История Virgin Galactic: Инвестиции в космос или полет на дно

Космос всегда привлекал людей. Однако на сегодняшний день пределы Земли смогли покинуть всего несколько сотен человек. Ричард Брэнсон стремился сделать путешествия в космос доступнее и создал Virgin Galactic. В ее истории было все: амбициозные проекты, рекорды и даже человеческие жертвы. Вспоминаем, как возникла компания, и что с ней происходит сейчас.

Содержание

Virgin Galactic: история компании и космический туризм

Коммерческий туризм получил новый импульс в 1996 году, когда фонд X Prize (позже переименован в Ansari X Prize) запустил конкурс с призом в $10 млн. Для победы нужно было создать космический корабль, который в течение двух недель сможет отправить по крайней мере трех человек на высоту в 100 км от поверхности Земли.

Тогда основатель Scaled Composites Бурт Рутан начал работу над космопланом SpaceShipOne, который поднимался при помощи самолета-носителя WhiteKnight. Проект получил около $28 млн инвестиций от Пола Аллена, сооснователя Microsoft.

В 1999 году Ричард Брэнсон зарегистрировал компанию Virgin Galactic. Virgin Group начала искать транспорт для организации суборбитальных туристических полетов и остановила выбор на SpaceShipOne.

Virgin собиралась инвестировать $108 млн в создание парка самолетов SpaceShipTwo и носителей WhiteKnightTwo. За первые пять лет компания планировала перевезти 3 тысячи человек. Билет на рейс обошелся бы в $208 тысяч, каждый борт вмещал пять пассажиров.

В 2004 году SpaceShipOne совершил два суборбитальных полета, поднявшись выше 100 км. Аллен получил призовые $10 млн и разделил награду с командой Scaled Composites.

В июле 2005 года Рутан и Брэнсон основали The Spaceship Company, СП Scaled Composites и Virgin Group (впоследствии к ней перейдет полный контроль над новым бизнесом). Были разработаны усовершенствованные версии самолета-носителя и космоплана, которые получили названия WhiteKnightTwo и SpaceShipTwo.

Прогнозы становились все оптимистичнее: за первые десять лет работы планировалось совершить рейсы для 50 тысяч туристов.

Гибель людей

Работы шли с опережением графика до 2007 года, когда в результате взрыва на испытательном стенде в пустыне Мохаве погибли три сотрудника Scaled Composites, еще трое были госпитализированы с серьезными травмами.

Испытания SpaceShipTwo были приостановлены примерно на год, пока шло расследование инцидента. Выяснилось, что необходимо серьезно изменить конструкцию бака с оксидом азота.

Из-за этого была отложена разработка двигателя — ключевой задачи проекта.

Презентация SpaceShipTwo

После аварии у компании не было значимых достижений, пока в июле 2008 года Virgin Galactic не представила WhiteKnightTwo. Самолет-носитель получил название Eve в честь матери Брэнсона. Тестовые запуски начались в декабре того же года.

Самоле-носитель WhiteKnightTwo. Фото в тексте: Knumina Studios / Shutterstock

SpaceShipTwo был представлен чуть позже. Его создание заняло больше времени, чем ожидалось, и презентация прошла в декабре 2009 года, на год позже после самолета-носителя.

Во время мероприятия, посвященного запуску, Рутан прокомментировал: «Я хочу сказать, что на данном этапе эта программа была сложнее, чем мы ожидали. Потребовалось больше времени и усилий. Это огромное событие — презентация первого коммерческого космического корабля. Я с нетерпением жду начала тестовой программы».

Первый тестовый полет состоялся в июле 2010 года. В это же время компания активизировала поиск клиентов.

Испытательные полеты и негативная реакция

Несмотря на трагедию 2007 года, Virgin Galactic все еще привлекала клиентов. Считается, что как только компания возобновила продажи, в резервный список записались около 30 тысяч человек.

Первоочередной целью было найти 100 туристов, которые бы поучаствовали в первом полете на SpaceShipTwo. Группа получила название «Основатели Virgin Galactic».

Среди 30 тысяч заинтересованных были преимущественно мужчины из более 120 стран. В их числе были британский дизайнер гоночных автомобилей Адриан Рейнард и актриса, а позднее предпринимательница Виктория Принсипал, известная по роли в телесериале 1980-х «Даллас».

Virgin планировала, что в первый год после запуска коммерческих рейсов организует полеты для 450 человек, а в следующий — в два раза больше.

Надежность суборбитального транспорта по-прежнему была под вопросом, из-за чего некоторые покупатели даже отказывались от места в очереди на полет. Тогда Virgin Galactic запустила информационную кампанию о рисках космического туризма, в которой ссылалась на высокие показатели безопасности трех собственных авиалиний. У них не было ни одной катастрофы.

Отказы от участия в программе были связаны и с долгим ожиданием: компания проводила множество тестов, чтобы убедиться в безопасности SpaceShipTwo.

