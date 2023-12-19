Как руководителю стать более убедительным: 7 способов объединять и вдохновлять команду

Как мотивировать команду, которая состоит из людей разных возрастов и работает в гибридном формате? Первый шаг — научиться сопереживать подчиненным и понимать их потребности.

Делитесь причинами

Четко излагайте ситуацию, свою позицию и аргументы. Если сотрудники не понимают, почему они получили какое-либо задание и какое влияние оно окажет, им будет трудно погрузиться в работу. Объясняйте ход своих мыслей и то, какую пользу принесут результаты.

Составляйте планы встреч

В приглашениях на личные и онлайн-встречи описывайте, что именно планируется обсуждать. Так участники могут подготовиться морально, а лишних разговоров будет меньше. Прозрачность укрепляет доверие, а это важнейший элемент эффективного убеждения.

Приветствуйте вопросы и фидбек

Люди любопытны по своей природе, и важно поощрять это. Даже если сотрудники отличаются по возрасту и местоположению, у них есть одна общая черта: каждый хочет чувствовать себя ценным и услышанным. Обращайтесь к подчиненным за обратной связью и прислушивайтесь к ним.

Подбирайте подход к каждому

Прежде чем обращаться к отдельному человеку или небольшой группе, подумайте, какой формат общения — электронное письмо, телефонный звонок или личная встреча — для них наиболее эффективен.

Это касается и самого диалога: задействуйте эмоциональный интеллект и общайтесь в том стиле, который подходит не только вам, но и собеседнику.

Будьте искренни

Этот подход актуален для любой беседы, но, как утверждает Боума, именно он помогает ей взаимодействовать с большой группой, когда невозможно обратиться к каждому персонально.

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Открыто и честно рассказывайте о том, что вам нужно. Большинство людей замечают неискренность, что снижает доверие к говорящему.

Признавайте, что у сотрудников могут быть трудности

Иногда сотрудник не может выполнить порученную ему задачу. Причины разные — от нехватки времени до ограниченности ресурсов. В таком случае выслушайте его, покажите, что понимаете его точку зрения, и предложите найти решение вместе. Эффективное убеждение не сводится к манипуляциям или игнорированию реальности.

Используйте метод положительного подкрепления

Предлагайте командам стимулы и вознаграждения, а не грозите им негативными последствиями. По словам Боума, сотрудники Manifest регулярно получают письма с благодарностями, а в конце года компания проводит премию, где вознаграждает победителей среди персонала.

Отмечайте прогресс подчиненных — это лучший способ вовлечь их в работу, что особенно важно для гибридных команд, члены которых могут чувствовать себя изолированными и непризнанными.

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Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock