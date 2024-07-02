В США пациентов начали принимать врачи-голограммы

Научная фантастика стала реальностью для пациентов больницы Crescent Regional Hospital в Ланкастере, штат Техас. Группа клиник с мая предлагает возможность удаленно встретиться с врачом в виде голограммы в рамках сотрудничества с нидерландской компанией Holoconnects.

Holoconnects предлагает устройство под названием Holobox, которое отображает на экране высокореалистичное 3D-видео человека в реальном времени. Вес Holobox равен 200 кг, а высота — примерно 2 м. Такое устройство стоит $42 тыс., еще $1,9 тыс. нужно платить за ежегодное обслуживание.

Управляющий партнер и генеральный директор Crescent Regional Hospital Раджи Кумар в Holobox. Фото в тексте: Holoconnects

Высокое качество изображения создает ощущение, что врач сидит внутри коробки, хотя он находится далеко и смотрит в камеры и на дисплеи, на которых виден пациент.

Сейчас Holobox используется для пред- и послеоперационных посещений, но руководители Crescent Regional Hospital планируют расширить сервис и до традиционных приемов. По их мнению, так пациентам удобнее общаться с врачом удаленно.

Фото в тексте: Holoconnects

По словам управляющего партнера и генерального директора Crescent Regional Hospital Раджи Кумар, благодаря большому экрану и сложной камере врач видит все тело пациента и может оценить, к примеру, его походку и диапазон движений. Камера особенно пригодится при проведении физиотерапии.

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Некоторые из преимуществ голограммы менее ощутимы, но значительно улучшают опыт пациента, считает Стив Стерлинг, управляющий директор североамериканского подразделения Holoconnects. По его словам, устройство влияет не на результаты лечения, а на опыт взаимодействия между пациентами и врачами.

Фото в тексте: Holoconnects

Однако некоторые эксперты не уверены, что голограммы позволяют предоставлять более качественную медпомощь по сравнению с Zoom и FaceTime. К тому же это не делает услугу дешевле и доступнее: Holobox стоит дорого, а чтобы им воспользоваться, пациенту нужно приехать в офис.

Crescent Regional Hospital — первая больница, где используются голограммы. Holobox чаще применяют в сфере гостиничных услуг: устройство установлено в 12 отелях и должно появиться еще в 18 местах.

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Фото на обложке: Holoconnects