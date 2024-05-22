Гигономика стареет

С какими проблемами они сталкиваются и почему лицо гигономики становится все старше — в пересказе материала Rest of World.

Большинство гиг-работников по всему миру относительно молоды: согласно исследованию Международной организации по труду (ILO), средний возраст курьеров — 29 лет, а водителей — 36 лет. Однако в этой сфере заняты и люди постарше, причем с каждым годом их становится все больше.

Полной статистики о том, сколько пожилых людей задействованы в гигономике, не существует. Есть лишь отрывочные данные:

Так, среди активных сотрудников Uber и Didi в Латинской Америке и Бразилии люди старше 60 составляют менее 5%,

GSM, вторая по популярности платформа совместных поездок во Вьетнаме, оценивает, что около 3% ее водителей старше 50. Это примерно 890 человек.

Согласно отчету Всемирного банка за 2023 год, среди гиг-работников, которые трудятся онлайн, лица старше 55 лет составляют около 3,8%. За такой небольшой цифрой скрываются целых 6,2 млн человек.

И в ближайшие десятилетия эта возрастная группа будет расти. По оценке ООН, к 2050 году число людей старше 65 лет в мире вырастет вдвое, превысив 1,6 млрд. В то же время семейные ячейки трансформируются, и часто пожилым людям приходиться дольше заботиться о себе.

Меняется и демографическая ситуация в мире: число людей трудоспособного возраста сокращается, а, значит, растет необходимость дольше работать.

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Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься

При этом причины для работы в этой сфере разные: если в развитых странах это способ разнообразить будни перед пенсией, в развивающихся — просто способ заработка для тех, кто всю жизнь и так работал без официального трудоустройства. Поскольку человек не может надеяться на пенсию и сбережения, он вынужден трудиться и в старости.

Одна из главных проблем для гиг-работников — здоровье. Согласно опросу Международной организации по труду 2021 года, лишь 41% людей, сотрудничающих с гиг-платформами онлайн, располагают медицинской страховкой. Менее 20% заявили, что застрахованы от травм на рабочем месте, потери работы и инвалидности или получают пенсию.

Еще хуже условия для курьеров или водителей, работающих через платформы. Менее 10% имеют страховку от потери работы или травмы, и примерно 30% — от травм на рабочем месте.

Сейчас весь мир начинает обсуждать, как обеспечить социальную защиту тем, кто работает на платформы. Некоторые страны уже разрабатывают соответствующие реформы.

В 2020 году Индия, страна с рекордным количеством гиг-работников, приняла кодекс, устанавливающий фонды соцобеспечения для этих категорий трудящихся. Однако правительству еще предстоит его реализовать.

В Чили изменили трудовое законодательство, чтобы включить в него права для категории «независимых работников» — теперь им гарантируют возмещение затрат на лечение, выплаты в старости и компенсацию травм.

Однако большинство гиг-работников все еще исключены из систем социального обеспечения, и те, кто много лет проработал на платформах, едва ли могут рассчитывать на пенсию.

Согласно опросу Института прикладных экономических исследований от февраля 2023 года, лишь 23% гиг-работников вносят вклад в пенсионную систему.

Несмотря на все минусы, уволиться не так легко. Многие из опрошенных Rest of World заявляют: они продолжат брать заказы, пока хватает здоровья и позволяет платформа. Неформальную занятость выбирают все больше людей, и они становятся все старше, а, значит, назревают трудности, связанные с недостатком социальной защиты.

«Традиционный рынок труда не создает возможности для этих работников. И поскольку все больше секторов превращаются в платформы, у нас будет больше гиг-работников» — отмечает Ума Рани, старший экономист Международной организации по труду.

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