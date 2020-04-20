Фонды с российскими корнями, которые продолжают инвестировать в стартапы в кризис

Мы также узнали, изменилось ли что-то в стратегии инвестирования в связи с COVID-19.

Rusbase опросил представителей венчурных фондов и инвестиционных компаний с российскими корнями и составил список тех, кто в текущей экономической ситуации продолжает работать со стартапами и заключать новые сделки.

Приводим список более 20 активных фондов и комментарии их представителей ниже.

The Untitled ventures

Фонд продолжает отсматривать стартапы, однако изменил фокус, сообщил сооснователь The Untitled ventures Константин Синюшин. The Untitled больше не инвестирует в сервисы, ориентированные на пострадавшие сегменты экономики (такие, как офлайн ритейл).

В конце марта the Untitled ventures сообщил о планах до конца года проинвестировать в десять deeptech-стартапов с русскоязычными основателями.

YellowRockets

Фонд, по словам его представителя, продолжает работать, инвестировать и даже расширяет деятельность.

Из последних сделок — инвестиция в российский сервис хранения с доставкой QB.

YellowRockets

Leta Capital

Фонд продолжает отсматривать стартапы и заключать с ними сделки. Leta готова инвестировать в сильные проекты, которые решают текущие острые проблемы с помощью технологий (удаленная работа, онлайн-обучение и оптимизация/цифровизация бизнес-процессов), рассказал управляющий партнер Александр Чачава.

«При этом мы не перестаем рассматривать и другие направления, covid-neutral или даже covid-negative проекты (у которых проекты/развитие замедлилось или даже затруднилось), но тут мы тратим чуть больше времени, чтобы принять взвешенное решение, потому как к обычным высоким рискам венчура добавляется высокая степень неопределенности в мире», — пояснил Чачава.

Подробнее о том, как компания работает со стартапами и по каким критериям отбирает проекты, можно узнать по ссылке.

Flint Capital

Продолжает работу.

TMT Investments

По словам директора по стратегическому развитию TMT Investments Германа Каплуна, компания существенно повысила требования к проектам, в первую очередь — по достаточности средств и соответствию текущим трендам.

AltaIR Capital

Продолжает работу.

Sistema VC

Фонд продолжает свою деятельность в полном объеме, сообщил его представитель. Sistema VC в текущей ситуации больше внимания уделяет портфельным компаниям и их стратегиями в кризисе.

Некоторые сделки, работа по которым началась до эпидемии, были вынужденно приостановлены из-за невозможности личных встреч.

Flashpoint

Продолжает работу.

Скриншот с сайта Flashpoint

Digital Horizon

Продолжает работу.

«Сейчас сложное, но очень интересное время. Кризис серьезно влияет на поведение людей, и это не краткосрочные тренды. Карантин уйдет, а изменения останутся. В обществе появилось значительное количество задач в различных сферах, и они ждут своего решения – это новые территории для развития стартапов», — сообщил управляющий партнер Digital Horizon Алан Ваксман.

ДФВТ

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) продолжает инвестировать с более взвешенным подходом к рискам и отраслевым возможностям.

В потребительском секторе интересы технологии, которые решают задачу доступности товаров и услуг для конечного покупателя, а также дают возможность продолжать вести активный образ жизни (проекты в MedTech, EdTech и FinTech и сопутствующие сервисы), сообщил замгендиректора ДФВТ Константин Гибало.

В b2b-секторе фонд корректирует бизнес-планы портфельных компаний и смотрит на продукты, которые позволяют корпорациям в решать задачу сокращения расходов и повышения рентабельности.

«Сейчас у нас консервативный подход к оценке бизнеса и его перспектив в связи с карантином, который может затянуться на месяцы», — сообщил Гибало.

Genezis Technology Capital

Фонд продолжает инвестировать, в фокусе — Robotics и AI. Также вырос спрос на решения, не требующие вовлечения людей, рассказал управляющий партнер Genezis Technology Capital Максим Шеховцов.

Скриншот с сайта Genezis Technology Capital

«ТилТех Капитал»

Фонд продолжает работу, в фокусе — бизнес в сфере потребительских рынков и предприниматели, погруженные в операционное управление, сообщили в пресс-службе «ТилТех Капитал».

В середине апреля фонд запустил новое направление антикризисных инвестиций, выделив на него 1 млрд рублей.

VEB Ventures

Фонд продолжает работу и в ближайшее время объявит о нескольких сделках, «актуальных в текущей ситуации», рассказала старший управляющий директор фонда Вероника Фидлер.

«Ситуация с пандемией не повлияла пока на нашу долгосрочную стратегию, фундаментально фокус внимания остается прежним: городские решения, медицина, высокотехнологичные производства, «зеленые» технологии, цифровые решения. Мы постараемся сохранить объемы финансирования, заложенные в стратегии, изменив вероятно профиль риска», — рассказала Фидлер.

