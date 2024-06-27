Для чего был создан Федеральный ресурс

В эпоху цифровых технологий и стремительного обмена информацией онлайн-платформы играют все более значимую роль в жизни общества и государства. Одним из таких ключевых инструментов считается Федресурс — информационная система, которая стала частью современной России. Представление об этом ресурсе предоставляет широкий спектр данных и услуг, которые нужны для продуктивного управления и взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и гражданами. В статье подробно рассмотрим функции и возможности Федерального ресурса, обсудим его важность и расскажем, что нужно, чтобы опубликовать там данные.

Содержание

Что такое Федеральный ресурс

Федресурс (Единый Федеральный Реестр о Банкротстве) — интернет-портал, который разработан для сбора, хранения и предоставления сведений о финансовом положении граждан. Цель этого проекта — доступно донести информацию для заинтересованных сторон:

государственных органов,

бизнесменов,

общественности.

18 июля 2011 года вышел закон №228-ФЗ о реформе закона от 1995 года «Об акционерных обществах». Согласно новым правилам, все юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы и другие субъекты публикуют данные о себе в единый реестр — Федеральный ресурс (ЕФРСФДЮЛ), который создан в январе 2013 года. Его оператор — АО «Интерфакс».

Национальный совет РФ обратился к ним за помощью с разработкой плагина ЭП, который должен упростить доступ пользователей к сервису. Для интеграции платформ используют программное обеспечение Esia Bridge. Внедрение современных технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, может расширить возможности ресурса. Использование блокчейна обеспечит дополнительную защиту и неизменность данных, а искусственный интеллект поможет анализировать большие объемы информации и выявлять потенциальные угрозы.

Чтобы проследить формирование такого технологического решения, как Федресурс, обратимся к его истории:

С 1 апреля 2011 года, согласно закону N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организаторы торгов, арбитражные управляющие и саморегулируемые организации начали выкладывать сведения о финансовом состоянии в интернет.

В 2013 функции обнародования данных расширились, ЕФРСБ стал принадлежать Федеральному ресурсу.

В 2014 власти обязали юрлиц и ИП размещать сведения о залогах.

С 2015 сообщать о банкротстве стали и рядовые граждане.

2016 год расширил перечень данных: люди стали указывать членство в саморегулируемых организациях (СРО), сообщения о лизинге, факторинге и гарантиях (с 1 января 2017 года это стало правом).

В 2017 обновлен дизайн, появилась единая карточка лица.

В 2018 организаторы Федресурса скрыли материалы от тех, кто подвергся санкциям.

2019 год объединил ресурсы и налоговую службу.

В 2020 году ввели три новых пункта: в базу данных добавили лиц с просроченной задолженностью, граждан с внесудебным банкротством, ввели право на отсрочку.

В 2021 произошло обновление внешнего вида ресурса.

Важность федерального ресурса для государства

Для людей Федресурс также имеет колоссальное значение. Общество и предприятия получают нужные данные быстро и без лишних бюрократических процедур, что упрощает массу заданий, от регистрации бизнеса до проверки контрагентов. Создание и развитие Федресурса — долгожданный шаг на пути к цифровизации общества. Сюда завел поиск удобных условий для сотрудничества с государством и друг с другом.

Читайте по теме:

Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность

Как проверить контрагента на благонадёжность

Платформа важна и для страны, она помогает следить за правопорядком и экономической стабильностью, так как в нем присутствуют проверенные данные о юридических и финансовых аспектах деятельности каждого предпринимателя.

Основные задачи и функции федерального ресурса

Федеральный ресурс способен оказать услугу экологической устойчивости, ведь он снижает необходимость использования бумажных носителей и способствует цифровизации документооборота. Это снижает нагрузку на окружающую среду. Госорганы оперативно получают информацию от Федресурса, так проще оперативно реагировать на возможные угрозы и предотвращать экономические преступления.

Главные цели Федерального ресурса:

улучшение делового климата,

повышение доверия со стороны инвесторов и партнеров,

предотвращение мошенничества и коррупции,

выполнение государственных функций по наблюдению за экономикой,

повышение уровня правопорядка.

Федеральный ресурс:

Собирает и хранит. Контроль экономической активности субъектов хозяйствования на основе собранных Федресурсом данных позволяет выявлять тенденции и угрозы. Поддерживает государственную политику. Для развития в областях экономики, финансов и правопорядка отчеты для анализа очень полезны. Это заставляет компании быть ответственнее и быть более открытыми, что не только улучшает внутренние бизнес-процессы, но и создает положительный имидж на мировом рынке. Снижает риски. Точные данные полезны при учете рисков во время заключения сделок и партнерских соглашений. Предприниматели могут избежать неблагоприятных сделок. В результате они будут увереннее развивать свои проекты и привлекать инвестиции. Предоставляет доступность к данным. Ясные сведения о юридических лицах, которые включают их финансовую отчетность, факты банкротства, реорганизации, ликвидации и другие события. Предотвращает вмешательство. Оператор ресурса не вмешивается в действия субъектов, которые публикуют сведения, тем самым доказывает объективность и непредвзятость данных. Сведения сохраняются неизменными, что гарантирует их подлинность и юридическую значимость.

