Blue Origin Безоса объявила дату первого полета в космос

Blue Origin Джефа Безоса впервые опубликовала потребительскую информацию о своей «лунной программе».
Первый полет состоится 20 июля. Стоимость билета формируется посредством живого аукциона, проводимого в три этапа: 5-19 мая, 19 мая, 12 июня. Подробная информация о формате аукциона опубликована на сайте Blue Origin.
Компания намерена отправить первый экипаж космонавтов 20 июля и предлагает одно место в первом рейсе победителю аукциона.
Blue Origin планирует отправлять людей в космическое путешествие на шестиместных аппаратах New Shepard. Корабль рассчитан на полет в суборбитальное пространство на расстояние 100 км и оборудован шестью смотровыми окнами. Возвращать туристов на Землю планируется с помощью парашюта.
До 5 мая практически вся потребительская информация о лунной программе Безоса держалась в секрете.
Среди конкурентов Blue Origin – Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, которая уже продает билеты на свои корабли, но неоднократно переносила тестовые полеты, и SpaceX Илона Маска, подписавшая «лунный» контракт на $2,9 млрд с NASA, который впоследствии приостановила Счетная палата США из-за требований конкурентов.
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Фото: blueorigin
Фото на обложке: Blue Origin / Youtube.com
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