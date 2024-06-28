Стартап Pillbot разработал робота-пилюлю для осмотра ЖКТ

Что если бы мы могли заглянуть внутрь человеческого тела с помощью беспроводных технологий, не прибегая к эндоскопии, процедуре, требующей анестезии и осторожных манипуляций?
Благодаря стартапу Pillbot, у нас скоро может появиться высокотехнологичная альтернатива.
- Истории
Во время зрелищного выступления на TED — да, они еще пользуются популярностью, время от времени — сооснователь и инженер Алекс Любке продемонстрировал последнее изобретение компании — крошечную пилюлю, которая показывает врачам в прямом эфире, что происходит внутри человеческого тела.
Любке был настолько уверен в изобретении своего стартапа. что проглотил одну из пилюль в прямом эфире, чтобы провести уникальную демонстрацию потенциально революционной технологии.
Читайте по теме:
В России создали гибкий имплантат грудины — он полностью восстанавливает биомеханику дыхания
Австралийские ученые предложили метод 3D-печати внутри человеческого тела
Сооснователь Pillbot и профессор медицины клиники Мейо Вивек Кумбхари дистанционно управлял пилюлей с помощью — не поверите! — контроллера PlayStation 5 — и вел увлекательную трансляцию того, что происходит внутри пищевода и желудка Любке.
«Раньше было невозможно заглянуть внутрь без хирургических операций, — объяснил Любке на презентации TED. — За последние 150 лет или около того у нас появились отличные технологии, которые позволяют посмотреть снаружи, например, рентгеновские лучи или МРТ. Однако я предлагаю использовать микроробототехнику, чтобы исследовать человеческое тело изнутри».
Прежде чем Любке проглотил пилюлю, Кумбхари показал в маленьком резервуаре с водой, как крошечное устройство может плавать с помощью трех струйных насосов, распыляющих воду в шести разных направлениях.
Любке объяснил, что после нескольких итераций Pillbot пилюлю удалось с монструозного прототипа размером с футбольный мяч — «не совсем удобно глотать» — до «размера небольшой капсулы, в которых выпускают мультивитамины».
Кумбхари утверждает, что если пациент проглотит такую пилюлю, то врач получит изображения, очень схожие с теми, что получаются при использовании обычного эндоскопа.
«К счастью для Алекса, этот краткий осмотр показывает, что у него все нормально, — сообщил Кумбхари, хорошенько осмотрев слизистую желудка Любке. — Впрочем, если бы и была проблема, я смог бы показать это и обсудить с пациентом в реальном времени».
Читайте по теме:
В России собирают первый искусственный нейрон
Ученые создали улыбающегося робота из кожи человека
Выступающие сразу ответили на вопросы, которые могли появиться у многих.
«После того как мы закончили тут, PillBot продолжит путь по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем, — рассказал Кумбхари. — К счастью для Алекса, он этого не почувствует, и ему не придется доставать эту капсулу».
«Было вкусно, — позже заметил Любке. — И нет, вы ничего не чувствуете, когда робот двигается внутри».
Неудивительно, что два сооснователя теперь планируют использовать ИИ. По словам Любке, технологии позволит предоставить крошечным пилюлям автономный контроль и даст возможность создавать «карты всей внутренней поверхности желудка».
Фото на обложке: Endiatx
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 6 AI-ботов, которые помогут найти и сохранить любовь
- 2 Типичные ошибки при запуске голосового робота и как их избежать
- 3 Люди и роботы: как «подружить» сотрудников с технологиями
- 4 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
- 5 На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России
ВОЗМОЖНОСТИ
28 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024