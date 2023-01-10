«Лучше закрыть компанию, чем продавать ее»: предприниматели в Японии не могут найти себе преемников

Япония — страна с самым взрослым населением: средний возраст владельцев бизнеса в стране составляет около 62 лет, и почти 60% предпринимателей страны не знают, как распорядиться своим делом в будущем. Часто они предпочитают закрыть прибыльное предприятие, а не продавать его незнакомцу.

Хидэкадзу Ёкояма потратил три десятилетия, чтобы создать успешный логистический бизнес на острове Хоккайдо, регионе, который обеспечивает молоком большую часть Японии. Однако в прошлом году предприниматель решил отдать свою компанию.

73-летний Хидэкадзу Ёкояма чувствует, что уже слишком стар, но не может просто закрыть бизнес: от него зависят слишком много фермеров. Его дети и сотрудники не заинтересованы в управлении компанией. Кроме того, найти того, кто готов переехать в отдаленный и холодный регион страны не так просто.

Поэтому он разместил объявление через специальный сервис, который помогает владельцам малого бизнеса найти себе преемника. Цена была символической — ноль иен.

Ситуация Ёкоямы не единична и демонстрирует одно из самых разрушительных последствий старения общества. Население Японии будет неизбежно сокращаться, и многие предприятия малого и среднего бизнеса прекратят работу. Власти опасаются, что когда стареющие владельцы бизнеса будут массово уходить на пенсию, это нанесет серьезный удар по экономике.

В презентации 2019 года министерство торговли Японии прогнозировало, что к 2035 году в стране закроется около 630 тысяч прибыльных бизнесов, из-за чего страна лишится $165 млрд и 6,5 млн рабочих мест.

Япония уже испытывает слабый экономический рост, и власти начали принимать меры в надежде предотвратить катастрофу. Правительственные учреждения информируют пожилых предпринимателей о возможности продолжить работу после выхода на пенсию и запустили сервисные центры, чтобы помочь им найти клиентов. Также были введены крупные субсидии и налоговые льготы для новых владельцев бизнеса.

Тем не менее, проблема остается критичной. По словам Цунео Ватанабе, директора Центра слияний и поглощений Nihon, компании, специализирующейся на поиске покупателей для ключевых предприятий малого и среднего бизнеса, одно из самых больших препятствий – традиции.

В прошлые годы владельцы малого бизнеса, особенно те, кто управлял компаниями, насчитывающими многие десятилетия или даже столетия, предполагали, что их дети или доверенный сотрудник возьмут управление на себя. Они не были заинтересованы в том, чтобы продавать дело своей жизни незнакомцу, не говоря уже о конкуренте. Слияния и поглощения в Японии воспринимались не слишком хорошо.

«Многие люди считали, что лучше закрыть компанию, чем продавать ее», — добавляет Цунео Ватанабе, директор Nihon M&A Center.

С годами восприятие индустрии улучшилось, но «до сих пор есть много бизнесменов, которые даже не знают, что есть вариант M&A».

Однако некоторым небольшим и экономически важным проектам практически невозможно найти кого-то, кто мог бы занять их м­есто.

По данным министерства торговли Японии, в 2021 году государственные консультационные службы и пять ведущих сервисов M&A нашли покупателей лишь для 2413 бизнесов. Еще 44 тысячи прекратили существование. Более 55% из них были прибыльными на момент закрытия.

Многие находились в небольших городах, где проблема преемственности представляет собой потенциальную угрозу существованию. Закрытие бизнеса, будь то главный местный работодатель или единственный продуктовый магазин в деревне, еще больше усложняет жизнь в сельской местности, когда население стареет и стекается в города.

После того, как правительственная программа не смогла найти никого на замену Ёкояме, банк предложил ему обратиться в компанию Relay. Она отличается тем, что обращается к чувству общности и цели потенциальных покупателей. Размещенные ею объявления изображают счастливых владельцев магазинов суши и сельских полей, и направлены на то, чтобы привлечь измученных горожан, мечтающих поменять образ жизни.

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В случае с Ёкоямой задача была непростой. Для большинства японцев город Момбецу, где находится его бизнес, а население составляет около 20 тысяч человек и сокращается, — все равно что Северный полюс.

Единственные отрасли промышленности — рыболовство и фермерство, и когда световой день уменьшается, а на крышах растут шапки снега, они практически уходят в спячку. Глубокой зимой некоторые туристы приезжают сюда, чтобы полакомиться лососевой икрой и морскими гребешками, а также посмотреть на льдины, которые запирают небольшой городской порт.

На снимке 1980-х годов можно увидеть оживленную улицу с кабаре и ресторанами, где молодые рыбаки собирались, чтобы выпустить пар и потратить значительные суммы. Сегодня эпоха процветания осталась в прошлом, а с заброшенных витрин отклеиваются выцветшие плакаты. Крупнейшее здание в городе — новая больница.

В 2001 году в Момбецу построили новую начальную школу, но она закрылась всего 10 лет спустя. Большинство молодых людей из семей фермеров перебрались в города, чтобы найти более высокооплачиваемую и менее обременительную работу. Без очевидных преемников фермы закрывались одна за другой. Рекордная инфляция, вызванная пандемией и российско-украинским конфликтом, вынудила десятки людей досрочно выйти на пенсию.

Местные фермеры старели, их прибыль уменьшалась, и все больше из них стали зависеть от Ёкоямы. Он помогает им с заготовкой сена и расчисткой снега. Его день начинается в 4 утра и заканчивается в 7 вечера. Если его бизнес закроется, станет «очень тяжело», говорит Исао Икено, менеджер соседнего молочного кооператива. Сам он значительно автоматизировал бизнес после того, как стало труднее найти работников.

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На ферме кооператива 17 сотрудников ухаживают за 3 тысячами головам крупного рогатого скота, и компания Ёкоямы восполняет пробелы. По словам Икено, ни один другой местный бизнес не может предоставлять такие услуги.

Ёкояма начал подумывать о выходе на пенсию около шести лет назад. Но неясно, что произойдет с его делом.

Хотя он взял в долг чуть более миллиона долларов, годы щедрой политики экономического стимулирования удерживали процентные ставки на самом низком уровне и облегчали долговую нагрузку. Среднегодовая норма прибыли составляла около 30%.

В объявлении, которое он разместил на Relay, признавалось, что работа была тяжелой, но в нем говорилось, что никакого опыта не требовалось. Лучшим кандидатом был бы «молодой и готовый работать». Он унаследует не только кредит, но и все оборудование бизнеса и около 60 га первоклассных сельскохозяйственных угодий и леса. Детям Ёкоямы не достанется ничего.

«Я сказал им, что если они захотят заниматься этим, я оставлю им это, но если нет, я передам все любому другому», — говорит он.

Он получил уже 30 запросов. Среди тех, кто проявил интерес, была супружеская пара и представитель компании, которая планировала расширяться. Ёкояма остановился на «темной лошадке» — 26-летнем Кае Фудзисаве, который впечатлил его своей молодостью и энтузиазмом.

Однако он все еще не до конца уверен, что молодой человек подойдет для этой работы. Скептически настроены и работники. Всего их 17 человек, и возраст большинства составляет от 50 до 60 лет. Неясно, где новый начальник найдет им замену, когда им придет время выйти на пенсию.

«Это очень большое давление, — признает Фудзисава. — Но когда я приехал сюда, я был готов заниматься этим всю оставшуюся жизнь».

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