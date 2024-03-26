«Новая политика»: теперь на сайте анонимных отзывов о работодателях Glassdoor нужно указывать реальное имя

Компания утверждает, что не планирует раскрывать эти данные, но некоторые люди все равно покидают платформу.

Glassdoor позволяет работникам анонимно делиться отзывами о бывших и текущих работодателях, не опасаясь последствий. Долгое время для создания аккаунта на сайте требовался только email-адрес. Однако теперь платформа требует указывать полные имена, а в некоторых случаях, по сообщениям, даже добавляет их в учетные записи пользователей, не получив согласия.

Пользовательница под ником Моника рассказала, что после того как она ответила на письмо из службы поддержки Glassdoor, компания указала ее имя в учетной записи. Когда Моника попросила убрать имя, ей сообщили, что для этого потребуется удалить аккаунт.

Изменения были внесены в 2021 году

Похоже, Glassdoor изменила политику после того, как приобрела социальную сеть Fishbowl в 2021 году. Когда функции Fishbowl были интегрированы в Glassdoor, платформа, по-видимому, соответствующим образом изменила условия предоставления услуг.

«Мы используем настоящее имя и адрес электронной почты только для верификации, чтобы убедиться, что все являются теми, за кого себя выдают», — говорится на сайте компании.

В прошлом году Glassdoor провела масштабный редизайн и добавила ряд новых функций, чтобы побудить пользователей больше взаимодействовать друг с другом и расширить сферу деятельности за пределы списков вакансий и отзывов о компаниях. У людей также появилась возможность раскрывать свою личность при общении с другими пользователями, что ознаменовало уход Glassdoor от почти полной анонимности.

Представление и реальность

Glassdoor утверждает, что при публикации отзывов имена пользователей не будут разглашаться. Представитель компании заявил: «В сообществе Glassdoor пользователи всегда имеют возможность публиковать отзывы от своего имени или анонимно, указав название компании и должность. Glassdoor не раскрывала и не будет раскрывать имя пользователя рядом с его контентом, если только пользователь не выберет этот вариант».

Однако если 55 млн человек, которые посещают сайт ежемесячно, больше не будут считать его полностью конфиденциальным, то с меньшей вероятностью захотят публиковать честные отзывы и вообще пользоваться им.

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Даже если Glassdoor не намерена раскрывать личные данные пользователей, решение собирать их вызывает вопросы, связанные с конфиденциальностью и юридической ответственностью. Компания уже сталкивалась с исками со стороны работодателей, которые утверждали, что работники, публиковавшие отзывы, нарушали соглашения о конфиденциальности.

Несколько лет назад криптобиржа Kraken подала в суд на Glassdoor, пытаясь получить идентифицирующую информацию о бывших сотрудниках, которые писали негативные отзывы о ней. В конечном итоге повестка в суд была отозвана.

В таких случаях Glassdoor всегда оставалась на стороне пользователей. Конечно, сайт не может гарантировать анонимность, особенно если отзывы оставляют сотрудники небольших компаний. Тем не менее политика, требующая указывать реальные имена, потенциально может привести к большему количеству судебных исков и юридических проблем. Glassdoor также не уточнила, повлияет ли обновление политики на то, как компания реагирует на судебные иски.

Теперь Glassdoor делает акцент на создании сообщества, и это может быть не совсем совместимо с ее миссией, цель которой — обеспечить прозрачность и побудить сотрудников делиться честными отзывами. Некоторые пользователи, похоже, уже теряют доверие к платформе и удаляют свои аккаунты.

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Фото на обложке: sf_freelance / Shutterstock