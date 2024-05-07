Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в 2024

В статье 34 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательства. Но что будет, если вести незаконную предпринимательскую деятельность? На этот вопрос ответил Михаил Божор, генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры».

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Что такое предпринимательство

Определение предпринимательства закреплено в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Согласно ему, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. На такое определение ориентируются суды, налоговые органы и участники гражданского оборота

Признаки предпринимательской деятельности

Признаки предпринимательской деятельности следуют из её определения, закрепленного в ГК РФ. Такая деятельность должна быть:

самостоятельной: предприниматель сам принимает решение, как именно вести свой бизнес;

систематической: предприниматель регистрирует бизнес не для единственной сделки, а намерен совершать их регулярно;

направленной на получение прибыли: предприниматель вовлекает свои ресурсы и несет затраты для получения положительного финансового результата;

осуществляемой на свой риск: государство не гарантирует предпринимателю доход и не возмещает его потери.

Исходя из Письма ФНС России от 7 мая 2019 г. N СА-4-7/8614, в качестве признаков предпринимательской деятельности можно также рассматривать:

длительность и массовость действий, направленных на приобретение и продажу товаров или услуг;

приобретение или использование имущества, которое имеет предпринимательское назначение (не предназначено для использования в личных целях);

хозяйственный учет операций, связанных с совершением сделок;

взаимосвязанность сделок, совершенных в определенный период времени;

устойчивые связи с контрагентами.

В статье 2 ГК РФ также закреплен еще один признак легальной предпринимательской деятельности — предварительная государственная регистрация бизнеса.

Что является незаконной предпринимательской деятельностью

Предпринимательская деятельность становится незаконной, если она осуществляется без государственной регистрации. Чтобы этого избежать, достаточно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя либо создать и зарегистрировать коммерческую организацию.

Некоторым лицам разрешено вести деятельность и без регистрации. Но при условии, что они соблюдают особые правила. К таким лицам относятся:

адвокаты;

патентные поверенные;

арбитражные управляющие;

оценщики;

самозанятые.

Если у предпринимателя нет особого статуса и при этом он не зарегистрировал свой бизнес, то ему может грозить административная, уголовная и налоговая ответственность.

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Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность

К административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлекает суд. При этом выявить правонарушение и передать материалы в суд для возбуждения дела об административном правонарушении могут налоговые органы, Роспотребнадзор, полиция или прокуратура. А если такая деятельность требует лицензии, то также профильные надзорные органы: Росздравнадзор, Ростехнадзор и другие.

Если нелегальный бизнес не причинил крупного ущерба, то такое нарушение наказывается. Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность составляет от 500 до 2 000 рублей согласно части 1 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Если же деятельность незарегистрированного предпринимателя требовала лицензии, то он также может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ со штрафом до 2 500 рублей и возможной конфискацией продукции, сырья или оборудования.

Важно также учитывать, что за отдельные виды незаконной предпринимательской деятельности без лицензии предусмотрены особые наказания. Например, за торговлю крепким алкоголем без регистрации компании и получения лицензии могут наложить штраф в размере до 50 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если же незаконная предпринимательская деятельность причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то возникает риск уголовной ответственности согласно статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)

Крупным ущербом в этом случае признается ущерб в сумме, превышающей 3 500 000 рублей. Ранее уголовное наказание предусматривалось и в случае, когда в результате нелегального бизнеса получен доход, превышающий 2,25 млн рублей. Но с 17 апреля 2024 года этот фактор не учитывается.

Предусмотрены следующие виды уголовного наказания:

штраф в размере до 300 000 руб. или в размере дохода за период до 2 лет;

обязательные работы на срок до 480 часов;

арест на срок до шести месяцев.

Если же преступление совершено в составе организованной группы, то наказание усиливается и возможны:

штраф в размере до 500 000 руб. или в размере дохода за период до 3 лет;

принудительные работы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок до пяти лет с возможным штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере дохода за период до шести месяцев.

Налоговая ответственность за незаконное предпринимательство

Главный налоговый риск незарегистрированного предпринимателя — это доначисление налогов за текущий год и предшествующие три года на основании пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В этом случае будет начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (на доходы до 5 млн рублей) и 15% (на доходы свыше указанной суммы), а также НДС по ставке 20%.

Возможно взыскание налоговых штрафов и пени, а именно:

Штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога согласно пункту 1 статьи 122 НК РФ. А если нарушение признают умышленным, то штраф возрастет до 40%. Пеня, рассчитанная как 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки на основании пункта 4 статьи 75 НК РФ. Штраф в размере 10% от полученных доходов, но не менее 40 000 рублей в связи с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом органе согласно пункту 2 статьи 116 НК РФ. Штраф в размере до 30% от суммы налога к уплате, но не менее 1 000 рублей в связи с непредставлением налоговой декларации согласно пункту 1 статьи 119 НК РФ.

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Как находят незаконных предпринимателей

Незарегистрированному предпринимателю следует опасаться жалоб со стороны недовольных клиентов или конкурентов. Подобное обращение послужит основанием для проведения проверки.

Если предприниматель ведет свою деятельность через торговую точку на рынке, в торговом центре или в другом «проходном» месте, то нельзя исключать рейды сотрудников полиции, прокуратуры или Роспотребнадзора, направленные на выявление незаконных предпринимателей.

Налоговые органы вправе проводить контрольные закупки, в том числе через сайты для размещения объявлений о продаже товаров или оказании услуг.

Инспекторы ФНС также могут проверять страницы пользователей социальных сетей и выявлять при этом признаки незаконной предпринимательской деятельности. Например, предложения о продаже кондитерских изделий, ювелирных украшений или одежды.

Внимание ФНС могут привлечь и дорогие покупки: недвижимость, автомобиль, если при этом доход налогоплательщика, отраженный в декларациях, недостаточен для приобретения таких объектов. В этом случае налоговая инспекция вправе запросить у банков информацию о движении средств по счетам и привлечь налогоплательщика к ответственности.

Вывод: риски от незаконной предпринимательской деятельности кратно превышают возможную прибыль. Государство предоставляет достаточно легальных способов снижения налоговой нагрузки до минимума: патентная и упрощенная системы налогообложения, возможность уплаты налога на профессиональный доход, которыми может воспользоваться разумный налогоплательщик.

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