Почему фотогеничности можно научиться

Однажды в Голливуде придумали фотогеничность, убедив нас, что от природы некоторым удается лучше выглядеть перед камерой. Исследования говорят, что этому не стоит верить.

В 1925 году была изобретена новая и очень желанная особенность. Пресса восторженно писала о новой голливудской звезде: по слухам, граф Людвиг фон Зальм-Хогстратен, австрийский дворянин и чемпион по теннису должен был сняться в фильме известнейшего продюсера Сэмюэля Голдвина.

В чем была его особенность? «Он фотогеничен», — объяснил Голдвин журналисту. Газеты быстро приписали продюсеру изобретение нового слова.

Карьера 39-летнего актера так и не пошла в гору, но выражение Голдвина стало широко использоваться. Сейчас, почти столетие спустя, фотогеничность является неотъемлемой частью лексикона эпохи селфи.

Принято считать, что фотогеничный человек прекрасно выглядит на снимках, не прилагая особых усилий. В социальных сетях фотогеничность стала своего рода валютой: неосязаемым фактором, который может принести большое число подписчиков. В результате статьи обещают раскрыть секреты фотогеничности, а пользователи TikTok делают случайные кадры из своих видео, чтобы определить, фотогеничны ли они.

Остальные используют фотогеничность, чтобы оправдать свою нелюбовь к селфи (мы не непривлекательны, мы просто не фотогеничны).

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Тем не менее, исследования показывают: у нас нет прямых доказательств, что некоторые люди от природы лучше выглядят перед камерой.

Возможно, вместо этого, когда кого-то называют «фотогеничным», люди на самом деле имеют в виду выработанную непринужденность перед камерой — и способность фотографа и фототехники запечатлеть это. Таким образом, это скорее приобретенное, чем врожденное качество.

Вероятно, это не столько показатель того, насколько привлекательно человек выглядит, сколько того, насколько хорошо он примирился с особенностями и ограничениями современных технологий.

Чтобы понять это, разберем популярные предположения о фотогеничности.

Во-первых, нет универсального понимания, кто фотогеничен, а кто нет. «Удивительно, что мы в значительной степени расходимся во мнениях о том, кого считаем привлекательным на фотографиях», — говорит Клэр Сазерленд, преподаватель психологии в Университете Абердина в Шотландии.

Психологические исследования, в том числе те, что проводила Сазерленд, показали, что человек, который оценивается как очень привлекательный на одной фотографии, может показаться гораздо менее привлекательным на другой. «То, как мы определяем чью-то фотогеничность, может быть очень индивидуальным», — говорит Сазерленд.

Это распространяется и на нас самих. В ходе исследования 2017 года, которое проводили Сазерленд и группа исследователей, участники получили 12 снимков собственного лица. Обнаружилось, что они, как правило, предпочитали совсем не те же фотографии, что остальные.

Такое же несоответствие в восприятии собственного лица изучалось в Японии в 2014 году. В нем исследователи сделали снимки каждого участника, а затем слегка изменили их, увеличив или уменьшив размер глаз и рта.

Затем участникам дали четыре фотографии одного и того же человека и попросили выбрать ту, которая не была изменена. В итоге когда человек сталкивался с собственным изображением, он справлялся с заданием хуже, чем другие участники.

Иначе говоря, мы очень плохо оцениваем, как выглядим в глазах окружающих.

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Исследование, проведенное в Японии, показало, что заявления об отсутствии фотогеничности проистекают из незнания о том, как человек выглядит перед камерой. Теория интригующая, но она не учитывает возможность того, что фотогеничность — навык работы с камерой.

Вероятно, фотогеничные люди уже освоили стратегию отношений с устройствами для захвата изображений. Модели хорошо знают, насколько важны ракурсы, и то, как расположено лицо на фотографиях, влияет на конечный продукт. Например, фотографии, сделанные сверху, как правило, заставляют людей выглядеть подтянутыми, в то время как фотографии, сделанные в лоб, могут подчеркнуть широту и мощь тела.

Иногда это происходит непроизвольно: многочисленные исследования, проведенные с 1970-х годов, показали, что мы склонны позировать левой стороной лица, и Алессандро Соранцо, исследователь психологии из британского университета Шеффилд-Халлам, предполагает, что это может быть как-то связано с химией мозга.

«Наше правое полушарие мозга в большей степени вовлечено в эмоции», — объясняет Соранзо. А поскольку правое полушарие управляет левой стороной лица, «наша левая сторона более выразительна эмоционально». По словам Соранцо, вопрос о том, действительно ли это приводит к тому, что фото слева выглядят лучше, остается предметом дискуссий.

Еще одним фактором, усложняющим фотогеничность, является историческая предвзятость самой технологии. В 20 веке компания Kodak откалибровала освещение и цветовую гамму своих фотографий в соответствии с фотографией белой женщины по имени Ширли. После темнокожие и смуглые люди замечали, что их кожа выглядит не совсем правильно.

В газетных архивах можно найти недвусмысленные подтверждения этой предвзятости. Так, статья в Illustrated Daily News за 1934 год рассказывает, что камера «добрее всего относится к блондинкам» из-за «их "фотогеничного" цвета кожи».

Это подводит нас к последнему компоненту фотогеничности — человеку, делающему снимок.

Художница и коммерческий фотограф Наима Грин часто работает с непрофессиональными моделями, и, как она рассказывает, некоторые чувствуют напряжение перед камерой. «Они настолько сконцентрированы на камере, что хотят убедиться, что делают все так, как мне нужно. Но стоит погрузиться в настоящий момент, и это действительно меняет картинку» — добавляет она.

Вместо того чтобы заставлять людей принимать фиксированные позы, Грин прежде всего стремится к тому, чтобы с ней на площадке людям было комфортно. Хитрость заключается в том, чтобы найти положение сидя или стоя, в котором их тело может расслабиться. Это небольшая, но эффективная правка. Мы все можем сделать это и для себя, даже когда позируем для селфи.

Реальность такова, что люди, которых чаще всего считают фотогеничными, вероятно, неоднократно видят свои снимки — как, например, модели или актеры. Конечно, их можно считать условно красивыми, и они могут быть хорошими исполнителями, которые знают, как работать с камерой.

Но, возможно, их самое большое преимущество — это просто количество подходов, которые они сделали. В результате они научились подстраиваться под свойства камеры и расслабляются перед ней.

Тем из нас, кто не позирует профессионально, просто нужно помнить, что фотогеничность может быть навыком, над которым стоит работать.

Если мы захотим, мы сможем сфотографировать себя так много раз, чтобы узнать свое лицо со всех сторон, научиться подбирать освещение, соответствующее нашему цвету лица, освоить комфортные позы. И в какой-то момент мы, возможно, перестанем удивляться собственному изображению.

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