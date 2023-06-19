Преодолеть концепцию «эталонного человека» – как делать бизнес, офисы и вещи удобными для всех

Делимся фрагментом из книги Ксении Бабат из Высшая школа экономики, Stanford и Тамары Кинунен, к.п.н. и супервайзера Стокгольмской школы экономики, «Многообразие. Инклюзивность. Равенство», чтобы легко выстроить D&I Diversity and Inclusion-среду.

Но заботясь и о других «сегментах», можно создать по-настоящему удобный продукт — и неважно, будет ли это офис, приложение или вы просто наймете специалиста, которому будет приятно с вами работать.

«Эталонный человек» – образ среднестатистического человека. Это белый мужчина с образом жизни западного европейца или американца, ему примерно 25–30 лет. Он весит 70 килограммов, рост 170 сантиметров. Проблема в том, что это не единственная аудитория.

Инклюзивный климат

Инклюзивный дизайн – это практика проектирования, в которой продукты и услуги разрабатываются так, чтобы они были доступны и могли обслуживать как можно больше людей, независимо от их возраста, пола, способностей или других характеристик.

Он ставит человека в центр процесса проектирования.

Яркий пример того, как неинклюзивный дизайн может влиять на нашу работу, – кейс «Ютуб».

Когда они анонсировали свое новое приложение для загрузки видео с айфона, 5–10% видео, закачанных пользователями, были перевернутыми на 180 градусов.

Люди неправильно снимали видео?

Нет. Сам дизайн приложения был неверным. Он был разработан для правшей. Когда видео снимали левши, изображение не переворачивалось.

Не осознавая этого, разработчики-правши создали приложение, которое идеально работало для них самих, но не для их пользователей.

То, что проектирование инклюзивной среды – вопрос, затрагивающий каждого из нас, легко объяснить на примере концепции «Эталонный человек».

Концепция «эталонного человека»

«Эталонный человек» – образ среднестатистического человека.

Это белый мужчина с образом жизни западного европейца или американца.

Ему примерно 25–30 лет.

Он весит 70 килограммов, рост 170 сантиметров.

Впервые эту концепцию представили в 1974 году, чтобы упростить расчеты для ядерного облучения, хотя потом она стала постоянно использоваться и в фармакологии, нутрициологии, токсикологии.

Этого «Эталонного человека» можно найти в каждой сфере нашей жизни.

Вы наверняка задумывались, почему при общих равных очереди в женские уборные гораздо длиннее, чем в мужские? Потому что проектирование женских туалетов не отвечает потребностям женщин. Они используют уборную чаще и дольше мужчин, часто беря с собой детей.

Встает вопрос: «Как так вышло, что потребности половины населения земли были не учтены при проектировании окружающей среды?»

Подобную ситуацию мы наблюдаем:

и в настройках температурного режима в офисных зданиях,

и в высоте полок,

и в расположении выключателей,

и в размере спасательных масок и бронежилетов,

Не говоря уже о манекенах для краш-тестов автомобилей, клинических исследованиях лекарств и хронических болезней.

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«Эталонный человек» есть и в цифровом пространстве. Например, многие системы распознавания голоса спроектированы так, чтобы узнавать мужской голос. После пяти попыток набрать другу с помощью этой системы одна женщина просто понизила голос – и вуаля, система сработала.

Команда «Майкрософта» по инклюзивному дизайну объясняет в своем пособии:

Взаимодействие с технологиями, которые мы создаем, сильно зависит от того, что мы можем слышать, видеть, говорить и трогать. Если не принимать во внимание все эти человеческие возможности, мы исключим из своих пользователей большую часть человечества.

Неважно, проектируете вы офис, транспортную систему, виртуальную реальность или создаете организацию, нужно обращаться к нуждам всех потенциальных пользователей и сотрудников. Это помогает создавать дизайн, который будет удобен всем.

Те же субтитры, изначально разработанные для плохо слышащих, теперь позволяют каждому из нас наслаждаться видео в шумных местах, например в барах или аэропортах.

Экран с высокой контрастностью, который позволяет читать даже при ярком дневном свете, изначально был создан для людей с нарушениями зрения.

Один из способов работы дизайнеров для проектирования инклюзивного пространства – наблюдение. Важно следить за тем, кто и как использует, например, офисное помещение.

Здесь понадобится мышление экспериментатора и постоянное тестирование, пока вы полностью не поймете проблему и не сможете разработать решения для смягчения ее последствий.

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Шаг 1. Проведите аудит физического пространства на вашей работе или в общественном месте

Обратите внимание на людей, предметы искусства, названия мест, температуру, планировку и удобства.

