«Без серьезных обязательств»: инвесторы поддерживают приложения для знакомств, но лишь небольшими суммами

Ниже — 28 компаний в сфере знакомств и романтики, которые привлекали финансирование за последние годы. Для них средний размер последнего раунда составил всего $1,5 млн.

Smitten — приложение «на стыке дейтинга, игр, социальных сетей и развлечений» ($10 млн).

Datefit — мобильное приложение для знакомств ($9 млн).

Clover — сервис для знакомств ($6,033 млн).

Lex — текстовое мобильное приложение ($5,6 млн).

Crossed — знакомства по геолокации ($5,4 млн).

Marriage Pact — приложение, помогающее студентам найти партнера на всю жизнь ($5 млн).

dua.com — объединяет людей по этническому происхождению ($4 млн).

Quivr — приложение, где одни пользователи помогают другим находить пару ($3,6 млн).

Couple.ai — онлайн-платформа с онлайн-вечеранками и подбором пар с помощью ИИ ($2,8 млн).

Bloom Community — сообщество для поиска пары ($2,5 млн).

Blueheart — приложение для создания отношений ($2,4 млн).

Ex-human — платформа, где можно общаться с гиперреалистичными персонажами ($2,3 млн).

Raily — сервис на базе ИИ, где можно знакомиться с людьми во время путешествий ($1,6 млн).

The Right Stuff — дейтинговое приложение ($1,5 млн).

Breeze — организует офлайн-свидания ($1,4 млн).

Meet5 — сервис для групповых знакомств ($1,2 млн).

Digi — романтические ИИ-компаньоны ($1,1 млн).

First Round’s on Me (FROME) — приложение для офлайн-знакомств ($1 млн).

Lovewick — сервис для пар ($1 млн).

MM — приложение для знакомств и мероприятий ($748,5 тыс.).

Vinita — знакомства для выходцев из Южной Азии ($500 тыс.).

Simplidating — упрощает знакомства для представителей корпоративного мира ($365,6 тыс.).

Meet7 — дейтинговая платформа ($293,4 тыс.).

Thursday — мероприятия для одиноких людей (неизвестно).

Trulymadly.com — подбирает пары с помощью алгоритма (неизвестно).

Hulah — дейтинговый сервис, где женщины помогают друг другу находить пары (неизвестно).

Hiki — знакомства для людей с аутизмом (неизвестно).

S'More Date — дейтинговое приложение (неизвестно).

Новый подход к дейтингу

Крупнейшие раунды достались компаниям, которые стремятся сделать знакомства более веселыми и увлекательными. Большинство из них, похоже, ориентированы на тех, кто устал от поверхностного общения и бесконечных свайпов.

Один из примеров — исландский стартап Smitten, привлекший $13 млн. Он предлагает приложение, ориентированное на поколение Z, которое, как заявляют создатели, «работает на стыке дейтинга, игр, социальных сетей и развлечений». В нем пользователи взаимодействуют через вопросы, на которые можно ответить только «да» и «нет», а также игру «правда или ложь».

Тем временем американский стартап Datefit, который в июле закрыл венчурный раунд на сумму $9 млн, стремится отвлечь пользователей от экранов. Datefit помогает людям находить друзей и партнеров на основе того, каким видом спорта они предпочитают заниматься.

В начале этого месяца — как раз ко Дню святого Валентина — новичок Blush привлек $7 млн. Это дейтинговое приложение, доступное только по приглашениям, которое объединяет людей через мероприятия и их любимые места для встреч.

Любовь во времена ИИ

Ни один список получателей финансирования сейчас не обходится без упоминания ИИ.

В сфере дейтинга по этому пути идет Couple, организующий онлайн-вечеринки для одиноких людей, где подбором пар занимается ИИ. Недавно компания также запустила платформу DateABot.ai — там пользователи могут «встречаться» с различными персонажами-ботами.

Что касается романтических отношений, в приложении американской компании Digi можно взаимодействовать с персонализированным аватаром, призванным стать «компаньоном, который понимает вас и развивается вместе с вами».

В список попали не все разработчики ИИ-компаньонов (например, Replika). Еще предстоит увидеть, станут ли такие романтические спутники массовым явлением, но большинство пионеров в этой области продвигают одну и ту же идею — эти боты, по крайней мере, могут быть более эмпатичными и лучше разделять ваши интересы, чем некоторые люди.

Провалы и успехи

Не всем приложениям удается удержаться на плаву даже при значительном финансировании. Недавний пример — разработчик сервиса для знакомств Clover, который планировал выйти на биржу через слияние со SPAC в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев Clover и SPAC-компания FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. объявили о разрыве соглашения. Приложение Clover больше не доступно.

Есть и примеры многолетнего успеха. Например, Grindr стала публичной компанией, а ее капитализация составляет $1,5 млрд.

Еще один выдающийся игрок — Match Group, материнская компания Tinder, Match и других приложений для знакомств. Конечно, с момента пика в конце 2021 года стоимость ее акций упала примерно на три четверти. Тем не менее Match остается прибыльной компанией с рыночной капитализацией в $10 млрд, чей годовой доход превышает $3 млрд.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock