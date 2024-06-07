Законы, регулирующие предпринимательскую деятельность

Для регулировки предпринимательской деятельности в России действует множество федеральных законов, а также огромное количество нормативных актов. Каждому бизнесмену стоит ознакомиться с тем необходимым минимумом, с которым сталкиваются ежедневно все предприниматели, независимо от рода деятельности. В статье узнаете, какие законы регулируют предпринимательскую деятельность и какие компании могут рассчитывать на гранты и субсидии.

Содержание

Законы о предпринимательской деятельности

Ведение бизнеса в России регулируется как законами публичного права, благодаря которым соблюдаются интересы общества и государства в целом, так и частным правом, находящимся на страже интересов обычных граждан страны.

Нормативно-правовые акты, которые регулируют предпринимательскую деятельность:

Конституция РФ. Гражданский, Уголовный, Трудовой, Налоговый и иные кодексы. Федеральные законы. Правовые акты на уровне отдельных субъектов РФ и муниципалитетов.

Конституция РФ обладает высшей юридической силой, в которой четко прописаны все принципы ведения и регулирования предпринимательской деятельности:

Статья 8 — об основных условиях существования рыночной экономики.

Статья 34 — гарантия права на использование своих способностей и имущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

На основе главного документа России принимаются все нормативные акты. Важно знать тот факт, что в ситуации, когда определенный нюанс не отражен в федеральном законодательстве или актах, любой гражданин имеет право руководствоваться в своей деятельности Конституцией.

Каждый гражданин страны имеет право вести свой бизнес, избегая монополизации и недобросовестной конкуренции.

Гражданский Кодекс во многом объясняет принципы предпринимательской деятельности в России. Потому этот документ часто называют вторым по важности после Конституции. В статье 23 Кодекса указано, что предпринимателем может быть любой дееспособный гражданин. Он может вести деятельность с созданием юридического лица или без него.

При определенных условиях и вовсе можно обойтись без государственной регистрации частного лица в качестве предпринимателя. Для этого достаточно достичь 16-летнего возраста или иметь согласие родителей.

Предпринимательская деятельность имеет ряд признаков, к которым можно отнести:

Деятельность ведется с целью получения дохода.

Прибыль бизнесмен получает на регулярной основе.

Он работает добровольно и самостоятельно.

Предприниматель берет на себя все риски и последствия.

Способы получения дохода основаны на реализации изготовленных им товаров, перепродажи изделий, предоставления услуг, различных работ и прочее.

Деятельность ИП и юридических лиц основана на одних и тех же законах и актах. Для всех бизнесменов первым Федеральным законом становится № 129-ФЗ, в соответствии с которым предприниматели регистрируются в России.

Он регулирует и внесение новой информации о компании, а также ее ликвидацию. Для учета сведений о зарегистрированных предпринимателях действует Единый федеральный госреестр.

В зависимости от вида деятельности и ее специфики важно знать множество законов. Например, о получении лицензии, защите конкуренции, налогообложении, соблюдении коммерческой тайны.

Любой гражданин страны, который ведет бизнес и получает прибыль, сам выбирает форму для регистрации своей деятельности:

Самозанятый. Она подходит для фрилансеров и малого бизнеса без найма рабочих. Это простая форма для предпринимательства, так как работает с минимальной отчетностью и льготным налогообложением. Доход при этом не должен превысить 2,4 млн рублей в год. Есть ограничения и по возможным видам деятельности (№ 422-ФЗ). Федеральный закон регулирует постановку на учет и снятие с него. Он же инструктирует, куда сообщать о доходах, как формируется и оплачивается налог. Индивидуальный предприниматель может нанимать работников, но сам стоит у руля компании, а перед государством несет ответственность собственным имуществом. Федеральными законами регулируется льготное налогообложение и минимальная отчетность. Бизнесмен имеет право свободно распоряжаться своими доходами. Юридическое лицо имеет уставной капитал и обособленное имущество, которым и отвечает по обязательствам. Видов юрлиц существует несколько, одной из распространенных можно считать ООО. В законе № 14-ФЗ прописаны нюансы. Например, как учредители компании несут ответственность в соответствии с долями уставного капитала.

Документооборот в такой организации сложный, потому для ведения отчетности должен быть как минимум один бухгалтер. Нет ограничений на то, какие виды деятельности для себя выбрать, а учредителями коммерческой организации могут стать до пятидесяти человек.

