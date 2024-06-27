Для чего был создан Федеральный ресурс

В эпоху цифровых технологий и стремительного обмена информацией онлайн-платформы играют все более значимую роль в жизни общества и государства. Одним из таких ключевых инструментов считается Федресурс — информационная система, которая стала частью современной России.
Представление об этом ресурсе предоставляет широкий спектр данных и услуг, которые нужны для продуктивного управления и взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и гражданами. В статье подробно рассмотрим функции и возможности Федерального ресурса, обсудим его важность и расскажем, что нужно, чтобы опубликовать там данные.
- Истории
Содержание
- Что такое Федеральный ресурс
- Важность федерального ресурса для государства
- Основные задачи и функции федерального ресурса
- Как работает Федеральный ресурс
- Что нужно для внесения данных на портале fedresurs.ru
Что такое Федеральный ресурс
Федресурс (Единый Федеральный Реестр о Банкротстве) — интернет-портал, который разработан для сбора, хранения и предоставления сведений о финансовом положении граждан. Цель этого проекта — доступно донести информацию для заинтересованных сторон:
- государственных органов,
- бизнесменов,
- общественности.
18 июля 2011 года вышел закон №228-ФЗ о реформе закона от 1995 года «Об акционерных обществах». Согласно новым правилам, все юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы и другие субъекты публикуют данные о себе в единый реестр — Федеральный ресурс (ЕФРСФДЮЛ), который создан в январе 2013 года. Его оператор — АО «Интерфакс».
Национальный совет РФ обратился к ним за помощью с разработкой плагина ЭП, который должен упростить доступ пользователей к сервису. Для интеграции платформ используют программное обеспечение Esia Bridge. Внедрение современных технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект, может расширить возможности ресурса. Использование блокчейна обеспечит дополнительную защиту и неизменность данных, а искусственный интеллект поможет анализировать большие объемы информации и выявлять потенциальные угрозы.
Чтобы проследить формирование такого технологического решения, как Федресурс, обратимся к его истории:
- С 1 апреля 2011 года, согласно закону N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» организаторы торгов, арбитражные управляющие и саморегулируемые организации начали выкладывать сведения о финансовом состоянии в интернет.
- В 2013 функции обнародования данных расширились, ЕФРСБ стал принадлежать Федеральному ресурсу.
- В 2014 власти обязали юрлиц и ИП размещать сведения о залогах.
- С 2015 сообщать о банкротстве стали и рядовые граждане.
- 2016 год расширил перечень данных: люди стали указывать членство в саморегулируемых организациях (СРО), сообщения о лизинге, факторинге и гарантиях (с 1 января 2017 года это стало правом).
- В 2017 обновлен дизайн, появилась единая карточка лица.
- В 2018 организаторы Федресурса скрыли материалы от тех, кто подвергся санкциям.
- 2019 год объединил ресурсы и налоговую службу.
- В 2020 году ввели три новых пункта: в базу данных добавили лиц с просроченной задолженностью, граждан с внесудебным банкротством, ввели право на отсрочку.
- В 2021 произошло обновление внешнего вида ресурса.
Важность федерального ресурса для государства
Для людей Федресурс также имеет колоссальное значение. Общество и предприятия получают нужные данные быстро и без лишних бюрократических процедур, что упрощает массу заданий, от регистрации бизнеса до проверки контрагентов. Создание и развитие Федресурса — долгожданный шаг на пути к цифровизации общества. Сюда завел поиск удобных условий для сотрудничества с государством и друг с другом.
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Платформа важна и для страны, она помогает следить за правопорядком и экономической стабильностью, так как в нем присутствуют проверенные данные о юридических и финансовых аспектах деятельности каждого предпринимателя.
Основные задачи и функции федерального ресурса
Федеральный ресурс способен оказать услугу экологической устойчивости, ведь он снижает необходимость использования бумажных носителей и способствует цифровизации документооборота. Это снижает нагрузку на окружающую среду. Госорганы оперативно получают информацию от Федресурса, так проще оперативно реагировать на возможные угрозы и предотвращать экономические преступления.
Главные цели Федерального ресурса:
- улучшение делового климата,
- повышение доверия со стороны инвесторов и партнеров,
- предотвращение мошенничества и коррупции,
- выполнение государственных функций по наблюдению за экономикой,
- повышение уровня правопорядка.
Федеральный ресурс:
- Собирает и хранит. Контроль экономической активности субъектов хозяйствования на основе собранных Федресурсом данных позволяет выявлять тенденции и угрозы.
- Поддерживает государственную политику. Для развития в областях экономики, финансов и правопорядка отчеты для анализа очень полезны. Это заставляет компании быть ответственнее и быть более открытыми, что не только улучшает внутренние бизнес-процессы, но и создает положительный имидж на мировом рынке.
- Снижает риски. Точные данные полезны при учете рисков во время заключения сделок и партнерских соглашений. Предприниматели могут избежать неблагоприятных сделок. В результате они будут увереннее развивать свои проекты и привлекать инвестиции.
- Предоставляет доступность к данным. Ясные сведения о юридических лицах, которые включают их финансовую отчетность, факты банкротства, реорганизации, ликвидации и другие события.
- Предотвращает вмешательство. Оператор ресурса не вмешивается в действия субъектов, которые публикуют сведения, тем самым доказывает объективность и непредвзятость данных. Сведения сохраняются неизменными, что гарантирует их подлинность и юридическую значимость.
