Стартап Pillbot разработал робота-пилюлю для осмотра ЖКТ

Благодаря стартапу Pillbot, у нас скоро может появиться высокотехнологичная альтернатива.

Что если бы мы могли заглянуть внутрь человеческого тела с помощью беспроводных технологий, не прибегая к эндоскопии, процедуре, требующей анестезии и осторожных манипуляций?

Во время зрелищного выступления на TED — да, они еще пользуются популярностью, время от времени — сооснователь и инженер Алекс Любке продемонстрировал последнее изобретение компании — крошечную пилюлю, которая показывает врачам в прямом эфире, что происходит внутри человеческого тела.

Любке был настолько уверен в изобретении своего стартапа. что проглотил одну из пилюль в прямом эфире, чтобы провести уникальную демонстрацию потенциально революционной технологии.

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Сооснователь Pillbot и профессор медицины клиники Мейо Вивек Кумбхари дистанционно управлял пилюлей с помощью — не поверите! — контроллера PlayStation 5 — и вел увлекательную трансляцию того, что происходит внутри пищевода и желудка Любке.

«Раньше было невозможно заглянуть внутрь без хирургических операций, — объяснил Любке на презентации TED. — За последние 150 лет или около того у нас появились отличные технологии, которые позволяют посмотреть снаружи, например, рентгеновские лучи или МРТ. Однако я предлагаю использовать микроробототехнику, чтобы исследовать человеческое тело изнутри».

Прежде чем Любке проглотил пилюлю, Кумбхари показал в маленьком резервуаре с водой, как крошечное устройство может плавать с помощью трех струйных насосов, распыляющих воду в шести разных направлениях.

Любке объяснил, что после нескольких итераций Pillbot пилюлю удалось с монструозного прототипа размером с футбольный мяч — «не совсем удобно глотать» — до «размера небольшой капсулы, в которых выпускают мультивитамины».

Кумбхари утверждает, что если пациент проглотит такую пилюлю, то врач получит изображения, очень схожие с теми, что получаются при использовании обычного эндоскопа.

«К счастью для Алекса, этот краткий осмотр показывает, что у него все нормально, — сообщил Кумбхари, хорошенько осмотрев слизистую желудка Любке. — Впрочем, если бы и была проблема, я смог бы показать это и обсудить с пациентом в реальном времени».

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Выступающие сразу ответили на вопросы, которые могли появиться у многих.

«После того как мы закончили тут, PillBot продолжит путь по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем, — рассказал Кумбхари. — К счастью для Алекса, он этого не почувствует, и ему не придется доставать эту капсулу».

«Было вкусно, — позже заметил Любке. — И нет, вы ничего не чувствуете, когда робот двигается внутри».

Неудивительно, что два сооснователя теперь планируют использовать ИИ. По словам Любке, технологии позволит предоставить крошечным пилюлям автономный контроль и даст возможность создавать «карты всей внутренней поверхности желудка».

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Фото на обложке: Endiatx