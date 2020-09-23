Истории
Что нужно знать о конфиденциальности в iOS 14: семь основных функций
Истории
Дарья Сидорова
Apple выпустила долгожданную iOS 14 с массой новых функций и улучшений интерфейса. Самые долгожданные из них — виджеты на главном экране, а также полностью обновленный лаунчер и органайзер библиотеки приложений.
Как и следовало ожидать от компании, которая гордится своей политикой конфиденциальности, iOS 14 также включает важные улучшения и в этой области — от запрета отслеживания точного местоположения до оповещения о взломе одного из паролей.
Что нужно знать о конфиденциальности в iOS 14: семь основных функцийДарья Сидорова
Приблизительное местоположение
Фото: Apple
- В чем суть: раньше при предоставлении временного или постоянного доступа к местоположению приложение получало точный адрес пользователя. В iOS 14 можно предоставить доступ к приблизительному местоположению в рамках определенной области.
- Почему это важно: для работы некоторых приложений, таких как погода или местные новости, не требуется точное местоположение пользователя. Таким образом, новая функция помогает сохранять конфиденциальность перемещений.
- Как использовать: в «Настройках» перейдите во вкладку «Конфиденциальность» и выберите пункт «Местоположение». Затем нажмите на нужное приложение и отключите «Точное местоположение».
Индикаторы камеры и микрофона
Фото: Apple
- В чем суть: при обращении приложения к камере и микрофону в верхней части экрана отображается цветной индикатор.
- Почему это важно: многие пользователи беспокоятся, что приложение получает доступ к камере или микрофону, не уведомляя их об этом. Теперь индикаторы предупреждают об использовании этих функций.
- Как использовать: если приложение в данный момент обращается к микрофону, то в верхнем левом углу экрана iPhone автоматически появится оранжевая точка, а при использовании камеры — зеленая. Узнать, какие именно приложения недавно получали доступ к микрофону и камере, можно в Центре управления — уведомление появится в верхней части экрана.
Ограничение доступа к фотографиям в библиотеке
- В чем суть: теперь пользователи могут предоставить приложениям доступ только к определенным фотографиям в библиотеке.
- Почему это важно: многие пользователи хранят на iPhone личные фотографии. Раньше, если приложению требовался доступ к библиотеке, единственным выходом было предоставить ему доступ ко всем снимкам либо полностью его закрыть.
- Как использовать: когда приложение запрашивает разрешение на доступ к библиотеке фотографий в iOS 14, нужно нажать «Выбрать фотографии» во всплывающем окне и выделить нужные снимки. Все остальные изображения будут закрыты для приложения.
Отчет о конфиденциальности в Safari
Фото: Apple
- В чем суть: теперь в Safari можно увидеть, какие трекеры используют сайты, чтобы отслеживать действия пользователя в сети.
- Почему это важно: чтобы обеспечить цифровую конфиденциальность, необходима прозрачность — возможность видеть, как и какой именно сайт или компания отслеживает данные.
- Как использовать: в адресной строке Safari нажмите кнопку «Aa». Затем в появившемся меню перейдите во вкладку «Отчет о конфиденциальности» и на экране отобразятся все трекеры сайта.
Мониторинг паролей в Safari
- В чем суть: Safari будет отслеживать используемые пароли и предупреждать об их взломе.
- Почему это важно: часто пароли — самое слабое звено в цифровой безопасности. Многие пользователи по-прежнему используют два или три одинаковых пароля для всех учетных записей и даже не проверяют, был ли их пароль взломан при утечке данных. В iOS 14 Safari выступает в роли хранителя паролей.
- Как использовать: предупреждения от Safari приходят автоматически. Также можно перейти в «Настройки» и в разделе «Пароли» посмотреть поля «Рекомендации по безопасности», где будут отображаться любые предупреждения о взломе пароля вместе со ссылками на инструкции по его изменению.
Метки конфиденциальности для приложений
Фото: Apple
- В чем суть: в App Store теперь отображается информация о конфиденциальности для каждого приложения, сообщающая, как оно использует данные.
- Почему это важно: приложения собирают различные типы данных, и о некоторых из них пользователи даже не подозревают. Новые метки для приложений отображают информацию о том, какие данные будут собирать приложения и как они их используют, — и все это в прозрачном, удобном для чтения формате. Теперь пользователи смогут более осознанно выбирать приложения для загрузки.
- Как использовать: нажмите на любое приложение в App Store, чтобы увидеть его описание. Прокрутите список до раздела «Конфиденциальность приложения» — там находятся новые метки. (Примечание: возможно, эта функция появится чуть позже).
Вход с помощью учетной записи Apple
Фото: Apple
- В чем суть: для входа в приложения и на сайты теперь можно использовать более приватный и универсальный способ «Войти через Apple» вместо учетных записей Facebook, Google и электронной почты.
- Почему это важно: универсальные логины от Facebook и Google предоставляют обеим компаниям, а также приложениям и сайтам, использующим эти системы входа, огромный объем данных о пользователе и его деятельности. Вход с помощью Apple, представленный в iOS 13, скрывает личную информацию (при желании — даже адрес электронной почты) от приложений и сайтов, в том числе от Facebook и Google.
- Как использовать: запуск этой функции может занять некоторое время. Как только она станет доступна, приложение предоставит руководство по обновлению.
Фото на обложке: Pexels
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