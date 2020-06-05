Второй после Джека Ма: история успеха CEO Tencent Ма Хуатэна

Ма Хуатэн, также известный как Пони Ма, — председатель совета директоров, сооснователь и CEO Tencent, самой дорогой компании Азии и одного из крупнейших игроков в мировой технологической индустрии. Сейчас его капитал составляет примерно $42,2 млрд. Разберемся, каким был путь Хуатэна к успеху.

Он родился в китайском городе Чаоян 29 октября 1971 года. Когда его отец Ма Ченшу получил работу управляющего портом в Шэньчжэне (находится недалеко от Гонконга), сын поехал вместе с ним.

Хуатэн поступил в Университет Шэньчжэна в 1989 году, а в 1993 году получил степень бакалавра в области компьютерных наук.

Его первым местом работы стала China Motion Telecom Development, где Хуатэн получал $176 в месяц. В то же время он занимался исследованием и разработкой систем звонков через интернет в Shenzhen Runxun Communications CO Ltd.

В 1998 году Хуатэн стал одним из основателей Tencent. Ее первый продукт появился после того, как Ма принял участие в презентации ICQ, первой в мире интернет-службы мгновенных сообщений, созданной в 1996 году израильскими разработчиками.

В 2009 году в интервью China Daily он рассказал: «Если бы я был дальновиднее и учел чужой опыт, мы бы поняли, что у нашего продукта есть будущее, но тогда мы просто не могли себе этого позволить».

В 2000 году Хуатэн обратился к американской инвестиционной компании IDC и гонконгскому телекоммуникационному оператору Pacific Century CyberWorks, которые купили 40% акций Tencent за $2,2 млн. 80% выручки компании приносили сделки, заключенные с операторами связи, которые согласились разделить плату за сообщения.

Фото: vyapaarjagat.com

Ма Хуатэн попадал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2007, 2014 и 2018 годах, а в 2015 году это звание ему присудил и Forbes. В 2017 году Fortune включил его в число главных бизнесменов мира. В 2018 издание CEOWORLD поместило его в список «Самые влиятельные люди мира». Хуатэна часто сравнивают с Уорреном Баффетом, одним из самых успешных международных инвесторов. В марте 2018 года состояние Хуатэна достигло примерно $51,1 млрд. Это сделало его самым богатым человеком Китая и 14-м по капиталу в мире. В ноябре 2017 года он стал первым китайским бизнесменом, который попал в десятку самых богатых людей планеты. Источник.