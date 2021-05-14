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Истории

История Virgin Galactic: Инвестиции в космос или полет на дно

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Космос всегда привлекал людей. Однако на сегодняшний день пределы Земли смогли покинуть всего несколько сотен человек. Ричард Брэнсон стремился сделать путешествия в космос доступнее и создал Virgin Galactic. В ее истории было все: амбициозные проекты, рекорды и даже человеческие жертвы. Вспоминаем, как возникла компания, и что с ней происходит сейчас.

История Virgin Galactic: Инвестиции в космос или полет на дно

Содержание

Virgin Galactic: история компании и космический туризм

Коммерческий туризм получил новый импульс в 1996 году, когда фонд X Prize (позже переименован в Ansari X Prize) запустил конкурс с призом в $10 млн. Для победы нужно было создать космический корабль, который в течение двух недель сможет отправить по крайней мере трех человек на высоту в 100 км от поверхности Земли.

Тогда основатель Scaled Composites Бурт Рутан начал работу над космопланом SpaceShipOne, который поднимался при помощи самолета-носителя WhiteKnight. Проект получил около $28 млн инвестиций от Пола Аллена, сооснователя Microsoft.

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В 1999 году Ричард Брэнсон зарегистрировал компанию Virgin Galactic. Virgin Group начала искать транспорт для организации суборбитальных туристических полетов и остановила выбор на SpaceShipOne.

Virgin собиралась инвестировать $108 млн в создание парка самолетов SpaceShipTwo и носителей WhiteKnightTwo. За первые пять лет компания планировала перевезти 3 тысячи человек. Билет на рейс обошелся бы в $208 тысяч, каждый борт вмещал пять пассажиров.

В 2004 году SpaceShipOne совершил два суборбитальных полета, поднявшись выше 100 км. Аллен получил призовые $10 млн и разделил награду с командой Scaled Composites.

В июле 2005 года Рутан и Брэнсон основали The Spaceship Company, СП Scaled Composites и Virgin Group (впоследствии к ней перейдет полный контроль над новым бизнесом). Были разработаны усовершенствованные версии самолета-носителя и космоплана, которые получили названия WhiteKnightTwo и SpaceShipTwo.

Прогнозы становились все оптимистичнее: за первые десять лет работы планировалось совершить рейсы для 50 тысяч туристов.

Гибель людей

Работы шли с опережением графика до 2007 года, когда в результате взрыва на испытательном стенде в пустыне Мохаве погибли три сотрудника Scaled Composites, еще трое были госпитализированы с серьезными травмами.

Испытания SpaceShipTwo были приостановлены примерно на год, пока шло расследование инцидента. Выяснилось, что необходимо серьезно изменить конструкцию бака с оксидом азота.

Из-за этого была отложена разработка двигателя — ключевой задачи проекта.

Презентация SpaceShipTwo

После аварии у компании не было значимых достижений, пока в июле 2008 года Virgin Galactic не представила WhiteKnightTwo. Самолет-носитель получил название Eve в честь матери Брэнсона. Тестовые запуски начались в декабре того же года.

Virgin Galactic, самолет WhiteKnightTwo, самолет Eve

Самоле-носитель WhiteKnightTwo. Фото в тексте: Knumina Studios / Shutterstock

SpaceShipTwo был представлен чуть позже. Его создание заняло больше времени, чем ожидалось, и презентация прошла в декабре 2009 года, на год позже после самолета-носителя.

Во время мероприятия, посвященного запуску, Рутан прокомментировал: «Я хочу сказать, что на данном этапе эта программа была сложнее, чем мы ожидали. Потребовалось больше времени и усилий. Это огромное событие — презентация первого коммерческого космического корабля. Я с нетерпением жду начала тестовой программы».

Первый тестовый полет состоялся в июле 2010 года. В это же время компания активизировала поиск клиентов.

Испытательные полеты и негативная реакция

Несмотря на трагедию 2007 года, Virgin Galactic все еще привлекала клиентов. Считается, что как только компания возобновила продажи, в резервный список записались около 30 тысяч человек.

Первоочередной целью было найти 100 туристов, которые бы поучаствовали в первом полете на SpaceShipTwo. Группа получила название «Основатели Virgin Galactic».

Среди 30 тысяч заинтересованных были преимущественно мужчины из более 120 стран. В их числе были британский дизайнер гоночных автомобилей Адриан Рейнард и актриса, а позднее предпринимательница Виктория Принсипал, известная по роли в телесериале 1980-х «Даллас».

Virgin планировала, что в первый год после запуска коммерческих рейсов организует полеты для 450 человек, а в следующий — в два раза больше.

Надежность суборбитального транспорта по-прежнему была под вопросом, из-за чего некоторые покупатели даже отказывались от места в очереди на полет. Тогда Virgin Galactic запустила информационную кампанию о рисках космического туризма, в которой ссылалась на высокие показатели безопасности трех собственных авиалиний. У них не было ни одной катастрофы.

