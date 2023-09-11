Японские школьники смогут отправить на занятия вместо себя робота

Мысль о походе в школу вызывает тревогу? Решение нашли в школьном округе японского Кумамото. У местных школьников вскоре появится возможность посетить занятие дистанционно, через робота. Цель — справиться с проблемой посещаемости, которая, как отмечают местные власти, серьезно ухудшилась за последние несколько лет.

«Помимо того, что роботы позволяют наблюдать за занятием, благодаря им можно свободно перемещаться в пространстве и общаться с другими по собственному желанию. Надеюсь, это поможет снизить психологические барьеры для студентов-прогульщиков» — прокомментировал один из чиновников.

Согласно сообщениям, роботы размещаются на базе с колесами, к которой прикреплен длинный стержень, на вершине которого находится планшет. Ученики управляют движениями робота из дома, общаясь с другими людьми и взаимодействуя с учителями посредством видеочата в течение всего учебного дня.

По данным Mainichi, округ сообщает, что в общей сложности 2760 учащихся начальных и неполных средних школ города «не посещали занятия в 2022 учебном году», и эта цифра выросла в годовом исчислении с 2018 года, когда в городе наблюдалось сравнительно небольшое число 1283 отсутствующих по всему городу. дети среднего и младшеклассного возраста.

Эти цифры вызывают законное беспокойство, и, по данным газеты, роботы — не первая попытка округа решить эту проблему. До этого округ предлагал более заурядное решение в виде онлайн-занятий. Сообщается, что эти «виртуальные классы» работали так, как было задумано, и, по словам самих школьников, онлайн-система снизила их тревожность при общении и даже повысила их самооценку.

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Теперь, похоже, школьный совет расширяет свои цифровые сервисы. Согласно отчету, два робота должны появиться в коридорах где-то в ноябре, и районные чиновники утверждают, что устройства дают учащимся, не посещающим школу, возможность немного больше общаться и взаимодействовать с другими детьми без необходимости физически ходить в школу.

Действительно, кажется примечательным, что эти усилия предпринимаются только на начальном и младшем школьном уровнях. Но, учитывая очевидную эффективность системы «виртуального класса» в плане улучшения психического здоровья учащихся, можно предположить, что роботы станут своеобразным мостом социализации между онлайн-занятиями и занятиями в реальной жизни.

В конечном итоге мера должна подготовить к приходу в школу детей, у которых это вызывает тревожность. Результаты эксперимента будут представлены на школьном совете в марте.

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