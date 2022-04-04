Экономика Axie Infinity: почему взлом игры лишил пользователей реального заработка

23 марта самая популярная в мире криптоигра подверглась одному из крупнейших ограблений всех времен. Хакер взломал блокчейн, управляющий Axie Infinity, игрой, в которой можно обменивать виртуальный выигрыш на реальные деньги, и украл $620 со счетов пользователей. Инцидент оставался нераскрытым почти неделю, и выявил уязвимости в системе безопасности Axie Infinity, а также поставил под удар репутацию разработчика Sky Mavis.

Однако взлом также может нанести ущерб сотням тысяч пользователей Axie Infinity, большинство из которых живут в одной из беднейших стран мира. В последнее время их доходы и так были под угрозой, поскольку из-за растущей популярности игры зарабатывать было труднее.

Одним из таких игроков был Пабло, который начал играть в трудный момент своей жизни. В прошлом году из-за карантина 26-летний мужчина оказался заперт в родительском доме неподалеку от Манилы. Пандемия лишила его работы учителя. После того, как его отец был госпитализирован с коронавирусом, долг семьи Пабло за медицинское обслуживание достиг сотен долларов.

«Я проводил все свое время дома в поисках подработки, но так ничего и не смог найти», — говорит он.

Затем, в июне 2021 года, Пабло получил шанс на спасение, который поначалу казался шуткой. Друг прислал ему изображение трех анимационных персонажей, которые выглядели как нечто среднее между рыбой фугу и кошкой. Он сказал, что заплатил за NFT этих существ 40 тысяч филиппинских песо, $767, и что на них можно заработать.

Скриншот: Dmitri Lissov / YouTube

Так Пабло попал в мир Axie Infinity, цифрового пространства, где похожие на монстров существа сражаются друг с другом за криптовалюту под названием Smooth Love Potion (SLP), которую можно могут обменять на другие цифровые токены, например эфир, или фиатную валюту. Пабло не мог позволить себе купить игровых персонажей, поэтому он одолжил их у другого игрока в обмен на 40% своего выигрыша.

В Axie Infinity игроки сражаются при помощи специальных карт: это нечто среднее между Pokémon и карточной игрой. Победитель получает SLP. Пабло смотрел обучающие программы на YouTube и Twitch и неделями соревновался в одиночном режиме на своем телефоне и ПК.

В течение двух месяцев Пабло, который использует псевдоним, чтобы скрыть свою личность от работодателя, зарабатывал до 4 тысяч песо или $80 в неделю: вдвое больше зарплаты учителя. Он оплатил счета своего отца и обучение сестры в школе. «Три маленьких существа» изменили его жизнь. «Я обрел финансовую свободу», — признается он.

История Пабло и таких как он — это то, о чем мечтали основатели Sky Mavis, когда они запустили Axie Infinity в 2018 году. Они верили, что формат «играй, чтобы заработать» может приносить реальные деньги реальным людям, особенно в бедных странах, таких как Филиппины, где выигрыши в SLP сопоставимы с заработной платой, а для маргинализированных категорий это единственный шанс приобщиться к новым технологиям на базе блокчейна.

Инвесторы увидели в проекте потенциальную золотую жилу. Ведущие венчурные компании Кремниевой долины вложили в Sky Mavis $160 миллионов в 2021 году, сделав разработчика самым ценным стартапом Вьетнама стоимостью $3 млрд.

Axie Infinity с пиковым значением в 2,5 млн подключенных пользователей лидирует на рынке блокчейн-игр, на который сейчас приходится почти 50% блокчейн-активности.

В 2020 году блокчейн-игры привлекли $88 млн инвестиций, а в 2021 году — уже $4 млрд.

Такие игры приносят доход и сами по себе: Axies — самая продаваемая серия NFT за всю историю, продажи которой достигли $4 млрд. Для сравнения, коллекция Bored Ape Yacht Club стоит $1,5 млрд. В 2021 году комиссии за сделки с NFT и создание новых токенов в Axie Infinity принесли Sky Mavis $1,3 млрд.

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Блокчейн-игры позволяют игрокам «очень комфортно управляться с криптовалютой, когда у них даже нет кредитной карты», — говорит Ят Сиу, основатель гонконгской Animoca Brands, один из первых инвесторов Sky Mavis.

До конца прошлого года Axie Infinity в основном соответствовала ажиотажу вокруг Web 3.0. Почти 3 млн пользователей играли в игру каждый день, более половины из них на Филиппинах. Средняя стоимость персонажа Axie утроилась за первые семь месяцев 2021 года и составила почти $500. В какой-то момент стоимость SLP выросла более чем на 1000% за одну неделю в апреле и превысила 30 центов за токен.

Бум породил истории успеха, подобные истории Пабло. Игроки, которым принадлежал кусочек мира Axie Infinity, фактически контролировали свою собственную судьбу. «Мы были свидетелями подъема этой страны, этой экономики в режиме реального времени», — говорит Джеффри Зирлин, соучредитель Sky Mavis, который сейчас руководит развитием проекта.

Но в любой экономике — даже в той, где сражаются анимационные персонажи — всегда есть риск обвала.

Этот риск стал особенно велик в начале этого года, когда Sky Mavis внесла радикальные изменения в свою игру, чтобы предотвратить цифровой эквивалент валютного кризиса. Разработчики обнаружили, что и в виртуальном мире возможны проблемы реальной экономики — инфляция, резкие колебания курса валюты и циклы деловых бумов и спадов.

Создатели платформы взяли на себя роль центрального банка. Их решения определяют, кто победит и програет в цифровом мире, и смогут ли игроки вроде Пабло позволить себе продукты и аренду в мире реальном.

