специфики их деятельности, к монополистам могут быть отнесены и другие предприятия.

Основанием для этого будет считаться:

доля компании на рынке превышает 50% (это дает ей возможность управлять рынком — устранять конкурентов, регулировать цены, препятствовать выходу на рынок новых организаций);

(это дает ей возможность управлять рынком — устранять конкурентов, регулировать цены, препятствовать выходу на рынок новых организаций); ежегодная суммарная выручка превышает 400 млн рублей (это распространяется на организации с госучастием или компании, учрежденные юридическим лицом).

В некоторых случаях монополистом могут посчитать компанию с долей рынка менее 50%, но все равно превышающей долю конкурентов.

Часто границы этих долей весьма условны, и точно понять, нарушила ли компания законодательство, сложно. Это дает возможность оспаривать решения ведомства.

Чтобы не стать монополистом, нужно:

Не принимать участие в картельных сговорах и вертикальных соглашениях. Регулярно проводить антимонопольный аудит (анализировать выручку, долю на рынке, договора с контрагентами). Не нарушать правила при участии в госзакупках. Соблюдать закон «О рекламе».

В любых сомнительных и спорных случаях стоит проконсультироваться с юристом.

Внутриведомственная апелляция ФАС России

Часто возникают вопросы, как обжаловать решение ФАС и куда обжаловать решение ФАС. При несогласии с предписанием территориального подразделения обжаловать решение ФАС можно во внесудебном порядке — в центральном аппарате ведомства.

Практика показывает, что в половине случаев удается смягчить требования или отменить их совсем. Допустимо обжаловать решение ФАС в срок 3 месяца.

Успех этого мероприятия зависит от характера нарушений со стороны антимонопольной службы, наличия арбитражной практики по аналогичным делам и противоречий позиции территориального отделения разъяснениям, которые давались ФАС РФ.

Кроме внутриведомственной апелляции, существует и другой механизм защитить свои права — обжаловать решение ФАС в суде.

Итоги

ФАС — это государственное ведомство, которое защищает честную конкуренцию, следит за соблюдением антимонопольного и рекламного законодательства и привлекает к ответственности нарушителей. Структура антимонопольного ведомства представлена центральным аппаратом и региональными отделениями. Основные функции ФАС — отслеживание конкурентного ценообразования, выявление картельных сговоров и вертикальных соглашений, проверка участников госзакупок и законности рекламы. Антимонопольное ведомство имеет право проводить плановые и внеплановые проверки, выдавать предписания, выписывать штрафы. Компания может быть признана монополистом, если занимает более 50% доли рынка, а ее годовая выручка превышает 400 млн рублей. Обжаловать ФАС можно в формате внутриведомственной апелляции или в суде.

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