Функционирование Федерального ресурса основано на принципах открытости, доступности и важности материала.
Как работает Федеральный ресурс
Федресурс работает как интерактивная онлайн-платформа. Пользователи могут:
- Вносить данные о юридических фактах, которые связаны с деятельностью владельцев бизнеса.
- Искать и просматривать опубликованные сведения о компаниях. На портале пользователи могут найти материал о финансовом состоянии, обязательствах, правовом статусе и других деталях деятельности организаций и предпринимателей.
- Получать уведомления о новых записях и изменениях в базе данных.
Факторы, которые стоит учитывать:
- Размещение в Федресурсе платное, за исключением сведений, которые вносят государственные органы или органы местного самоуправления.
- В ресурсе содержится исключительно информация без правовых интерпретаций.
- Сведения, которые публикуют в реестре, имеют юридическую силу.
- Базы данных, что создали в процессе функционирования платформы Федресурс, принадлежат государству.
Положение Федерального ресурса регулируется рядом законов и приказов:
- «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей» (N 129-ФЗ).
- «О несостоятельности (банкротстве)» (N 127-ФЗ).
- «О концессионных соглашениях» (N 115-ФЗ).
- «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (N 209-ФЗ).
- «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (N 135-ФЗ).
- «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»» (N 230-ФЗ).
- «О саморегулируемых организациях» (N 315-ФЗ).
- «О международных компаниях и международных фондах» (N 290-ФЗ).
- «Об исполнительном производстве» (N 229-ФЗ).
- «О финансовой аренде (лизинге)» (N 164-ФЗ).
- «Об особенностях реорганизации государственного унитарного предприятия "Почта России» (N 171-ФЗ).
- Приказ N 121 «Об определении оператора Единого реестра сведений о банкротстве».
Критерии сведений, передаваемые в ЕФРСФДЮЛ
Рассмотрим, какие именно сведения необходимо передавать и почему это важно. На Федресурсе размещают следующее:
- Отчеты и бухгалтерскую документацию. О результатах активности — балансы, отчеты о прибылях и убытках, все, что поможет оценить экономическое положение.
- Сведения о реорганизациях, ликвидациях и банкротствах. Об изменениях в статусе, продаже предприятия или сдаче в аренду.
- Данные о разрешениях и лицензиях.
- Данные о судебных решениях и исполнительных производствах. О судебных спорах и арбитражных делах, что поможет оценить юридические риски и надежность контрагентов.
- Договоры залога и обременения имущества. На имущество компании, ИП или частного лица
- Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (СРО). Разрешение от компании на проведение каких-либо работ (монтажных, строительных, инженерно-изыскательных, проектных)
- Информация о договорах. Лизинга, факторинга, договора поручительства, купли-продажи, залога, гарантии.
- О сокращении уставного (складочного) капитала.
Подробности можно получить на сайте налоговой службы (ФНС).
Зачем это нужно:
- Для прозрачности бизнеса. Обеспечивает доступ к достоверной информации о компании для партнеров и клиентов и снижает риск мошенничества и непредвиденных ситуаций.
- Для соблюдения законодательства. Передача сведений в реестр — обязательное требование законодательства.
Понимание критериев и своевременное предоставление сведений в ЕФРСФДЮЛ помогает компаниям работать законно и прозрачно, укрепляя доверие со стороны партнеров и клиентов.
Что нужно для внесения данных на портале fedresurs.ru
Понадобятся персональный компьютер, ПО и КЭП, которая требуется для авторизации и подписания соглашений. Детальнее о требованиях к рабочему месту прочитайте в официальном документе Федерального ресурса. Для того чтобы опубликовать сведения в первый раз, нужно пройти следующие шаги:
- Подготовьте документы в соответствии с требованиями законодательства.
- Установите плагин «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» для электронной подписи на сайте Федресурс. Ознакомительная лицензия длится 3 месяца, после чего становится платной.
- Оформите УКЭП. Для коммерческих компаний подписи предоставляет ФНС, бюджетные организации получают их через казначейство, а банки и финансовые учреждения обращаются в Центробанк.
- Проверка. Если УКЭП уже присутствует, проверьте совместимость с Федеральным ресурсом. Ответственное лицо должно зарегистрироваться на сайте. Регистрацию требуют для идентификации пользователей и защиты данных. Попробуйте авторизоваться на Федресурсе. Если вход прошел успешно — ключ подходит. В противном случае нужно будет сделать новый.
- Оплатите налог. Перед тем как в ресурсе появятся данные, пополните баланс в личном кабинете на сумму пошлины. Сумма зависит от типа данных. Запросы размещают только после оплаты и может занять до суток.
- Отслеживайте статус подачи данных и получайте уведомления о результатах проверки и публикации. Пользователи могут контролировать процесс и своевременно вносить корректировки при необходимости.
На Федеральный ресурс также можно войти через Единую систему идентификации и аутентификации. Благодаря слиянию с ЕСИА пользователи могут использовать учетные записи госуслуг для авторизации. Федресурс способен повысить уровень корпоративной культуры и улучшить взаимодействие между участниками рынка. В конечном итоге это должно привести к укреплению экономики и развитию предпринимательства в стране.
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Платформа не только выполняет функцию информационного ресурса, но и участвует в создании благоприятных условий для развития бизнеса. Такая роль в укреплении корпоративной культуры, поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечении экономической безопасности и внедрении технологических инноваций делает проект полезным инструментом в наших руках.
Фото на обложке: Unsplash
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