Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Blue Origin Безоса объявила дату первого полета в космос

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Blue Origin Джефа Безоса впервые опубликовала потребительскую информацию о своей «лунной программе».

Blue Origin Безоса объявила дату первого полета в космос

Первый полет состоится 20 июля. Стоимость билета формируется посредством живого аукциона, проводимого в три этапа: 5-19 мая, 19 мая, 12 июня. Подробная информация о формате аукциона опубликована на сайте Blue Origin.

Компания намерена отправить первый экипаж космонавтов 20 июля и предлагает одно место в первом рейсе победителю аукциона.

Blue Origin планирует отправлять людей в космическое путешествие на шестиместных аппаратах New Shepard. Корабль рассчитан на полет в суборбитальное пространство на расстояние 100 км и оборудован шестью смотровыми окнами. Возвращать туристов на Землю планируется с помощью парашюта.

До 5 мая практически вся потребительская информация о лунной программе Безоса держалась в секрете.

Среди конкурентов Blue Origin – Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которая уже продает билеты на свои корабли, но неоднократно переносила тестовые полеты, и SpaceX Илона Маска, подписавшая «лунный» контракт на $2,9 млрд с NASA, который впоследствии приостановила Счетная палата США из-за требований конкурентов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: blueorigin

Фото на обложке: Blue Origin / Youtube.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
  2. 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  3. 3 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
  4. 4 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
  5. 5 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

От энергетической независимости до безумно дешевых мощностей: как развивалась солнечная энергетика

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году