Налоговое законодательство

В НК РФ прописано, что все граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность, обязаны платить налоги государству, независимо от того, какую регистрационную форму для бизнеса они выбрали. В нем приводятся объяснения, как делается расчет налогов, как их следует оплачивать, куда и когда сдавать отчетность и каковы штрафные санкции для тех, кто числится в должниках.

У самозанятых отчетность — довольно простая процедура, поскольку приложение автоматически генерирует платеж. Главное — указать сумму прибыли. В приложении есть возможность привязать банковскую карту, чтобы вовремя уплачивать налог или сделать в настройках автоматический платеж.

Читайте по теме:

Три фактора силы бизнеса: как предпринимателю расти несмотря ни на что

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в 2024

Налог на профессиональный доход (НПД) — относительно новый тип налогообложения для самозанятых, который в виде эксперимента начал действовать с 2019 года в соответствии с Федеральным законом № 422 в нескольких регионах. Сейчас он действует во всех субъектах страны. По нему ставка зависит от субъекта получения дохода. Если от физического лица, то она составит 4% от суммы, а от юрлица — 6%.

Налоговые обязательства для ИП более сложные. Они имеют на выбор четыре режима: автоматизированный, общий, патентный и упрощенный. При общем режиме придется оплачивать НДФЛ и НДС, а при патентном варианте установлена фиксированная сумма платежа.

Налоговое бремя для юридических лиц, то есть коммерческих организаций, становится еще значительнее. ООО должно выплатить государству НДС, а также налог на имущество и полученный доход. Есть и другие виды обязательных платежей, например, земельный.

В законе № 54-ФЗ есть требование ИП и юридическим лицам вести предпринимательскую деятельность с использованием кассы, учитывая все требования к ее регистрации. На кассовом чеке должна содержаться важная информация не только о товаре, но и о продавце, выбранной системе налогообложения, стоимости товара.

Отсутствие чеков или неправильное их оформление повлекут за собой штрафные санкции. Также их не примет налоговая для подтверждения расходов (приказ ФНС № ЕД-7-20/662), поскольку через них идет передача данных в фискальные органы (ОФД) и налоговую.

Если возникло желание сменить тип налогообложения, то предпринимателю достаточно подать в ФНС письменное заявление.

Лицензированная деятельность

Отдельные виды предпринимательской деятельности требуют разрешения от государства, чтобы вести бизнес на всей территории страны. Со стороны государства разрешение нужно для того, чтобы контролировать те сферы, которые могут быть потенциально опасны для здоровья граждан или для безопасности страны.

В штате компании должны работать сотрудники с нужными знаниями и умениями. В федеральном законодательстве, которое регулирует ведение такого бизнеса, прописаны все аспекты этого вопроса.

Читайте по теме:

Что такое платформенная занятость и как она регулируется законом

Меры поддержки ИТ-бизнеса в России

В ст. 12 Федерального закона № 99 указаны лицензируемые виды деятельности. Нужно следить за изменениями в законодательстве, потому что в этом списке некоторые виды со временем упраздняются или добавляются. Например, услуги на проведение дезинфекции.

Предпринимательскую деятельность, которая указана в законах № 99-ФЗ, № 171-ФЗ, № 395-1-ФЗ, № 325-ФЗ и № 4015-1-ФЗ, нужно лицензировать, например:

фармакология,

производство ценных бумаг,

связь и телевидение,

медицина,

разработка компьютерных программ,

пассажирские перевозки,

образовательные услуги,

производство алкогольной продукции,

торги и аукционы,

страхование.

Не все могут оформить разрешение на работу, так как есть различные требования. Например, ИП не смогут получить лицензию, которая выдается исключительно для юрлиц, а самозанятые не смогут получить лицензию в принципе.

На каждый вид предпринимательской деятельности, что подлежит лицензированию, надо получать отдельный документ.

В соответствии с Федеральным законом № 478 была введена реестровая модель регистрации лицензий. Когда лицензия выдается, данные предпринимателя числятся в федеральном реестре. Такая модель лицензирования удобна, так как любой гражданин может уточнить сведения о наличии разрешения на деятельность, например, для медицинской клиники.

Проверки деятельности бизнесменов

Для контроля за предпринимательской деятельностью и соблюдением требований законодательства РФ создана система надзорных органов на местном и федеральном уровне. С помощью проверок они стремятся выявить правонарушения, например:

несвоевременность выплаты зарплаты,

несоблюдение техники безопасности,

отсутствие лицензии,

несоблюдение налогового режима и прочее.