Сфотографируйте или сделайте грубый набросок пространства.

Посмотрите на людей, использующих это пространство. Каков их демографический состав?

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Обратите внимание на фотографии, картины, скульптуры, модели и другие артефакты.

Есть ли здесь изображения людей с различным происхождением, которых вы хотели бы привлечь в свою организацию? Если да, то позитивны или негативны эти изображения?

Как называются комнаты и другие помещения в этом помещении?

Как называется само здание?

Шаг 2. Измените дизайн физического пространства, которое вы проверяли, чтобы сделать его более инклюзивным и благоприятным

Создайте прототип нового физического пространства в виде эскиза, диаграммы, цифрового макета или раскадровки. Не забудьте определить имеющиеся ограничения.

Шаг 3. Поделитесь своим прототипом измененного физического пространства с кем-то, кто регулярно им пользуется, и получите отзывы

Вы можете задать такие вопросы:

Что вы заметили в первую очередь в перепланировке пространства? Что вы думаете об изменениях? Что вам нравится в измененном дизайне помещения? Что бы вы хотели, чтобы в помещении было по-другому?

Шаг 4. Опишите реакцию на ваш редизайн

Дополнительно составьте план и опишите конкретные действия, которые вы предпримете.

При проектировании помещения вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями. Мы разделили их на подгруппы:

Женщины и/или недопредставленные меньшинства недостаточно хорошо отражены в искусстве и предметах пространства

Исследования показывают, что это посылает сигнал «вам здесь не место».

Уберите негативные образы.

Распечатайте изображения, позитивно представляющие различные типы людей, и повесьте их в местах с высокой проходимостью. Туда же вы можете переместить существующие изображения женщин или недопредставленных меньшинств.

Вы можете назвать конференц-залы и лекционные залы в честь женщин и недопредставленных меньшинств, приобрести артефакты, позитивно представляющие женщин и недопредставленные меньшинства.

Попробуйте предложить людям в этом пространстве создавать и курировать артефакты, воспевающие многообразие.

Слишком низкая температура

Исследования показывают, что в зданиях часто бывает слишком холодно для женщин, у которых, как правило, мышечная масса меньше, а метаболизм ниже, чем у мужчин.

Установите температуру между 22 и 26 градусами по Цельсию.

Одно исследование показало, что небольшое потепление в зданиях помогает всем работникам.

Когда температура колебалась между 22 и 26 градусами, работники были более эффективны и работоспособны. Кроме того, если немного разнообразить температуру, например, открыть окно, чтобы впустить свежий воздух, можно избежать так называемой «тепловой скуки», которая повышает утомляемость и понижает производительность.

Нездоровые закуски и напитки

Исследования показывают, что наличие только нездоровых закусок и напитков заставляет женщин чувствовать себя менее желанными.

Предоставьте полезные перекусы, например батончики мюсли и свежие фрукты, пусть они будут в доступе наряду с менее полезными.

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Гендерные туалеты недоступны или их мало

Исследования показывают, что все гендерные туалеты демонстрируют открытость и инклюзивность. Переоборудуйте существующие санузлы для всех полов и добавьте таблички с указанием того, что санузлы являются гендерно-нейтральными.

Отсутствие мест для спокойного размышления, молитвы или медитации

Исследования показывают, что наличие таких мест сигнализирует о том, что все люди включены в общество. Переоборудуйте существующее помещение в место для размышлений, молитв и медитаций.

Нет места для кормления грудью, лактации

Исследования показывают, что наличие таких помещений сигнализирует о вовлеченности не только кормящих родителей.

Переоборудуйте существующее пространство в помещение, предназначенное для кормления и лактации.

Эти и многие другие примеры показывают силу инклюзивного дизайна. Но на более глубинном уровне такие меры требуют смелости и силы воли.

Смелости спрашивать , чувствует ли кто-то себя некомфортно, сталкиваться с ошибками прошлого и исправлять их.

, чувствует ли кто-то себя некомфортно, сталкиваться с ошибками прошлого и исправлять их. Смелости разделять среду с теми, кто от вас отличается, видеть вещи в перспективе, интересоваться, как другие люди думают, чувствуют и действуют и почему.

с теми, кто от вас отличается, видеть вещи в перспективе, интересоваться, как другие люди думают, чувствуют и действуют и почему. Смелости делиться собственными историями и объяснять, как сформировалось наше собственное мировоззрение.

И волю видеть изменения, замечать, что трансформация требует гораздо больше, чем прохождение одного тренинга.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором