Второй пилот для разработчика: что не так с сервисом Copilot от Github

GitHub описывает Copilot как «ИИ-напарника для парного программирования»‎ (популярная практика, при которой разработчики совместно пишут один код). Однако помимо очевидных преимуществ, новинка также вызывает много вопросов и опасений. Разбираемся, что может пойти не так.

Практически всю историю современных технологий можно рассматривать как нескончаемую попытку автоматизировать повседневные задачи разработчиков. Эта идея стоит и за новым инструментом Copilot от веб-сервиса GitHub, принадлежащего Microsoft. Инструмент будет доступен в среде разработки с открытым исходным кодом Visual Studio Code.

Как работает

Copilot основан на технологии, разработанной OpenAI, и обучен на миллиардах строк публично доступного кода. Он способен генерировать код, готовый для практического применения. Для этого достаточно лишь несколько подсказок от разработчика.

Инструмент поможет опытным программистам сэкономить время на поиск шаблонного кода, который нужен для выполнения простых задач. Новичкам он облегчит изучение новых языков программирования и концепций разработки.

Copilot использует новую технологию под названием Codex, созданную на основе языковой модели GPT-3. С ее помощью он синтезирует код прямо в Visual Studio Code, избавляя от необходимости тратить время на поиски базового кода в Google и Stack Overflow (что распространено даже среди очень опытных разработчиков).

Новинка стала результатом стратегических вложений Microsoft за последние годы. Среди них: покупка GitHub за $7,5 млрд, выпуск opensource-версии инструмента разработки Visual Studio Code и прошлогодние инвестиции в OpenAI в размере $1 млрд.

Какие вызывает опасения

Несмотря на все преимущества, внедрение Copilot также вызывает много вопросов. В частности, касательно авторских прав на программное обеспечение, лицензирования и эффективности обучения ИИ-модели на фрагментах кода, которые, несомненно, содержат ошибки.

В целом, исследователи считают законным использовать публичные наборы данных для обучения ИИ-моделей. Однако ситуация усложняется, когда эти наборы применяется при создании коммерческих продуктов.

Разрешительные opensource-лицензии, такие как Apache 2.0, позволяют каждому делать с кодом что угодно.

Другие требуют раскрытия информации о внесенных изменениях.

А лицензии нового поколения и вовсе накладывают ограничения на то, как третьи стороны могут использовать публично доступный код при создании облачных сервисов.

В разделе часто задаваемых вопросов об этике ИИ GitHub открыто признает: «В мировом публичном доступе размещено много кода с ненадежными шаблонами, ошибками и ссылками на устаревшие API и идиомы. Синтезируя предложения на основе этих данных, Copilot также может создать код, содержащий эти нежелательные шаблоны».

В своей публикации на Hacker News CEO GitHub Нат Фридман признал, что Copilot вызовет споры в некоторых областях: «Мы ожидаем, что в ближайшие годы интеллектуальная собственность и ИИ станут предметом интересных политических дискуссий по всему миру, и мы готовы принять в этом участие».

Прогнозы на будущее

На данным момент трудно предугадать, что ждет Copilot. За исключением 5G, в последние годы ни одна технология не обсуждалась столь громко, как искусственный интеллект.

Автономные машины, которые, как обещалось, появятся к 2021 году, еще далеки от совершенства. Компании изо всех сил пытаются понять, как применить ИИ в своих технических стратегиях. А технологии распознавания лиц на базе ИИ сталкиваются с неодобрением по мере того, как в обществе растет понимание их возможностей.

Однако разработчики ПО — подходящая аудитория для ИИ-инструментов. Они осознают возможности автоматизации, а также ее преимущества и ограничения. Но есть и нечто пугающее в передаче задач вычисления и программирования компьютерам.

В лучшем случае, Copilot станет своего рода «предлагаемыми ответами» для кода, а также прорывным lowcode-инструментом. Автоматически сгенерированные слова и фразы в письмах и текстах широко используются мобильными устройствами и офисным ПО. Если они звучат разумно, то мы используем их, а в противном случае игнорируем.

В худшем случае, Copilot будет выдавать бесполезные советы, взяв за основу небрежно написанный и небезопасный код, который является фундаментом значительной части критической важной инфраструктуры. Тогда инструмент ждет провал, как это случилось с чатботом Tay от Microsoft, который появился в 2016 году и всего спустя сутки после запуска научился оскорблять людей.

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