В законодательстве России предусмотрен контроль с помощью плановых и внеочередных проверок деятельности компаний.

Плановые проверки — список визитов инспекции. Он формируется в конце текущего года и размещается на сайте Роструда или Генпрокуратуры в открытом доступе. Для того чтобы узнать, будет ли проверка в конкретной компании, достаточно ввести данные предприятия или предпринимателя. До 2030 года федеральным законом продлен мораторий на плановые трудовые инспекции. Их будут проводить только в компаниях, где есть опасные условия труда, а частота визитов зависит от уровня риска, чем он выше, тем чаще будет проводиться контроль.

За три дня до начала проверки инспекция предупреждает о визите уведомлением, а после нее составляет акт. Предприниматель имеет право обжаловать результат, если с ним не согласен. Для этого следует подать заявление в течение 15 дней и доказать правоту претензий юридическими документами (ст. 9 и 16 ФЗ-294). Внеплановые проверки могут быть проведены без предупреждения, хотя чаще всего за сутки отправляется уведомление. Предпринимательскую деятельность могут проверить на основании жалобы или сообщения в СМИ с критикой деятельности компании или ее продукции. Надзорные органы обязаны получить разрешение от прокуратуры.

Закон № 294-ФЗ не только устанавливает регламент проверок и надзора за ведением предпринимательской деятельности, но и прописывает обязанности инспекции, сроки визитов на предприятие, ограничение по времени и другое. Все это защищает права бизнесмена.

Виды проверок:

Выездная инспекция. Ее проводят, когда хотят убедиться лично в том, что все сведения о компании соответствуют действительности (ч. 3, ст. 12 ФЗ-294). Документарная проверка. Инспектор проводит ее в своем офисе, изучая документы, полученные от предприятия в электронном варианте, или их заверенные копии.

Проверки могут быть от трудовой или налоговой инспекции (ст. 87 НК РФ), пожарного надзора (69-ФЗ) или иных органов контроля, которые предусмотрены спецификой предпринимательской деятельности.

Проверки также могут принимать форму контрольной закупки или рейдового осмотра. Закупка очень схожа с действиями тайного покупателя, но делает оценку качества продукции, а не только чистоты и уровня обслуживания. При рейдовых проверках в течение одного дня проверяют не только конкретное предприятие, но и рядом находящиеся.

Чаще всего штрафы выписывают:

За нарушение законов о рекламе.

Требований пожарной безопасности.

Ведение неправомерной деятельности гражданами иностранных государств.

Нарушение налогового режима и отчетности.

Незаконную предпринимательскую деятельность или обман покупателя.

Нарушение коммерческой тайны.

Умышленное нарушение федерального законодательства при оформлении сделок.

Изучение кодексов и правовых актов поможет избежать не только штрафных санкций, но и более тяжелых наказаний, потому что никто не застрахован от того, что гражданско-правовые отношения могут перейти в разряд уголовных.

Более полную информацию о взысканиях за нарушение федеральных законов можно найти в КоАП.

Поскольку законов много, чаще всего компания нанимает в штат своего юриста либо заказывает сопровождение у аутсорсинговых компаний, чтобы не отвлекать внутренние ресурсы на изучение законодательных тонкостей.

Государственная помощь

Государство стремится помочь предпринимательской сфере экономики, создавая различные программы для малого и среднего бизнеса. Создаются законы для помощи и содействия бизнесу на федеральном и муниципальном уровне.

Закон № 209-ФЗ регулирует взаимоотношения предпринимателей:

С коммерческими предприятиями и ИП.

Органами государственной власти на уровне муниципалитетов и разных субъектов.

Различные виды предпринимательской деятельности имеют право на государственную поддержку, а в законе № 209-ФЗ указано, каким условиям надо соответствовать, чтобы ее получить.

Коммерческие проекты выделяются государственной властью особым образом. Они стремятся получить прибыль и решить определенные общественные задачи.

По этой причине предприниматели могут рассчитывать на получение грантов и субсидий. Им проще оформить кредиты на льготных условиях, а налоговое бремя значительно снижено. В зависимости от субъекта существуют и иные меры поддержки. Например, значительное снижение арендной платы или проведение бесплатной рекламной акции.

Фото на обложке: Unsplash