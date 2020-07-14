Как техногиганты зарабатывают миллиарды долларов
Крупнейшие компании мира — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet — работают в сфере технологий. Капитализация четырех из пяти гигантов превышает $1 трлн. У каждого из них есть собственная стратегия заработка: кто-то развивает приложения, облачные сервисы и сбор данных, а кто-то концентрируется на одном продукте.
Техногигантам приходится отвечать на обвинения властей и рекламодателей и решать такие актуальные проблемы, как использование персональных данных, обеспечение разнообразия в коллективе и обращение с работниками. Однако благодаря росту выручки по всем направлениям они обогнали даже нефтяной сектор, став крупнейшими публичными компаниями в мире.
Объем выручки за 2019 год
- Amazon — $281 млрд (чистая прибыль — $11,6 млрд)
- Apple — $260 млрд (чистая прибыль — $55,2 млрд)
- Alphabet — $162 млрд (чистая прибыль — $34,3 млрд)
- Microsoft — $126 млрд (чистая прибыль — $39,2 млрд)
- Facebook — $71 млрд (чистая прибыль — $18,5 млрд)
- Всего — $899 млрд (чистая прибыль — $158,8 млрд)
Объем ВВП некоторых стран
- Индонезия — $1120 млрд
- Нидерланды — $909 млрд
- Саудовская Аравия — $793 млрд
- Турция — $754 млрд
Выручка техногигантов продолжает увеличиваться
Распространение технологий стало крупнейшим драйвером роста. Amazon оказался лидером по увеличению выручки с прошлого года, увеличив доход практически по всем направлениям деятельности. Выручка от онлайн-продаж и услуг для сторонних ритейлеров выросла почти на $30 млрд, а совместная выручка от Amazon Web Services и Amazon Prime составила $15 млрд.
Единственное направление Amazon, которое стагнировало в 2019 году, — офлайн-магазины. Ранее это был самый быстрорастущий сегмент компании.
Выручка крупнейших технологических компаний (2019 к 2018)
|Компания
|Выручка (2018)
|Выручка (2019)
|Рост (год к году)
|Apple
|$265,6 млрд
|$260,2 млрд
|-2,03%
|Amazon
|$232,9 млрд
|$280,5 млрд
|20,44%
|Alphabet
|$136,8 млрд
|$161,9 млрд
|18,35%
|Microsoft
|$110,4 млрд
|$125,8 млрд
|13,95%
|$55,8 млрд
|$70,8 млрд
|26,88%
|Итого
|$801,5 млрд
|$899,2 млрд
|12,19%
У других представителей «Большой пятерки» выручка от сервисов и рекламы также выросла: Alphabet заработала на сервисах Google на $20 млрд больше, чем в прошлом году, а Google Cloud вырос до $8,9 млрд.
Благодаря развитию облачных вычислений и сервисов выручка Microsoft увеличилась практически во всех сегментах. Интересно, что Azure обогнала по темпу роста Office и Windows, став крупнейшим источником выручки компании.
Внедрение новых сервисов и интеграция рекламы дали большой импульс Facebook. Его выручка достигла $20 млрд, во многом из-за увеличения средней выручки на пользователя.
Сравнение техногигантов
Apple стала единственной компанией, выручка которой в 2019 году не увеличилась. При этом некоторые направления деятельности компании показали рост.
Выручка от продаж iPhone, которая остается важнейшей составляющей дохода компании, упала почти на $25 млрд. Ситуацию спас рост выручки от сервисов (на $10 млрд) и продаж iPad (на $3 млрд).
При этом чистая прибыль Apple составляет $55,2 млрд. Таким образом, она занимает первое место среди техногигантов по чистой прибыли и рыночной капитализации.
Big Tech: полная картина
|Компания
|Выручка (2019)
|Чистая прибыль (2019)
|Капитализация
|Apple
|$260,2 млрд
|$55,2 млрд
|$1,58 трлн
|Amazon
|$280,5 млрд
|$11,6 млрд
|$1,44 трлн
|Alphabet
|$161,9 млрд
|$34,3 млрд
|$1,02 трлн
|Microsoft
|$125,8 млрд
|$39,2 млрд
|$1,56 трлн
|$70,8 млрд
|$18,5 млрд
|$665,04 млрд
|Итого
|$899,2 млрд
|$158,8 млрд
|$6,34 трлн
Больше чем у стран
У технологических компаний могут быть разные источники выручки и разная маржа, но им удалось пройти путь от выскочек из Кремниевой долины до могущественных игроков мировой арены.
В 2019 году выручка техногигантов составила почти $900 млрд — это больше, чем ВВП четырех стран из «Большой двадцатки». По совокупной прибыли эти компании заняли бы 18 место по ВВП среди стран мира: до них стояла бы Саудовская Аравия, а после — Нидерланды.
Технологические компании зарабатывают миллиарды, получая доход от своих продуктов и увеличивая аудиторию пользователей. Благодаря развитию софта, облачных вычислений и рекламы их выручка продолжает расти.
Дальше технологии лишь продолжат стремительно развиваться: трудно представить, какой будет выручка техногигантов в будущем.
Фото на обложке: totojang1977 / Shutterstock
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