Пять наиболее актуальных профессий в сфере интернет-маркетинга в 2021 году

Сейчас, когда очень многие компании перешли в онлайн, спрос на специалистов в этой сфере существенно вырос. Маркетинг стал настолько обширным направлением, что глубокое понимание каждой ниши практически невозможно для одного человека. Поэтому организации часто создают целые команды из разных специалистов. Вот пять перспективных направлений в 2021 году.

1. Менеджер социальных сетей

Такие специалисты управляют профилями компаний в Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter. Они могут работать на одну организацию, с несколькими клиентами в рамках агентства или самостоятельно находить заказчиков.

За последние 10 лет количество рабочих мест в этой сфере увеличилось на 9%, так как взаимодействие компаний с клиентами происходит в основном в социальных сетях. В число обязанностей таких специалистов входит увеличение количества подписчиков, взаимодействие с клиентами в интернете, разработка стратегий и регулярные публикации в блогах компании.

Необходимые навыки:

копирайтинг,

базовые знания графического дизайна для создания постов,

управление проектами,

стратегическое планирование,

отчетность по показателям роста.

По мере того как новые соцсети становятся популярными, менеджерам социальных сетей необходимо быстро осваивать новые навыки и адаптироваться к меняющемуся цифровому рынку.

2. Контент-маркетолог

Контент-маркетологи отвечают за планирование, разработку стратегий и создание релевантного контента, который будет рассказывать потенциальным клиентам о бренде и повышать конверсию.

По сути, контент-маркетологи — это рассказчики. Как правило, они прекрасные писатели и умеют создавать истории, которые привлекают новую аудиторию.

Небходимые навыки:

копирайтинг,

разработка стратегий контент-маркетинга,

креативность.

Работа также может включать тесное сотрудничество с видеооператорами, графическими дизайнерами и другими специалистами для создания различных форм контента для бренда.

Чтобы преуспеть в этой позиции, вам необходимо обладать исключительными навыками письма и сторителинга и четко понимать целевую аудиторию.

3. Специалист по SEO

Задача специалиста по поисковой оптимизации (SEO) — улучшить рейтинг веб-сайта компании в поисковых системах, таких как Google. Чем выше рейтинг в поисковой выдаче, тем больше конверсия.

Необходимые навыки:

экспертные знания параметров поисковых систем,

анализ и оптизимация,

поиск ключевых слов,

устранение технических проблем.

Специалисты по SEO часто работают вместе с контент-маркетологами. В некоторых компаниях эти две позиции объединены в одну, поскольку создание оптимизированного контента является ключевым способом повышения SEO-рейтинга бренда.

Чтобы преуспеть в качестве SEO-маркетолога, вы должны обладать хорошими техническими навыками в области ИТ, базовыми знаниями языков программирования и веб-разработки.

4. Специалист по платному трафику

Эти специалисты управляют платными рекламными каналами бренда, которые обычно включают рекламу в социальных сетях и Google.

Создание и оптимизирование платной рекламной кампании требует специальных знаний и опыта. Учитывая то, что Google, Facebook и другие платформы постоянно меняют работу своих алгоритмов, такой специалист должен постоянно развивать свои навыки и держать руку на пульсе последних изменений.

Работа над платными рекламными кампаниями может быть сложной задачей из-за колебаний рентабельности инвестиций и больших финансовых вложений, однако они также могут способствовать и росту доходов. Поэтому спрос на менеджеров по контекстной рекламе среди работодателей постоянно растет.

5. Email-маркетолог

Это направление активно развивается, поскольку email-рассылки — это один из самых эффективных инструментов в арсенале маркетологов. Он позволяет напрямую общаться с аудиторией, привлекать потенциальных клиентов и развивать сообщество. Согласно данным Campaign Monitor, в 2020 году показатель кликабельности в маркетинговых письмах составлял 2,6%.

Многие крупные компании вкладывают средства в почтовых специалистов из-за высокого уровня вовлеченности и эффективности такого маркетинга. Эти специалисты занимаются написанием, настройкой и отправкой электронных писем и информационных рассылок в базу данных компании.

Необходимые навыки:

копирайтинг,

дизайн,

анализ данных.

Для сегментации аудитории и настройки таргетированной рекламы, email-маркетологи используют платформы для автоматизации маркетинга, например Mailchimp. Затем они анализируют показатели эффективности прошлых почтовых кампаний, чтобы улучшить следующие.

Развитие нишевого набора навыков и специализированных знаний позволит вам выделиться на фоне других кандидатов. Если вас привлекает создание контента или веб-разработка, возможно, стоит освоить профессию специализированного маркетолога.

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