Отказы от участия в программе были связаны и с долгим ожиданием: компания проводила множество тестов, чтобы убедиться в безопасности SpaceShipTwo.

Параллельно Virgin стремилась диверсифицировать бренд и активно развивала партнерские отношения.

  • В 2011 году Virgin Galactic заключила партнерство с NASA для проведения исследовательских полетов.
  • Также компания обязалась отправить в космос ученых из Юго-западного научно-исследовательского института штата Техас.

В апреле 2013 года Virgin успешно провела первый тестовый запуск SpaceShipTwo, в сентябре того же года — второй, а в январе 2014 года — третий.

Следующее испытание в октябре 2014 года пошло не по плану. В аварии погиб пилот Майкл Элсбери, второй летчик Питер Сиболд был ранен.

Национальный совет по безопасности на транспорте США заключил, что авария произошла из-за ошибки Элсбери. Во время снижения он преждевременно активировал систему флюгирования, из-за чего корабль буквально развалился на части.

Тогда была создана усовершенствованная версия SpaceShipTwo, VSS Unity, которая предотвращала ошибки предыдущих версий.

Презентация VSS Unity

После аварии в 2014 году Virgin потребовалось два года, прежде чем провести очередные испытания. В сентябре 2016 года впервые был запущен корабль VSS Unity. Тестовый полет прошел на высоте в примерно 15 км и продлился 3 часа 43 минуты.

В 2017 году испытания продолжились. Преимущественно это были проверки на пассивное планирование: самолет-носитель выпускал транспортное судно для скольжения в воздухе. В то же время Virgin заключила еще несколько сделок, в том числе с Итальянским космическим агентством и Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. В том же году программа LauncherOne была выделена в независимую компанию Virgin Orbit.

Первый тестовый полет VSS Unity с работающими двигателями состоялся в мае 2018 года. Он смог подняться на высоту в 80,4 км и совершить мягкую посадку. В феврале 2019 года VSS Unity достиг 89,9 км. На борту кроме пилотов находился старший инструктор, который оценивал, насколько полет будет комфортен для пассажиров.

IPO Virgin Galactic

В 2019 году Virgin Galactic объявила, что публичная компания Social Capital Hedosophia приобретет пакет в 49% акций за $808 млн. 51% оставался в собственности Virgin Galactic и aabar Investments.

По оценке Брэнсона, Virgin Group потратила на Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit $1-1,3 млрд. Это в 10 раз больше, чем он прогнозировал в 2004 году.

Обратное поглощение позволило Virgin Galactic стать публичной без IPO. По условиям сделки, оценка компании составляла $1,5 млрд. Венчурный инвестор Чамат Палихапития возглавил совет директоров, в который также вошел бывший COO Twitter Адам Бейн.

Virgin Galactic и инвестиции

В декабре 2005 года губернатор штата Нью-Мексико и Ричард Брэнсон договорились о строительстве космопорта Spaceport America за $225 млн, предназначенного специально для сдачи в аренду компании. Virgin Galactic Впоследствии там проводили тестовые полеты и космические запуски.

В 2010 году фонд aabar Investments (сейчас входит в Mubadala Investment) из Абу-Даби приобрел 31,8% в Virgin Galactic за $280 млн. Компания оценивалась примерно в $900 млн. Еще $100 млн получала программа запуска малых спутников с WhiteKnightTwo.

В 2014 году стало известно, что Google вела переговоры о покупке доли в Virgin Galactic, чтобы получить доступ к технологии запуска спутников. Однако данных о сделке не появлялось. 

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Фото в тексте: xalien / Shutterstock

С октября 2019 года Virgin Galactic торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как скупались акции Virgin Galactic и чем все кончилось

С февраля по середину мая 2021 года котировки Virgin Galactic потеряли около 70% стоимости. Этому способствовал перенос запуска коммерческих рейсов на 2022 год, а также отток влиятельных инвесторов.

  • Ричард Брэнсон в апреле 2021 года продал собственные акции Virgin Galactic стоимостью в $150,3 млн. В мае 2020 года основатель Virgin Group также избавлялся от бумаг компании, так как его бизнес-портфель серьезно пострадал от пандемии.
  • В мае 2021 года Чамат Палихапития продал все 6,2 млн акций Virgin Galactic, которые находились в его прямом владении. Стоимость актива составила $213. Сейчас ему принадлежат около 15,8 млн ценных бумаг через Social Capital Hedosophia Holdings.
  • 12 мая 2021 года фонды Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation и ARK Autonomous Technology & Robotics также начали избавляться от акций Virgin Galactic, спровоцировав дальнейшее падение. За день максимальное снижение котировок составило 20%.

Сейчас Virgin Galactic сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны других космических компаний. SpaceX Илона Маска собирает рекордные инвестиции, а первый полет в космос Blue Origin Безоса состоится уже в июле 2021 года. Однако несмотря на многочисленные трудности, Virgin Galactic не меняет ключевые составляющие своей бизнес-модели: тщательное тестирование, фокус на безопасности и уникальная услуга.

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Фото на обложке: Tun Pichitanon / Shutterstock

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