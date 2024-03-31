Индексация заработной платы в 2024

Разберемся, кому и в каком размере положена индексация зарплаты в 2024 году, обязательна ли она для всех организаций, какой порядок выплат и предусмотрена ли ответственность для работодателей за отказ от индексации.

Обязательно ли индексировать зарплату? Этот вопрос вызывает много споров между работниками и работодателями. В основном это касается частного сектора: по закону индексация заработной платы обязательна, но многие компании не торопятся ее проводить.

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Индексация зарплаты в 2024 году

Средства на индексацию зарплат работникам государственных учреждений поступают из бюджета. С 1 января 2024 года некоторые бюджетники получают прибавку к окладу в размере 9,8%. Зарплату повысят не всем — госслужащие, судьи, депутаты Государственной думы и их помощники остаются без прибавки.

Кому проиндексируют зарплату:

сотрудникам социальных учреждений;

работникам силовых структур и МЧС;

педагогам;

медикам;

работникам культуры;

сотрудникам Росстандарта и Роспотребнадзора;

военным;

сотрудникам специальных служб;

сельскохозяйственным работникам;

сотрудникам лесных хозяйств.

Индексация зарплат входит в число государственных гарантий в сфере охраны труда. Таким способом государство пытается компенсировать издержки, вызванные повышением цен. Согласно официальным данным, в России инфляция в 2023 году составила около 8%, а реально цены выросли еще больше.

Обязан ли работодатель индексировать зарплату

Индексация заработной платы обязательна по закону. В Трудовом кодексе РФ это названо «механизмом повышения реальной оплаты труда». Проводить индексацию должны все работодатели: они не имеют права лишать сотрудников компенсационных выплат. Если работодатель отказывается от выплат, тем самым он нарушает конституционные права сотрудников.

Государственные организации получают средства на индексацию из бюджета. Частные коммерческие структуры выплачивают средства в порядке, предусмотренном в коллективном договоре или иных нормативных актах.

Корректировать доходы сотрудников в соответствии с инфляцией — обязанность работодателя, установленная Трудовым кодексом. Но компании могут исполнять эту обязанность разными способами — не только индексировать зарплаты, но и выплачивать премии, надбавки или компенсировать инфляцию другим способом.

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Частные работодатели могут игнорировать обязанность индексировать зарплаты, несмотря на то, что за это предусмотрены штрафы, в таком случае руководители согласны заплатить штраф — это обходится дешевле, чем следовать требованиям ТК. Однако эта позиция не всегда оправдывает себя. Сотрудники могут защитить свои права и отсудить гораздо больше за непроведение индексации.

Индексация положена всем сотрудникам, работающим по трудовому договору. При этом уровень дохода, занимаемая должность, условия труда и другие факторы значения не имеют.

Согласно законодательству, индексировать зарплату специалистам, работающим по договорам ГПХ, работодатели не обязаны. Учитывайте это, подписывая соглашения при поступлении на работу.

Работодатель нарушает ТК и законодательство, если повышает оклад не всем, а только отдельным сотрудникам. Это дискриминация, за которую на нарушителя можно пожаловаться в прокуратуру и в суд. Даже сотрудникам на испытательном сроке или новичкам руководитель обязан индексировать зарплату в том же размере, что и остальным сотрудникам.

В Трудовом кодексе указано, что повышение реального размера зарплаты выполняется:

в бюджетной сфере — в порядке, установленном соответствующими статьями ТК РФ;

— в порядке, установленном соответствующими статьями ТК РФ; в коммерческой — в порядке, регламентированном коллективным и локальными нормативными актами компании.

Чем индексация отличается от повышения оклада?

Работодатель вправе поднять зарплату сотрудникам по своему усмотрению в произвольном порядке. Индексация выплачивается в определенном размере независимо от желания работодателя. Иными словами, индексация — обязанность, а повышение оклада — право работодателя. Не считаются индексацией и разовые премии независимо от их размеров.

Итак, компенсационные выплаты касаются не только бюджетников, но и всех сотрудников, работающих по официальному трудовому договору. Работодатель вправе проиндексировать только официальную зарплату («белую»). Помните об этом, когда заключаете неформальные соглашения с компаниями.

Какие оправдания при отказе индексации несостоятельны

Работодатели могут использовать разные причины, чтобы отказать в выплатах. Все они несостоятельны и могут быть оспорены сотрудниками.

Как руководители могут оправдывать отсутствие выплат:

«Мы не бюджетники». Частные компании не освобождаются от индексирования. Однако бизнес самостоятельно определяет, когда и в каком размере повышаются выплаты. Этот порядок прописан в официальных документах компании.

Частные компании не освобождаются от индексирования. Однако бизнес самостоятельно определяет, когда и в каком размере повышаются выплаты. Этот порядок прописан в официальных документах компании. «Мы индексацию не вводили». Даже если в локальных и иных актах нет упоминаний о выплатах, компании обязаны ее проводить. В случае претензий сотрудников к работодателям суд обяжет провести выплаты в общепризнанных размерах или воспользуется индексом потребительских цен.

Даже если в локальных и иных актах нет упоминаний о выплатах, компании обязаны ее проводить. В случае претензий сотрудников к работодателям суд обяжет провести выплаты в общепризнанных размерах или воспользуется индексом потребительских цен. «Мы платим премии». Поощрять премиями и надбавками в качестве замены индексации можно, но в таком случае в соответствующем локальном акте компании необходимо этот факт зафиксировать. Если этого не сделать, суды не примут такой аргумент, поскольку посчитают премиальные выплаты частью стандартной системы оплаты.