«ЭкспоКапитал»

Фонд продолжает искать и анализировать новые проекты и инвестировать в наиболее перспективные из них.

Из последних сделок — инвестиции в компанию Nomads (www.6nomads.com)^, которая помогает корпорациям оценивать и нанимать ИТ специалистов на удаленную работу, рассказал управляющий партнер «ЭкспоКапитал» Никита Ряузов.

«Кризис для нас — время возможностей: например, найти интересную компанию для инвестиций на благоприятных для нас условиях. В настоящее время мы стали гораздо больше общаться как с новыми для нас проектами, так и с теми, с кем ранее не договорились по условиям инвестирования», — рассказал Ряузов.

Da Vinci Capital

Фонд продолжает работу над текущими сделками и с портфельными компаниями.

«В нашей работе мало что поменялось. Мы являемся фондом поздних стадий и срок закрытия сделок у нас достаточно длинный, поэтому на наши сделки пандемия влияния почти не оказывает. Мы продолжаем смотреть проекты из СНГ для нового европейского фонда и проекты из России для технологического фонда, над текущими сделками также продолжаем работать», — сообщил инвестиционный директор Da Vinci Capital Денис Ефремов.

При этом, по его словам, полностью удаленно заключать сделки фонд вряд ли будет, если речь идет об абсолютно новой, неизвестной Da Vinci Capital компании.

A.Partners

Инвестиционная компания продолжает работу.

По мнению ее основателя Алексея Соловьева, уровень инвестиционной активности пока не изменился. Переговоры, начатые в начале 2020 года, продолжаются.

«Жизненный цикл рынка венчурных инвестиций составляет около 10 лет, поэтому инвесторы, скорее, рассматривают возможности будущего роста проектов в период восстановления после кризиса и в ближайшие несколько нет. Однако, ряд инвесторов становятся сейчас более осторожными в оценке проектов: не хватает базы для принятия решения в такой ситуации, когда все быстро меняется», — добавил Соловьев.

Скриншот с Facebook

Fort Ross Ventures

«Fort Ross Ventures встретил текущую кризисную ситуацию с достаточным количеством свободных денежных средств. На текущий момент проинвестировано около трети от общего размера обязательств фонда, а инвестиционный период заканчивается в конце 2022 года», — рассказал управляющий партнер фонда Виктор Орловский.

По его словам, все это «позволит без спешки инвестировать в хорошие проекты по более привлекательным оценкам, нежели до кризиса».

Сейчас портфельные компании фонда в основном работают на рынках США и Израиля и получают выручку в долларах.

Pulsar VC

Фонд продолжает отбирать стартапы и недавно закончил набор на акселерационную программу. В настоящее время Pulsar VC также проводит отбор для корпоративного акселератора «Татнефти».



В этом году фонд планирует работать со странами СНГ, США, Ирландией и Японией, сообщил его представитель.

«Мы перенесли все активности в онлайн, таким образом уже провели отборочный день, этот формат оказался очень удобным и мы получили положительные отклики от инвесторов и участников <…>. Как только закончится карантин и снизится инфекционная опасность, мы вернем часть активностей обратно на оффлайн-площадки», — рассказали в Pulsar VC.

ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) рассматривает заявки от IT-компаний, развивающих software и интернет-платформы.

Приоритетные области инвестирования: образовательные технологии, телемедицина, корпоративное и платформенное ПО, телекоммуникации, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, интернет вещей, рекламные технологии, медиа, сообщил директор по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергей Негодяев.

TerraVC

Фонд инвестирует в передовые технологии в области энергетики (главным образом, в области нефти и газа) и цифровые технологии (робототехника, IoT, AI/ML) с экономически эффективным инжинирингом в России и глобальным присутствием и потенциалом.

Terra VC встраивает свои портфельные компании в уже существующие каналы продаж на международных рынках, преимущественно США, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

FinSight Ventures

Под влиянием текущей ситуации фонд стал активнее работать по сделкам в более зрелые стартапы, рассказал управляющий партнер Алексей Гарюнов.

«Сейчас многие классические фонды действительно сталкиваются с сложностями с привлечением средств от LP (так называемые capital calls), в результате этого раунды проходят медленнее чем раньше.

Мы, будучи evergreen фондом, таких проблем не испытываем, успешная сделка по выходу из Badoo позволяет нам и сейчас активно искать инвестиционные возможности», — сказал Гарюнов.

Что показал опрос

Фонды переносят активности в онлайн, охотнее инвестируют в стартапы, которые решают текущие проблемы с помощью технологий (онлайн-решения в сферах MedTech, EdTech, FinTech и другие) и предпочитают работать с проектами, способными генерировать долларовую выручку.

Инвестиционная активность многих фондов осталась на докризисном уровне. Как правило, начатые до пандемии переговоры о сделках продолжаются в онлайн-формате.

Для большей части фондов кризис – возможность выгодно инвестировать в проект по более привлекательной стоимости.

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