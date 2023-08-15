«Островной менталитет»: почему Исландия производит из рыбы напитки, бинты и даже кожу для пересадки

Эта политика помогает добиться большего с меньшими затратами: с 1981 года годовой объем вылова сократился на 45%, но в денежном выражении экспорт вырос более чем на 100%.

Треска — важнейший источник пищи и экспорта Исландии. Ограниченность этого ресурса стала стимулом для инноваций: в местной «Кремниевой долине» ищут способы использовать 100% от рыбы (сейчас глубина переработки составляет 90%).

На протяжении веков треска оставалась символом Исландии. Эта рыба появляется даже на реверсе монеты в 1 крону. Когда-то она изображалась на гербе страны. Исландия и Великобритания несколько лет соперничали за право на вылов трески в Северной Атлантике.

Чтобы сохранить столь важный источник пищи и экспорта, целая сеть компаний в Исландии работают над тем, чтобы вся треска использовалась в полной мере. Перерабатывается практически каждая часть рыбы: ее вялят, из нее производят энергетические напитки, бинты, пакеты и даже кожу для пересадки. Благодаря этому Исландия в настоящее время использует 90% своей трески. План — увеличить показатель до 100%.

Этот небольшой остров был заселен в 9 веке, и с тех пор его экономика в значительной степени зависела от рыболовства. Проще говоря, «Треска — это деньги», — говорит Александра Липер, международный управляющий директор Iceland Ocean Cluster. И это по-прежнему так: в 2022 году рыбная промышленность Исландии произвела 200 тысяч метрических тонн трески, а также десятки тысяч т сельди, пикши и палтуса.

Как отмечает Липер, у Исландии «островной менталитет»: страна была вынуждена перейти к экономике замкнутого цикла из-за ограниченных ресурсов — особенно с 1980-х годов, когда правительство ввело систему квот на вылов, чтобы поддерживать запасы рыбы.

Объединение Iceland Ocean Cluster основано в 2011 году и получило прозвище рыбной «Кремниевой долины». В него входят 65 компаний и организаций, работающих в области «синей экономики».

Физически они располагаются в офисах кластера в гавани Рейкьявика, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие. Среди них есть и стартапы, и такие традиционные организации, как мультинациональная компания по переработке пищи Marel.

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Знаковый проект Island Ocean Cluster — 100% Fish, в рамках которого множество компаний-участников объединились, чтобы найти инновационные способы полностью использовать всю рыбу. Кожа, голова, кости и чешуя используются в таких продуктах, как жир из печени трески, икра и молоки, кожа из рыбы, кремы и косметика из белков, коллагеновые добавки, лакомства для собак и спреи от простуды.

В прошлом, когда компании использовали всего 50-55% рыбы, субпродукты считались бесполезными и сразу выбрасывались за борт или на свалки, что способствовало глобальному потеплению.

Сейчас совокупный экспорт рыбной продукции составляет 25% ВВП Исландии, и во многом это заслуга кластера (на собственно рыбу приходится 8,1%). Им удалось добиться большего с меньшими затратами: благодаря системе квот годовой вылов сократился на 45% с 1981 года, но общая стоимость экспорта увеличилась более чем на 100%.

Некоторые новые виды применения, как экспорт рыбьих голов, требуют относительно небольших инноваций. Такие компании, как Curio и Mesa, разделывают и обрабатывают головы; другие сушат их с помощью геотермальной энергии, а затем продают на рынки вроде Нигерии, где они часто используются в качестве основы для супов и тушеных блюд.

«Здесь нет культуры приготовления пищи из рыбьих голов, но в некоторых частях мира она есть» — говорит Липер.

Другие идеи требуют дополнительных исследований и разработок. Так, стартап Kerecis производит трансплантаты для пересадки кожи людям с ожогами. Он только что был продан датскому производителю медицинского оборудования за $1,3 млрд. Другие компании перерабатывают рыбную муку и печень, отделяют икру, снимают шкурку и измельчают ее.

Инновации распространяются и на других морских обитателей. Обычно панцири креветок выбрасывают, но одна компания сейчас извлекает из них хитозан — биологически активное соединение, которое активизирует иммунную систему человека. Компания Primex использует его в добавках для похудения, средствах по уходу за кожей и даже в осветлителях воды для плавательных бассейнов и гидромассажных ванн.

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Липер говорит, что исландцы с большим одобрением и готовностью пробуют такие продукты, особенно те, которые употребляются внутрь. Одна компания производит популярный энергетический напиток Collab без сахара, содержащий 6 г рыбьего коллагена. В линейке вкусов есть лесные ягоды, имбирь и персик, и как утверждает Липер, у лимонада нет привкуса рыбы.

«Я никогда не видела, чтобы кому-то он не понравился», — говорит она.

Из-за чрезмерного вылова в мире становится все меньше рыбы, и проект 100% Fish запускают в других местах. Кластер уже три года сотрудничает с местными властями в районах Великих озер (США) и долины реки Святого Лаврентия (США, Канада) с целью увеличить использование таких видов, как озерный сиг, представитель семейства лососевых и самая крупная пресноводная рыба в Канаде.

Что насчет 10% трески, которую пока выбрасывают? В основном это кровь и глаза. В то время как кластер усердно работает над поиском вариантов, задача в том, чтобы разработать экономически реализуемые процессы. «Удаление головы у рыбы — быстрый, легкий и стандартный процесс, — говорит Липер. — Но вот убрать глаза гораздо сложнее и требует больше времени».

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