Функционирование Федерального ресурса основано на принципах открытости, доступности и важности материала.

Как работает Федеральный ресурс

Федресурс работает как интерактивная онлайн-платформа. Пользователи могут:

Вносить данные о юридических фактах, которые связаны с деятельностью владельцев бизнеса. Искать и просматривать опубликованные сведения о компаниях. На портале пользователи могут найти материал о финансовом состоянии, обязательствах, правовом статусе и других деталях деятельности организаций и предпринимателей. Получать уведомления о новых записях и изменениях в базе данных.

Факторы, которые стоит учитывать:

Размещение в Федресурсе платное, за исключением сведений, которые вносят государственные органы или органы местного самоуправления.

В ресурсе содержится исключительно информация без правовых интерпретаций.

Сведения, которые публикуют в реестре, имеют юридическую силу.

Базы данных, что создали в процессе функционирования платформы Федресурс, принадлежат государству.

Положение Федерального ресурса регулируется рядом законов и приказов:

Критерии сведений, передаваемые в ЕФРСФДЮЛ

Рассмотрим, какие именно сведения необходимо передавать и почему это важно. На Федресурсе размещают следующее:

Отчеты и бухгалтерскую документацию. О результатах активности — балансы, отчеты о прибылях и убытках, все, что поможет оценить экономическое положение. Сведения о реорганизациях, ликвидациях и банкротствах. Об изменениях в статусе, продаже предприятия или сдаче в аренду. Данные о разрешениях и лицензиях. Данные о судебных решениях и исполнительных производствах. О судебных спорах и арбитражных делах, что поможет оценить юридические риски и надежность контрагентов. Договоры залога и обременения имущества. На имущество компании, ИП или частного лица Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (СРО). Разрешение от компании на проведение каких-либо работ (монтажных, строительных, инженерно-изыскательных, проектных) Информация о договорах. Лизинга, факторинга, договора поручительства, купли-продажи, залога, гарантии. О сокращении уставного (складочного) капитала.

Подробности можно получить на сайте налоговой службы (ФНС).

Зачем это нужно:

Для прозрачности бизнеса. Обеспечивает доступ к достоверной информации о компании для партнеров и клиентов и снижает риск мошенничества и непредвиденных ситуаций. Для соблюдения законодательства. Передача сведений в реестр — обязательное требование законодательства.

Понимание критериев и своевременное предоставление сведений в ЕФРСФДЮЛ помогает компаниям работать законно и прозрачно, укрепляя доверие со стороны партнеров и клиентов.

Что нужно для внесения данных на портале fedresurs.ru

Понадобятся персональный компьютер, ПО и КЭП, которая требуется для авторизации и подписания соглашений. Детальнее о требованиях к рабочему месту прочитайте в официальном документе Федерального ресурса. Для того чтобы опубликовать сведения в первый раз, нужно пройти следующие шаги:

Подготовьте документы в соответствии с требованиями законодательства. Установите плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» для электронной подписи на сайте Федресурс. Ознакомительная лицензия длится 3 месяца, после чего становится платной. Оформите УКЭП. Для коммерческих компаний подписи предоставляет ФНС, бюджетные организации получают их через казначейство, а банки и финансовые учреждения обращаются в Центробанк. Проверка. Если УКЭП уже присутствует, проверьте совместимость с Федеральным ресурсом. Ответственное лицо должно зарегистрироваться на сайте. Регистрацию требуют для идентификации пользователей и защиты данных. Попробуйте авторизоваться на Федресурсе. Если вход прошел успешно — ключ подходит. В противном случае нужно будет сделать новый. Оплатите налог. Перед тем как в ресурсе появятся данные, пополните баланс в личном кабинете на сумму пошлины. Сумма зависит от типа данных. Запросы размещают только после оплаты и может занять до суток. Отслеживайте статус подачи данных и получайте уведомления о результатах проверки и публикации. Пользователи могут контролировать процесс и своевременно вносить корректировки при необходимости.

На Федеральный ресурс также можно войти через Единую систему идентификации и аутентификации. Благодаря слиянию с ЕСИА пользователи могут использовать учетные записи госуслуг для авторизации. Федресурс способен повысить уровень корпоративной культуры и улучшить взаимодействие между участниками рынка. В конечном итоге это должно привести к укреплению экономики и развитию предпринимательства в стране.

Читайте по теме:

Что такое реестр МСП, для чего он нужен и как в него попасть в 2024 году

«Без паники»: как предпринимателю не утонуть в потоках цифровизации

Платформа не только выполняет функцию информационного ресурса, но и участвует в создании благоприятных условий для развития бизнеса. Такая роль в укреплении корпоративной культуры, поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечении экономической безопасности и внедрении технологических инноваций делает проект полезным инструментом в наших руках.

Фото на обложке: Unsplash