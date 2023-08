Компании часто рассуждают о роли менеджеров среднего звена, но для их развития используют устаревшие подходы. В своей книге Power to the Middle: Why Managers Hold the Keys to the Future of Work («Сила среднего звена: почему менеджеры определяют будущее работы») Билл Шэнингер, Брайан Хэнкок и Эмили Филд предлагают советы о том, как развивать сотрудников на этой должности.

Приводим перевод фрагмента из этой книги, где говорится о том, как определить самых влиятельных менеджеров и какой силой они обладают.

Этот вопрос поможет определить самых влиятельных менеджеров в команде