Поощрять премиями и надбавками в качестве замены индексации можно, но в таком случае в соответствующем локальном акте компании необходимо этот факт зафиксировать. Если этого не сделать, суды не примут такой аргумент, поскольку посчитают премиальные выплаты частью стандартной системы оплаты. «Мы доплачиваем некоторым сотрудникам». Повышать зарплату руководящему персоналу и оставлять ее прежней у рядовых менеджеров нельзя. Как и добавлять одним 5%, другим 8%. Нельзя лишать доплат сотрудников в декрете, новичков и другие категории сотрудников. Согласно трудовому кодексу, это дискриминация.

Регулярная индексация полагается всем гражданам, работающим по договору. Это касается бюджетных учреждений, ООО, АО, ИП и других организационно-правовых форм. Ответственность за отсутствие выплат чревата штрафами для работодателей. Для ИП это сумма в 1-5 тыс. рублей, для ООО — 30-50 тыс. руб.

Порядок индексации

Сроки и регулярность выплат работодатель определяет самостоятельно. Согласно разъяснениям Роструда, нарушением трудового законодательства считается отсутствие индексации зарплат в течение календарного года, хотя недавно проводить индексацию можно было раз в 3-5 лет.

Именно ежегодная индексация в полной мере соответствует назначению этой процедуры — увеличить доходы граждан в связи с повышением цен на товары и услуги. Если существует понятие ежегодной инфляции, то и индексация должна проводиться каждый год.

Что касается размера, то законодательство этот момент не регламентирует. Для бюджетных сотрудников есть конкретные указания, коммерческие организации решают этот вопрос в индивидуальном порядке. Однако Минтруда в Письме от 2018 года указывает, что размеры индексации не должны быть ниже официального уровня инфляции.

Работодатели рассчитывают формулу индексации, исходя из следующих показателей:

годовой уровень инфляции;

индекс потребительских цен;

размер прожиточного минимума.

Рассмотрим варианты расчетов:



На основании МРОТ — в 2024 году он составляет 19,242 руб., а в 2023 составлял 16,242 руб. Индексация рассчитывается исходя из разницы этих показателей. Коэффициент увеличения составит 1,1847 (19,242 /16,242). При зарплате в 40 тыс. прибавка составит 40 000 *1,1847 = 47 388 руб.

На основании ожидаемого уровня инфляции. Так, в 2024 он составит по прогнозам экономистов 4,5%. Коэффициент индексации составит 1,045. 40 000 *1,045 = 41 800 руб. В этом случае повышающий коэффициент будет меньше, чем при расчете на основании МРОТ.

На основании ИПЦ (Индекс потребительских цен) — еще одна важная величина. Ее устанавливают как по стране в целом, так и отдельно по регионам. Данные публикуются на сайте Росстата. В 2023 году ИПЦ составит 107,42%. 40 000 * 1,0742 = 42 968 руб.

На основании коэффициента, предложенного компанией. К примеру, если руководство постановило ежегодно индексировать зарплату на 5%, повышающий коэффициент составит 1,05, а зарплата поднимется до 42 000 руб. (40000*1,05).

Хотя компании вправе самостоятельно определять коэффициент, повышение не должно быть символическим. Например, если фирма повысит оклад на 2% при годовой инфляции не менее 4,5%, суды не признают такие выплаты индексацией.

Компания может оспорить решение судебных органов в случае, если использует другие способы увеличения реального размера зарплаты — платит регулярные премии или надбавки. Такие повышения должны быть зафиксированы в официальном договоре.

Есть еще одна ситуация, когда фирма вправе не проводить индексацию — это неудовлетворительные финансовые показатели. Важно указать в локальных нормативных актах, какие именно показатели считать неудовлетворительными — например, конкретные убытки или прибыль ниже 10 млн рублей.

Документы об индексации

Компании, которые не получают финансов из бюджета, устанавливают порядок индексации на основании коллективного договора, трудовых соглашений или локальных нормативных актов.

В документах должны быть указаны сроки индексации, периодичность и форма проведения, повышающий коэффициент и способ его расчета, список выплат, подлежащих увеличению.

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Порядок оформления сотрудника на работу

Индексация сопровождается соответствующим приказом и приложением к трудовому договору. Помните, что любые изменения в соглашениях должны быть закреплены письменно.

Индексация зарплат бюджетникам

Зарплаты бюджетных сотрудников в 2024 году будут проиндексированы на 9,8%. Список категорий приведен выше. Работники из других сфер получат компенсацию не менее 4,5%.

Согласно пояснительной записке и в соответствии с решениями, принятыми правительством РФ, бюджетное повышение не коснется гражданских служащих, судей и депутатов Госдумы.

Что делать, если индексация не проводилась

Сначала необходимо убедиться, что положенных выплат действительно не было. Индексация могла проводиться в виде премий или иных поступлений, предусмотренных локальными нормативными актами. Но это должно быть подтверждено письменными документами, четко указывающими, что премия выплачивается в качестве индексации зарплаты.

Если сотрудник зафиксировал нарушение, нужно обращаться в трудовую инспекцию. Там проверят работодателя и выяснят, действительно ли его лишили положенных выплат. Трудовая инспекция обяжет компанию повысить зарплату и выпишет работодателю штраф.

В случае, если обращение в инспекцию не принесло результатов, можно обратиться в судебные инстанции — практика показывает, что в большинстве случаев суд встает на сторону сотрудников.

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