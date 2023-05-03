Без ноутбуков и маффинов. Как Google отказывается от своей культуры ради экономии

Когда-то Google была примером расточительности и мечтой офисных сотрудников. Сейчас корпорация отказывается от бонусов ради экономии. Но сможет ли она себе это позволить?

«Они забрали сушеное манго», — пожаловался анонимный проджект-менеджер, который работает в офисе Google в Сан-Франциско. Он утверждает, что по крайней мере в его офисе стало меньше закусок — не только манго, но также чипсов со сладким луком и конфет M&Ms в мини-пачках.

В марте финансовый директор Google Рут Порат отправила всем сотрудникам письмо о том, что компания откажется от некоторых офисных удобств, в том числе фитнес-классов, массажей и «микрокухонь» с закусками. Эти привилегии долгое время были неотъемлемой частью культуры Google: они помогали привлекать лучших специалистов и радовать их в течение долгих рабочих дней.

Сокращение расходов, похоже, происходит в неподходящее время: сейчас Google как никогда нужно нанимать лучших специалистов. Общий спрос на разработчиков ПО уменьшился, но в сфере генеративного ИИ все еще растет число вакансий и зарплаты. Кроме того, OpenAI, следуя примеру Google, обещает сотрудникам «свежее печенье».

Все, кто работает с кадрами, знают: счастливый работник — продуктивный работник. Google превратила эту идею в мантру и предложила офисы, напоминающие игровые площадки для взрослых, бесплатные занятия по йоге и пилатесу, командные поездки и даже коррекцию бровей раз в неделю.

Другие крупные компании и стартапы поняли: им нужно последовать примеру, чтобы иметь возможность конкурировать за специалистов.

Apple проводила частные концерты с такими исполнителями, как Стиви Уандер и Maroon 5.

По сообщениям, стартап Dropcam, который Google приобрел в 2014 году, предлагал каждому сотруднику бесплатный полет на вертолете, управляемом CEO, в любое место по их выбору.

В WeWork можно было круглосуточно пить текилу.

Сотрудники Google не лишились преимуществ, но они больше не гарантированы. Отчасти это связано с распространением гибридной работы, которая сама по себе стала привилегией. Например, автобусы до офиса стали курсировать реже, потому что меньше людей посещают его ежедневно. Ноутбуки теперь выдают только разработчикам, остальные довольствуются нетбуками. Кроме того, в офисе теперь меньше маффинов — и люди говорят, что дело не столько в доступе к сладкому, сколько в его отсутствии.

И это происходит не только в Google. Salesforce отказалась от Trailblazer Ranch — места для отдыха площадью 30 га, который она арендовала в начале 2022 года для сотрудников. Год назад работники Meta* лишились бесплатных услуг прачечной и химчистки, а теперь и закусок.

Тем не менее Google сталкивается с большими последствиями — отчасти из-за, что создала себе репутацию лучшего работодателя в мире. Для Alphabet, материнской компании Google стоимостью $1,3 трлн, закуски не представляют финансовую проблему. Однако если изобилие привилегий означает заботу о сотрудниках, то о чем говорит их отсутствие?

Привилегии создали иллюзию безопасности, которая не могла длиться вечно. Экономия помогает убедить инвесторов в том, что компания контролирует свои расходы. Отсутствие маффинов и сушеного манго — способ напомнить персоналу о том, что настали трудные времена, и следует вести себя соответственно.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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