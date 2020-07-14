Как техногиганты зарабатывают миллиарды долларов

Техногигантам приходится отвечать на обвинения властей и рекламодателей и решать такие актуальные проблемы, как использование персональных данных, обеспечение разнообразия в коллективе и обращение с работниками. Однако благодаря росту выручки по всем направлениям они обогнали даже нефтяной сектор, став крупнейшими публичными компаниями в мире.

Крупнейшие компании мира — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet — работают в сфере технологий. Капитализация четырех из пяти гигантов превышает $1 трлн. У каждого из них есть собственная стратегия заработка: кто-то развивает приложения, облачные сервисы и сбор данных, а кто-то концентрируется на одном продукте.

Объем выручки за 2019 год

Amazon — $281 млрд (чистая прибыль — $11,6 млрд)

— $281 млрд (чистая прибыль — $11,6 млрд) Apple — $260 млрд (чистая прибыль — $55,2 млрд)

— $260 млрд (чистая прибыль — $55,2 млрд) Alphabet — $162 млрд (чистая прибыль — $34,3 млрд)

— $162 млрд (чистая прибыль — $34,3 млрд) Microsoft — $126 млрд (чистая прибыль — $39,2 млрд)

— $126 млрд (чистая прибыль — $39,2 млрд) Facebook — $71 млрд (чистая прибыль — $18,5 млрд)

— $71 млрд (чистая прибыль — $18,5 млрд) Всего — $899 млрд (чистая прибыль — $158,8 млрд)

Объем ВВП некоторых стран

Индонезия — $1120 млрд

— $1120 млрд Нидерланды — $909 млрд

— $909 млрд Саудовская Аравия — $793 млрд

— $793 млрд Турция — $754 млрд

Выручка техногигантов продолжает увеличиваться

Распространение технологий стало крупнейшим драйвером роста. Amazon оказался лидером по увеличению выручки с прошлого года, увеличив доход практически по всем направлениям деятельности. Выручка от онлайн-продаж и услуг для сторонних ритейлеров выросла почти на $30 млрд, а совместная выручка от Amazon Web Services и Amazon Prime составила $15 млрд.

Единственное направление Amazon, которое стагнировало в 2019 году, — офлайн-магазины. Ранее это был самый быстрорастущий сегмент компании.

Выручка крупнейших технологических компаний (2019 к 2018)

Компания Выручка (2018) Выручка (2019) Рост (год к году) Apple $265,6 млрд $260,2 млрд -2,03% Amazon $232,9 млрд $280,5 млрд 20,44% Alphabet $136,8 млрд $161,9 млрд 18,35% Microsoft $110,4 млрд $125,8 млрд 13,95% Facebook $55,8 млрд $70,8 млрд 26,88% Итого $801,5 млрд $899,2 млрд 12,19%

У других представителей «Большой пятерки» выручка от сервисов и рекламы также выросла: Alphabet заработала на сервисах Google на $20 млрд больше, чем в прошлом году, а Google Cloud вырос до $8,9 млрд.

Благодаря развитию облачных вычислений и сервисов выручка Microsoft увеличилась практически во всех сегментах. Интересно, что Azure обогнала по темпу роста Office и Windows, став крупнейшим источником выручки компании.

Внедрение новых сервисов и интеграция рекламы дали большой импульс Facebook. Его выручка достигла $20 млрд, во многом из-за увеличения средней выручки на пользователя.

Сравнение техногигантов

Apple стала единственной компанией, выручка которой в 2019 году не увеличилась. При этом некоторые направления деятельности компании показали рост.

Выручка от продаж iPhone, которая остается важнейшей составляющей дохода компании, упала почти на $25 млрд. Ситуацию спас рост выручки от сервисов (на $10 млрд) и продаж iPad (на $3 млрд).

При этом чистая прибыль Apple составляет $55,2 млрд. Таким образом, она занимает первое место среди техногигантов по чистой прибыли и рыночной капитализации.

Big Tech: полная картина

Компания Выручка (2019) Чистая прибыль (2019) Капитализация Apple $260,2 млрд $55,2 млрд $1,58 трлн Amazon $280,5 млрд $11,6 млрд $1,44 трлн Alphabet $161,9 млрд $34,3 млрд $1,02 трлн Microsoft $125,8 млрд $39,2 млрд $1,56 трлн Facebook $70,8 млрд $18,5 млрд $665,04 млрд Итого $899,2 млрд $158,8 млрд $6,34 трлн

Больше чем у стран

У технологических компаний могут быть разные источники выручки и разная маржа, но им удалось пройти путь от выскочек из Кремниевой долины до могущественных игроков мировой арены.

В 2019 году выручка техногигантов составила почти $900 млрд — это больше, чем ВВП четырех стран из «Большой двадцатки». По совокупной прибыли эти компании заняли бы 18 место по ВВП среди стран мира: до них стояла бы Саудовская Аравия, а после — Нидерланды.

Технологические компании зарабатывают миллиарды, получая доход от своих продуктов и увеличивая аудиторию пользователей. Благодаря развитию софта, облачных вычислений и рекламы их выручка продолжает расти.

Дальше технологии лишь продолжат стремительно развиваться: трудно представить, какой будет выручка техногигантов в будущем.

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Фото на обложке: totojang1977 / Shutterstock