Эта компьютерная игра помогает справиться с СДВГ и доступна только по рецепту

Чем вкуснее лекарство, тем выше вероятность, что ребенок его примет. Эту логику используют не только фармацевтические компании, но и разработчики терапевтических игр. Один из примеров — EndeavorRx, предназначенная для детей с СДВГ в возрасте от 8 до 12 лет. Она заставляет игрока концентрироваться, что должно тренировать соответствующие отделы мозга. Игра уже получила одобрение FDA.

На морозной планете Фригидус, виртуальном мире, полном ледяных пещер и водопадов, миссия игрока состоит в том, чтобы мчаться по трассе и целиться в животных, которые летят навстречу. Это не так просто: если столкнуться со стеной, аватар начнет двигаться медленнее. Кроме того, есть и другие персонажи, отвлекающие от цели.

Идея в том, что несмотря на все сложности, этот морозный пейзаж может дать больше, чем видеоигры — медицинское лечение.

Фригидиус — это лишь одна часть вселенной EndeavorRx, видеоигры, предназначенной для лечения СДВГ у детей в возрасте от 8 до 12 лет. Игра, которая была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2020 году, предназначена для того, чтобы напоминать используемым частям мозга, что нужно сосредоточить внимание.

Теперь разработчик игры Akili Interactive собирается добавить игры, ориентированные на другие состояния, включая депрессию и постковидный синдром, который ощущается как туман в голове. Цель — при помощи технологии создать новый тип лечения, который не требует надзора и не создает рисков или побочных эффектов.

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Идея видеоигры, которая назначается по рецепту, кажется неоднозначной, учитывая, как часто появляются заголовки с предупреждениями о игровой зависимости. Тем не менее, такие игры, как EndeavorRx, привлекательны, поскольку благодаря им чрезвычайно увлекательное занятие с большей вероятностью может стать потенциальным методом лечения.

Такой подход обещает сделать терапию доступнее и предполагает, что мы можем превратить телефоны, планшеты и компьютеры, которыми мы уже владеем, в медицинские устройства, просто загрузив приложение.

Проблема заключается в том, что влияние этих игр, еще относительно новых, остается предметом дискуссий. Пока подобные платформы рискуют скорее много обещать и мало помогать.

EndeavorRx действительно имеет некоторую научную поддержку. Проанализировав результаты пяти клинических испытаний с участием более 600 детей, FDA обнаружило, что игра может способствовать «общему улучшению внимания» и, по-видимому, смягчать другие симптомы СДВГ.

Хотя EndeavorRx не предназначен для замены фармацевтических препаратов, она доступна только по рецепту. Вместе с рецептом высылают код доступа, который пациенты могут использовать для загрузки игры. Она обойдется в $450 в месяц для тех, у кого есть страховка. Для прочих предусмотрена скидка: им придется заплатить $99.

Это лишь некоторые из причин, по которым руководители Akili говорят, что EndeavorRx — это не просто продолжение Mario Kart или улучшенная версия приложения для тренировки мозга Luminosity.

Скриншот: Akili

EndeavorRx позиционирует себя как необычную видеоигру, но на самом деле кажется знакомой. Игроку предстоит перемещаться по виртуальной галактике в качестве мультяшного аватара, который можно переодевать в разные наряды, в том числе костюм наездника или королевы в стиле мультфильма «Холодное сердце».

EndeavorRx объединяет множество миров, где можно выбирать различные задачи, которые заставляют сосредоточиться. Завершая их, игрок собирает ценных мистических существ, а игра становится сложнее или проще в зависимости от того, насколько хорошо он справляется. Предполагается, что между уничтожением целей и прохождением контрольных зон технология может научить пациентов сохранять концентрацию.

Хотя продукт Akili был первым в своем роде, получившим разрешение FDA, это далеко не первый пример использования видеоигр в медицине. Ветераны использовали видеоигры для облегчения симптомов посттравматического стрессового расстройства, а терапевты все чаще обращаются к онлайн-играм для работы с людьми, страдающими депрессией, шизофренией и тревогой, особенно во время пандемии.

Некоторые эксперты предполагают, что с развитием VR игры станут еще полезнее.

Но пока эта идея, возможно, слишком опережает события. Когда FDA одобрило EndeavorRx в 2020 году, игра позиционировалась как медицинское устройство с низким уровнем риска. Пока она не так популярна: во 2 кв. этого года на игру было выписано менее 1 тысячи рецептов, и только 3% были возмещены страховыми компаниями.

Некоторые критики также беспокоятся, что EndeavorRx учит концентрироваться в играх, но не в повседневной жизни. Привычка также может сделать подобные игры менее эффективными, демонстрирует августовское исследование, в котором анализировались пользователи Akili и других платформ.

«Скажем, вы хотите привлечь на платформу 1 млн детей с СДВГ. Для этого у них должна быть искренняя мотивация», — объясняет П. Мурали Дорайсвами, соавтор исследования и директор программы нейрокогнитивных расстройств в медицинской школе Дьюка.

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Впрочем, это не повлияло на планы Akili. Компания уже работает над игрой для взрослых, страдающих депрессией, и недавние исследования показали, что ее платформа может помочь людям с волчанкой. Разработка игр для подобных медицинских проблем может стать крупным бизнесом.

Akili привлекла более $160 млн после выхода на биржу через SPAC в начале этого года. Недавно компания также стала партнером детской игровой платформы Roblox — признак того, что она рада стереть грань между медицинскими и традиционными видеоиграми.

«Я всегда считал, что чем увлекательнее, чем веселее занятие, тем выше вероятность, что кто-то присоединится. Это как с лекарством: чем оно вкуснее, тем выше вероятность, что его примут», — объясняет Жозе Кардона, руководитель некоммерческой организации Geek Therapy, специализирующейся на видеоиграх.

Все это — часть общей тенденции к переосмыслению видеоигр и того, что они могут делать. Уже ясно, что по мере развития таких технологий, как 5G и метавселенная, виртуальные миры станут более сложными.

Сейчас компании соревнуются между собой, пытаясь сделать игры как можно полезнее, будь то для лечения психических расстройств, практики собеседований при приеме на работу или изучения иностранных языков.

Прогресс EndeavorRx на данный момент говорит о том, что эта гонка продолжается, но мы все еще находимся в начале пути.

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Фото на обложке: Terelyuk / Shutterstock