Параллельно Virgin стремилась диверсифицировать бренд и активно развивала партнерские отношения.

В 2011 году Virgin Galactic заключила партнерство с NASA для проведения исследовательских полетов.

Также компания обязалась отправить в космос ученых из Юго-западного научно-исследовательского института штата Техас.

В апреле 2013 года Virgin успешно провела первый тестовый запуск SpaceShipTwo, в сентябре того же года — второй, а в январе 2014 года — третий.

Следующее испытание в октябре 2014 года пошло не по плану. В аварии погиб пилот Майкл Элсбери, второй летчик Питер Сиболд был ранен.

Национальный совет по безопасности на транспорте США заключил, что авария произошла из-за ошибки Элсбери. Во время снижения он преждевременно активировал систему флюгирования, из-за чего корабль буквально развалился на части.

Тогда была создана усовершенствованная версия SpaceShipTwo, VSS Unity, которая предотвращала ошибки предыдущих версий.

Презентация VSS Unity

После аварии в 2014 году Virgin потребовалось два года, прежде чем провести очередные испытания. В сентябре 2016 года впервые был запущен корабль VSS Unity. Тестовый полет прошел на высоте в примерно 15 км и продлился 3 часа 43 минуты.

В 2017 году испытания продолжились. Преимущественно это были проверки на пассивное планирование: самолет-носитель выпускал транспортное судно для скольжения в воздухе. В то же время Virgin заключила еще несколько сделок, в том числе с Итальянским космическим агентством и Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. В том же году программа LauncherOne была выделена в независимую компанию Virgin Orbit.

Первый тестовый полет VSS Unity с работающими двигателями состоялся в мае 2018 года. Он смог подняться на высоту в 80,4 км и совершить мягкую посадку. В феврале 2019 года VSS Unity достиг 89,9 км. На борту кроме пилотов находился старший инструктор, который оценивал, насколько полет будет комфортен для пассажиров.

IPO Virgin Galactic

В 2019 году Virgin Galactic объявила, что публичная компания Social Capital Hedosophia приобретет пакет в 49% акций за $808 млн. 51% оставался в собственности Virgin Galactic и aabar Investments.

По оценке Брэнсона, Virgin Group потратила на Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit $1-1,3 млрд. Это в 10 раз больше, чем он прогнозировал в 2004 году.

Обратное поглощение позволило Virgin Galactic стать публичной без IPO. По условиям сделки, оценка компании составляла $1,5 млрд. Венчурный инвестор Чамат Палихапития возглавил совет директоров, в который также вошел бывший COO Twitter Адам Бейн.

Virgin Galactic и инвестиции

В декабре 2005 года губернатор штата Нью-Мексико и Ричард Брэнсон договорились о строительстве космопорта Spaceport America за $225 млн, предназначенного специально для сдачи в аренду компании. Virgin Galactic Впоследствии там проводили тестовые полеты и космические запуски.

В 2010 году фонд aabar Investments (сейчас входит в Mubadala Investment) из Абу-Даби приобрел 31,8% в Virgin Galactic за $280 млн. Компания оценивалась примерно в $900 млн. Еще $100 млн получала программа запуска малых спутников с WhiteKnightTwo.

В 2014 году стало известно, что Google вела переговоры о покупке доли в Virgin Galactic, чтобы получить доступ к технологии запуска спутников. Однако данных о сделке не появлялось.

Фото в тексте: xalien / Shutterstock

С октября 2019 года Virgin Galactic торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как скупались акции Virgin Galactic и чем все кончилось

С февраля по середину мая 2021 года котировки Virgin Galactic потеряли около 70% стоимости. Этому способствовал перенос запуска коммерческих рейсов на 2022 год, а также отток влиятельных инвесторов.

Ричард Брэнсон в апреле 2021 года продал собственные акции Virgin Galactic стоимостью в $150,3 млн. В мае 2020 года основатель Virgin Group также избавлялся от бумаг компании, так как его бизнес-портфель серьезно пострадал от пандемии.

В мае 2021 года Чамат Палихапития продал все 6,2 млн акций Virgin Galactic, которые находились в его прямом владении. Стоимость актива составила $213. Сейчас ему принадлежат около 15,8 млн ценных бумаг через Social Capital Hedosophia Holdings.

12 мая 2021 года фонды Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation и ARK Autonomous Technology & Robotics также начали избавляться от акций Virgin Galactic, спровоцировав дальнейшее падение. За день максимальное снижение котировок составило 20%.

Сейчас Virgin Galactic сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны других космических компаний. SpaceX Илона Маска собирает рекордные инвестиции, а первый полет в космос Blue Origin Безоса состоится уже в июле 2021 года. Однако несмотря на многочисленные трудности, Virgin Galactic не меняет ключевые составляющие своей бизнес-модели: тщательное тестирование, фокус на безопасности и уникальная услуга.

В статье использованы материалы следующих источников: