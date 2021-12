Иммерсивные технологии в корпоративной среде: как они помогают сотрудникам и компаниям

Одна из таких компаний — HubSpot, разработчик платформы управления взаимоотношениями с клиентами. Она проводит VR-туры по удаленным офисам, чтобы представить сотрудникам «захватывающий и уникальный вид» удаленного сообщества HubSpot.

«VR-платформа позволяет создать аватар, прогуляться по виртуальному пространству и даже слышать голоса других коллег — все проходит в режиме реального времени, как в офисе», — утверждает менеджер по культуре Hubspot Миган Уильямс.

Уильямс добавляет, что изначально члены команды отнеслись к нововведениям скептически, но вскоре привыкли к ним. Они заявили, что весело проводят время в виртуальной реальности и укрепили отношения с людьми, которых, в ином случае, они бы не встретили, работая удаленно.

Hubspot и раньше славился сильной корпоративной культурой. В 2020 году Glassdoor, сайт с анонимными отзывами сотрудников о компаниях, назвал Hubspot лучшим местом для работы в США. Это произошло за несколько месяцев до начала пандемии, после чего компания была вынуждена закрыть офисы. Уильямс хотела поддерживать этот высокий стандарт и виртуально.

Во время адаптации важно произвести сильное впечатление на нового сотрудника. Это увеличивает показатель удержания на 82%, а продуктивность — на 70%.

Это играет особенно важную роль сейчас из-за общемировой тенденции к увольнению персонала, получившей название Great Resignation.

Уильямс отмечает, что переход на новую работу — нелегкая задача, особенно в удаленном формате, при котором легко упустить корпоративную культуру и атмосферу.

«Культура играет важную роль при адаптации, и новичкам не обязательно физически присутствовать на работе, чтобы ощутить наши ценности и сформировать чувство товарищества, — утверждает она. — Поэтому мы постоянно ищем новые способы применять технологии, чтобы наша культура не была ограничена местоположением».

Роль метавселенной в корпоративной среде

Другие компании, такие как Walmart, Bank of America и Accenture, также начали адаптировать новых сотрудников с помощью виртуальной реальности. В теории, это приближает их к тому, чтобы обеспечить свое присутствие в метавселенной.

Сейчас это понятие имеет расплывчатое определение и обычно обозначает VR-пространство, где пользователи взаимодействуют с компьютерной средой и друг с другом. Некоторое время компании интересовались этой концепцией и теперь начинают воплощать свои идеи в реальность. Facebook уже превратилась в Meta, а Vans и Nike создают виртуальные брендированные миры на таких платформах, как Roblox.

Том Гудвин, сооснователь консалтингового агентства по вопросам трансформации ALL WE HAVE IS NOW, считает, что «этот термин ничего не значит, но хорошо смотрится в списке тенденций». По его словам, для Facebook это хороший PR-ход, помогающий отвлечь внимание от других проблем, как это было с доставкой с помощью дронов у Amazon.

«Никто не может объяснить, что это такое, поэтому, если она не будет существовать через 10 лет, то никто не проиграет», — рассказывает Гудвин о метавселенной.

Независимо от своего значения, виртуальная реальность становится важным элементом вовлечения и обучения для бизнесов. Так считает Роджер Томас, специалист по AR и VR из Университета Сандерленда. Он добавляет, что такой формат обучения помогает сэкономить время тех, кто обычно его проводит.

Фото в тексте: Halfpoint / Shutterstock

«Повторяющееся измеряемое обучение, основанное на задачах, можно проводить безопасно и в любое время. Это может избавить от необходимости останавливать работу, чтобы провести производственную подготовку, — утверждает Томас. — Обычно это ускоряет обучение почти на 80%».

Это не идеальное решение из-за нехватки «осязаемости». Однако тактильные технологии продолжают развиваться, и, как считает Томас, повышение квалификации с помощью VR и AR скоро станет нормой.

Другие сферы применения AR и VR

Согласно последнему прогнозу аналитической компании CCS Insight, выпущенному в прошлом месяце, в 2021 году на долю бизнесов будет приходиться 18% из приблизительно 11 млн проданных единиц VR- и AR-технологий.

Кроме того, CCS Insight ожидает, что в 2025 году компании закупят более 13 млн XR-устройств. Понятие XR (extended reality, расширенная реальность) охватывает весь спектр реальных и виртуальных сред, таких как виртуальная, дополненная и смешанная реальности.

«События последних двух лет, несомненно, ускорили прогресс, — утверждает Анджела Эшенден, главный аналитик отдела Workplace Transformation в CCS Insight. — Устойчивый характер пандемии заставил бизнесы искать новые способы адаптации и обучения персонала». XR-технологии стали наиболее оптимальным решением для многих.

По мнению Эшенден, иммерсивное обучение приносит особую пользу, когда нужны физические симуляции. Это дает возможность обучаться на практике, не боясь совершить ошибку. Она также считает, что эти технологии помогут получить и мягкие навыки. Например, с помощью симуляции ролевой игры, имитирующей те же уровни стресса, с которыми сотрудник сталкивается в реальности.

«Более того, мы видим все больше доказательств того, что удержание тех, кто проходит такого рода иммерсивное обучение, гораздо выше, чем при традиционных офлайн- и онлайн-методах», — добавляет она.

Ожидается, что к 2026 году рынок иммерсивных технологий будет стоить $463,7 млрд.

Платформа для цифрового обучения Virti решила последовать этой тенденции. Недавно она сотрудничала с Национальной службой здравоохранения Великобритании с целью обучать сотрудников, работающих на передовой во время пандемии.

Virti разработала платформу no-code, с помощью которой организации могут создавать собственные симуляции и виртуальных ИИ-людей. Она помогает стандартизировать и масштабировать обучение мягким навыкам и удаленную адаптацию.

«VR-подготовка более интересна, чем чтение и лекции, — утверждает основатель и CEO Virti Алекс Янг. — В симуляции можно добавлять подсказки и вопросы, чтобы проверять знания сотрудников и генерировать объективные данные о производительности, которые помогут им совершенствоваться».

Источник.