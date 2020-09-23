Apple выпустила долгожданную iOS 14 с массой новых функций и улучшений интерфейса. Самые долгожданные из них — виджеты на главном экране, а также полностью обновленный лаунчер и органайзер библиотеки приложений.

Как и следовало ожидать от компании, которая гордится своей политикой конфиденциальности, iOS 14 также включает важные улучшения и в этой области — от запрета отслеживания точного местоположения до оповещения о взломе одного из паролей.

Что нужно знать о конфиденциальности в iOS 14: семь основных функций