Это большая ответственность для проекта, который появился в офиса площадью в 26 кв. м в Хошимине, и это бремя стало только больше, когда Sky Mavis столкнулась с масштабным взломом.

Основатели стартапа встретились из-за общего интереса к CryptoKitties, платформе, основанной в 2017 году на блокчейне Ethereum, которая позволяет пользователям обмениваться NFT кошек. Разработчик Трунг Нгуен, ныне CEO Sky Mavis, нанял соучредителей Ларсена, Зирлина, Ту Доана и Энди Хо, чтобы они помогли ему создать новую блокчейн-игру под названием Axie Infinity, которая была бы похожа на CryptoKitties, но лучше.

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В 2018 году команда собрала $100 тысяч, начав продажи внутриигровых NFT еще до того, как игра заработала. В 2020 году они собрали еще $860 тысяч, выпустив токен, связанный с игрой.

Axie Infinity была запущена в октябре 2018 года. За первый год существования она привлекла всего несколько тысяч игроков. Основатели объясняют элементарным геймплеем и базовой графикой. Концептуально игра по-прежнему остается примитивной, но сейчас число ежедневных активных пользователей выросло с 38 тысяч в апреле 2021 года до 1,9 млн в сентябре 2021 года, достигнув пика в 2,5 млн к концу года.

В июле 2021 года Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, ненадолго прекратила торговлю SLP из-за слишком большого объема. Ларсен объясняет этот рост в основном карантином из-за пандемии, вынуждающим людей оставаться внутри, и мощью социальных сетей.

55% пользователей Axie Infinity находятся на Филиппинах, где доходы от игр могут превышать реальную заработную плату.

В мае 2021 года Axie Infinity выплачивала игрокам 150 SLP в день за игру в однопользовательском режиме и ежедневные задания, что эквивалентно $55 — в пять раз больше минимальной дневной заработной платы в Маниле.

Гильдии игроков были одной из причин столь быстрого роста числа пользователей Axie Infinity. Они покрывали высокую стоимость входа для игроков, которые не могли себе этого позволить, в обмен на долю будущих доходов игроков. Крупнейшая из них — Yield Guild Games (YGG), основанная Габби Дизон в октябре 2020 года. Дизон, руководитель из сферы мобильных игр в Маниле, был одним из первых 500 игроков Axie Infinity.

«Мы обнаружили, что в принципе можем создавать множество Axie, а затем одалживать их людям», — объясняет Дизон. YGG предоставила NFT 20 тысячам игроков Axie Infinity в Азии, Африке и Южной Америке. Менеджеры сообщества YGG, которые обучают игроков, получают 20% от выигрышей игроков, в то время как сама гильдия получает 10%.

По мере того, как в Axie Infinity стекались игроки, то же самое происходило и с инвестициями. В мае 2021 года группа инвесторов, в том числе Марк Кубан и основатель Reddit Алексис Оганян, вложили в Sky Mavis $7,5 млн. Таким образом, оценка компании составила $2 млрд. Пять месяцев спустя один из криптофондов Andreessen Horowitz возглавил раунд на сумму $152 млн, подняв оценку Sky Mavis до $3 млрд.

Но по мере того, как число пользователей Axie Infinity росло, росло и предложение SLP, что снижало стоимость актива. Курс SLP упал с пика в $0,3645 2 мая 2021 года до минимума в $0,0094 3 февраля 2022 года. Внезапно 150 SLP, которые стоили игрокам в Маниле $55, превратились в $1,41.

Экономика Axie Infinity «в основе своей инфляционная», — считает Ларс Дусе, независимый разработчик игр и консультант Naavik.

Это потребовало решительных мер. Sky Mavis отменила выплаты SLP в режиме одиночной игры и на треть сократила награды за победу над противником. Игрокам это мягко говоря не понравилось: в феврале у Axie Infinity было 1,7 млн ежедневных активных пользователей, на 33% меньше, чем в начале года. По данным Sky Mavis, по состоянию на март выручка Axie Infinity с начала года составила всего $27,2 млн — в 10 раз меньше, чем в 2021 году.

Слишком высокий рост вызвал финансовый кризис Axie Infinity. Слишком низкий рост также может привести к катастрофе, ввергнув экономику в эквивалент дефляционной спирали с более низкими доходами, более низкими транзакциями и меньшим количеством игроков.

«Когда токены требуются в качестве цены входа, а их предложение ограничено, результатом может быть огромная волатильность цен на эти токены, поскольку их стоимость не зависит ни от чего, кроме спроса», — объясняет Эсвар Прасад, автор книги «Будущее денег: Как цифровая революция трансформирует валюты и финансы».

Теперь разработчику предстоит заменить тех, кто вошел в игру как инвестор, пользователями, которые просто хотят играть. В феврале был запущен бесплатный режим.

Трансформация Axie Infinity с play-to-earn в play-and-earn стала еще сложнее из-за взлома. Из-за него компания временно приостановила все транзакции, по сути заморозив средства, хранящиеся в сети. Игроки почувствовали себя обманутыми во второй раз. После того, как курс стабилизировался на уровне $0,0208, новости о взломе привели к тому, что SLP снова упал ниже двух центов.

Дизон отмечает, что игроки YGG теперь зарабатывают меньше, но он считает, что изменения в экономике Axie Infinity способствуют «устойчивости» игры.

Падение SLP заставило Пабло вернуться к преподаванию, но он заработал достаточно токенов, чтобы купить своих собственных персонажей, которых теперь он одалживает другим игрокам. И даже после взлома он сохраняет лояльность Axie Infinity, несмотря на то, что она о больше не является его основным источником дохода. «Пока игра существует, — говорит он, — я буду в нее играть».

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