Как увеличить продажи и меньше платить за рекламу — новый тариф Авито

Он позволяет продавцам размещать объявления бесплатно и без ограничений на количество публикаций, оплачиваются только сами просмотры. При этом если один покупатель просмотрел одно объявление несколько раз, оплачивается только один переход. Разбираем, что дает компаниям работа с новым инструментом.

Свои объявления на Авито размещают более 30 млн частных и профессиональных пользователей. За год количество компаний сегмента МСБ на платформе увеличилось на 30%. В сентябре крупнейшая в России онлайн-платформа объявлений (по версии Similarweb ), запустила новый тариф для профессиональных продавцов с оплатой за просмотры .

Публикуем все объявления бесплатно

Продавцы размещают объявления бесплатно и их количество не ограничено. Алгоритм тарифа учитывает только уникальные просмотры. То есть даже если один покупатель просмотрел одно объявление несколько раз, оплачивается только один переход.

Каждый просмотр обрабатывается сложным алгоритмом и проверяется по 250 параметрам, учитывая особенности поведения реальных пользователей. Это помогает защитить клиентов от накрученных ботами просмотров.

В отличие от тарифа, где продавец платит за размещение объявлений, здесь средства на авансе хранятся бессрочно, и переплачивать за неизрасходованные размещения в пакете не нужно. Еще одним преимуществом стала точность прогнозирования результатов рекламной кампании.

Компания «Цоколь-М» продает по всей России инъекционные шнековые насосы собственного производства, которое находится в Подмосковье. Объявления на Авито компания размещала по классической модели с оплатой за пакет и дополнительно подключала платное продвижение. Это давало в среднем порядка 150 контактов при 5000 просмотров за месяц. Не так давно организация перешла на тариф с оплатой просмотров.

«После месяца работы с новым тарифом мы получаем примерно такое же количество просмотров и контактов, но при этом наш рекламный бюджет сократился более чем вдвое. Ранее компания тратила на размещение объявлений 29 340 рублей ежемесячно, сейчас — 12 286 рублей. Еще одним плюсом стало подключение максимального тарифа, что позволило брендировать магазин и объявления», — говорят в «Цоколь-М».

Получаем целевые заявки

Основатель рекламного агентства «Море трафика» Александр Горбачёв рекомендует внимательно следить за актуальностью ассортимента и снимать с публикации позиции, которых нет в наличии.

«Ежедневная публикация новых поступлений товаров и своевременное снятие проданных дает максимально целевые заявки. В свою очередь, компаниям это дает возможность не расходовать свой бюджет на оплату просмотров объявлений товаров, которых нет», — советует эксперт.

Компания «СвайМонтажСтрой» продает железобетонные и винтовые сваи в Петербурге и Ленобласти, а также занимается монтажом фундаментов. Ежемесячно на рекламу на Авито тратилось 35 000 рублей при 3500 просмотрах и 120 контактах. За месяц работы на тарифе с оплатой за целевые действия удалось получить порядка 6500 просмотров и 470 контактов. При этом бюджет на рекламу стал ниже в два раза.

Оптимизируем бюджет и используем дополнительные инструменты продвижения

С помощью нового тарифа компании могут оптимизировать расходы на продвижение на классифайде. Для этого нужно только правильно настроить стратегию, говорит маркетолог и основатель рекламного агентства «Море трафика» Александр Горбачёв.

В первую очередь нужно внимательно следить за информацией в объявлении. Занижение цены или сокращение сроков доставки могут дать больше просмотров, но меньше целевых заявок. Во-вторых, использовать дополнительные инструменты, которые есть у классифайда, например, расширенную географию показа.

Компания TUT32 занимается продажей легковых прицепов, автобоксов, фаркопов и других автомобильных аксессуаров в Брянске с 2010 года. Работа с Авито началась еще в 2012 году. Ежемесячные просмотры при тарифе с оплатой за пакет размещений составляли 5500, среди них — 140 контактов. Бизнес расширялся, и компании требовался выход в новые регионы.

Чтобы увеличить просмотры и оптимизировать рекламный бюджет компания приняла решение изменить рекламную стратегию, подключив расширенную географию показов. Крупногабаритные товары, например, прицепы, рекламировались только в Брянской, Калужской, Смоленской, Орловской, Курской областях, потому что доставка по всей России могла «съесть» всю выручку. Малогабаритные же товары покупают во всех регионах.

В результате компания получила за один месяц 22 000 просмотров и 330 контактов, расходы на рекламную кампанию сократились до 19 000-20 000 рублей в месяц.

Что дает тариф с оплатой за просмотры

все объявления размещаются бесплатно;

количество размещений неограниченно, т.е. можно показать весь ассортимент, что важно, если у компании несколько тысяч позиций в продаже;

оплата только за уникальные просмотры, т.е. если покупатель просмотрел одно объявление несколько раз, оплачивается только один просмотр. При этом просмотры ботов в статистику не включаются;

средства на авансе, с которого списывается оплата за просмотры, хранятся бессрочно;

не нужно переплачивать за неизрасходованные размещения в пакете;

увеличивается точность прогнозирования результатов рекламной кампании.

Фото на обложке: iama_sing / Shutterstock