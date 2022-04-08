Шесть распространенных финансовых ошибок среди самозанятых

Если вы решили уйти со стабильной работы в малый бизнес или фриланс — то этот материал для вас. Самозанятость дает ряд преимуществ, например более гибкий график и отсутствие начальства, но у нее есть и свои нюансы, в том числе финансовые. Разбираем распространенные ошибки, которые совершают начинающие, и рассказываем, как их можно избежать.

Не составляют бюджет

Отказавшись от стабильной работы и зарплаты, следует тщательнее планировать бюджет — подсчитывать все расходы и отказаться от ненужных покупок. Независимо от того, перешли ли вы на фриланс или же по-прежнему работаете фуллтайм, попробуйте распределить доходы по следующей схеме.

50% — на потребности. Эта сумма будет покрывать важные расходы, такие как коммунальные платежи, ипотека или аренда жилья, а также продукты.

Эта сумма будет покрывать важные расходы, такие как коммунальные платежи, ипотека или аренда жилья, а также продукты. 30% — на желания. С этих денег можно приобрести то, что иногда хочется, но не является необходимостью, например предметы роскоши и обеды в ресторанах.

С этих денег можно приобрести то, что иногда хочется, но не является необходимостью, например предметы роскоши и обеды в ресторанах. 20% — на сбережения. Рекомендуется откладывать не менее 20% доходов в качестве подушки безопасности, но эту сумму также можно вложить в развитие дела.

Если вы работаете в интернете, то следует сократить расходы на «желания». Так вы сможете экономить гораздо больше, а излишки денег направлять на поддержку своего дела.

Плохо распоряжаются временем

Одна из причин, по которым люди начинают работать на себя, — возможность проводить больше времени с семьей и заниматься любимыми делами. Но несмотря на это, многие предприниматели и самозанятые по-прежнему не понимают, насколько ценно время.

Получив больше свободы на самую разнообразную деятельность, важно научиться расставлять приоритеты. Это значит не откладывать работу, а разбираться с ней в первую очередь. Записывайте важные задачи в дневник или календарь и сосредотачивайтесь на них, прежде чем переходить к другим.

Конечно, при работе из дома (и наличии семьи) может быть непросто достичь баланса. Однако не забывайте, что каждая минута или час, потраченные на нечто неважное, можно было бы использовать для развития нового навыка, расширения связей, поиска клиентов и завершения проекта.

Не разделяют личные и бизнес-расходы

У фрилансеров и владельцев малого бизнеса часто возникают проблемы с разделением личных и бизнес-расходов. Даже если ваше дело только начинает развиваться, денежные поступления нужно рассчитывать и распределять.

Для личных трат можно использовать обычный расчетный счет. Как только вы получаете доход, выплачивайте себе небольшую зарплату (при возможности).

Любые расходы, связанные с бизнесом, следует отмечать в электронной таблице. Так будет легче подсчитывать налоги и не переплачивать.

По мере роста вашего дела или увеличения количества заказов рассмотрите возможность открытия расчетного счета для бизнеса. При этом важно учитывать уровень доходов, поскольку потребуется платить налоги и взносы.

Не отслеживают расходы и доходы

Этот пункт неразрывно связан с разделением личных и бизнес-трат. Важно учитывать, сколько вы тратите, а не сколько получаете.

Некоторые владельцы бизнеса просто «сорят деньгами»: пополняют запасы товаров, даже если в этом нет необходимости, а средств не хватает. А фрилансеры, работающие из дома, — приобретают дорогое офисное оборудование, которое может не потребоваться в данный момент.

Убедитесь, что ваши расходы не превышают доходы. Если эти суммы практически равны, то, вероятно, настало время пересмотреть бюджет.

Не контролируют сбережения

Предположим, что к моменту увольнения вы накопили достаточно средств. Если вы начали расходовать их — на личные или же бизнес-цели, — важно постараться вернуть всю сумму. Возможно, не получится сделать это сразу. Но со временем, когда вы начнете получать существенный доход, стоит отложить его часть.

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Сбережения крайне важно контролировать, поскольку они спасут, если показатель продаж или количество заказов снизится. Эти средства можно положить на счет, на который будут начисляться проценты ежемесячно, или вложить во взаимный фонд (портфель акций, приобретенный брокерами фонда на средства вкладчиков).

Однако не забывайте про риски и тщательно изучайте способы наращивания сбережений.

Не изучают налоговые нюансы

В зависимости от того, работаете ли вы как ИП или самозанятый, нужно платить разные налоги. Ниже — список полезных материалов на RB.RU, которые помогут разобраться в этом вопросе.

Прежде чем выбирать режим налогообложения, важно тщательно исследовать его особенности, иначе можно потратить много лишних денег и усилий.

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Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock