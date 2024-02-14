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Истории

«Без серьезных обязательств»: инвесторы поддерживают приложения для знакомств, но лишь небольшими суммами

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Как это обычно бывает со стартапами, самые известные сервисы для знакомств начинали с малого. Например, создатели Tinder собрали прототип всего за несколько дней во время хакатона.

Тот же подход выбирают и инвесторы, которые поддерживают стартапы в сфере знакомств и романтики. Для них раунды обычно составляют от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов.

В Crunchbase составили подборку из 28 дейтинговых компаний, которые привлекали финансирование за последние годы. 

«Без серьезных обязательств»: инвесторы поддерживают приложения для знакомств, но лишь небольшими суммами

Ниже — 28 компаний в сфере знакомств и романтики, которые привлекали финансирование за последние годы. Для них средний размер последнего раунда составил всего $1,5 млн.

Smitten — приложение «на стыке дейтинга, игр, социальных сетей и развлечений» ($10 млн).

Datefit — мобильное приложение для знакомств ($9 млн).

Clover — сервис для знакомств ($6,033 млн).

Lex — текстовое мобильное приложение ($5,6 млн).

Crossed — знакомства по геолокации ($5,4 млн).

Marriage Pact — приложение, помогающее студентам найти партнера на всю жизнь ($5 млн).

dua.com — объединяет людей по этническому происхождению ($4 млн).

Quivr — приложение, где одни пользователи помогают другим находить пару ($3,6 млн).

Couple.ai — онлайн-платформа с онлайн-вечеранками и подбором пар с помощью ИИ ($2,8 млн).

Bloom Community — сообщество для поиска пары ($2,5 млн).

Blueheart — приложение для создания отношений ($2,4 млн).

Ex-human — платформа, где можно общаться с гиперреалистичными персонажами ($2,3 млн).

Raily — сервис на базе ИИ, где можно знакомиться с людьми во время путешествий ($1,6 млн).

The Right Stuff — дейтинговое приложение ($1,5 млн).

Breeze — организует офлайн-свидания ($1,4 млн).

Meet5 — сервис для групповых знакомств ($1,2 млн).

Digi — романтические ИИ-компаньоны ($1,1 млн).

First Round’s on Me (FROME) — приложение для офлайн-знакомств ($1 млн).

Lovewick — сервис для пар ($1 млн).

MM — приложение для знакомств и мероприятий ($748,5 тыс.).

Vinita — знакомства для выходцев из Южной Азии ($500 тыс.).

Simplidating — упрощает знакомства для представителей корпоративного мира ($365,6 тыс.). 

Meet7 — дейтинговая платформа ($293,4 тыс.).

Thursday — мероприятия для одиноких людей (неизвестно).

Trulymadly.com — подбирает пары с помощью алгоритма (неизвестно).

Hulah — дейтинговый сервис, где женщины помогают друг другу находить пары (неизвестно).

Hiki — знакомства для людей с аутизмом (неизвестно).

S'More Date — дейтинговое приложение (неизвестно).

Новый подход к дейтингу

Крупнейшие раунды достались компаниям, которые стремятся сделать знакомства более веселыми и увлекательными. Большинство из них, похоже, ориентированы на тех, кто устал от поверхностного общения и бесконечных свайпов.

Один из примеров — исландский стартап Smitten, привлекший $13 млн. Он предлагает приложение, ориентированное на поколение Z, которое, как заявляют создатели, «работает на стыке дейтинга, игр, социальных сетей и развлечений». В нем пользователи взаимодействуют через вопросы, на которые можно ответить только «да» и «нет», а также игру «правда или ложь».

Тем временем американский стартап Datefit, который в июле закрыл венчурный раунд на сумму $9 млн, стремится отвлечь пользователей от экранов. Datefit помогает людям находить друзей и партнеров на основе того, каким видом спорта они предпочитают заниматься.

В начале этого месяца — как раз ко Дню святого Валентина — новичок Blush привлек $7 млн. Это дейтинговое приложение, доступное только по приглашениям, которое объединяет людей через мероприятия и их любимые места для встреч.

Любовь во времена ИИ

Ни один список получателей финансирования сейчас не обходится без упоминания ИИ.

В сфере дейтинга по этому пути идет Couple, организующий онлайн-вечеринки для одиноких людей, где подбором пар занимается ИИ. Недавно компания также запустила платформу DateABot.ai — там пользователи могут «встречаться» с различными персонажами-ботами.

Что касается романтических отношений, в приложении американской компании Digi можно взаимодействовать с персонализированным аватаром, призванным стать «компаньоном, который понимает вас и развивается вместе с вами».

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В список попали не все разработчики ИИ-компаньонов (например, Replika). Еще предстоит увидеть, станут ли такие романтические спутники массовым явлением, но большинство пионеров в этой области продвигают одну и ту же идею — эти боты, по крайней мере, могут быть более эмпатичными и лучше разделять ваши интересы, чем некоторые люди.

Провалы и успехи

Не всем приложениям удается удержаться на плаву даже при значительном финансировании. Недавний пример — разработчик сервиса для знакомств Clover, который планировал выйти на биржу через слияние со SPAC в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев Clover и SPAC-компания FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. объявили о разрыве соглашения. Приложение Clover больше не доступно.

Есть и примеры многолетнего успеха. Например, Grindr стала публичной компанией, а ее капитализация составляет $1,5 млрд.

Еще один выдающийся игрок — Match Group, материнская компания Tinder, Match и других приложений для знакомств. Конечно, с момента пика в конце 2021 года стоимость ее акций упала примерно на три четверти. Тем не менее Match остается прибыльной компанией с рыночной капитализацией в $10 млрд, чей годовой доход превышает $3 млрд.

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Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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