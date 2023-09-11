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Истории

Японские школьники смогут отправить на занятия вместо себя робота

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Мысль о походе в школу вызывает тревогу? Решение нашли в школьном округе японского Кумамото. У местных школьников вскоре появится возможность посетить занятие дистанционно, через робота. Цель — справиться с проблемой посещаемости, которая, как отмечают местные власти, серьезно ухудшилась за последние несколько лет.

Японские школьники смогут отправить на занятия вместо себя робота

«Помимо того, что роботы позволяют наблюдать за занятием, благодаря им можно свободно перемещаться в пространстве и общаться с другими по собственному желанию. Надеюсь, это поможет снизить психологические барьеры для студентов-прогульщиков» — прокомментировал один из чиновников.

Согласно сообщениям, роботы размещаются на базе с колесами, к которой прикреплен длинный стержень, на вершине которого находится планшет. Ученики управляют движениями робота из дома, общаясь с другими людьми и взаимодействуя с учителями посредством видеочата в течение всего учебного дня.

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По данным Mainichi, округ сообщает, что в общей сложности 2760 учащихся начальных и неполных средних школ города «не посещали занятия в 2022 учебном году», и эта цифра выросла в годовом исчислении с 2018 года, когда в городе наблюдалось сравнительно небольшое число 1283 отсутствующих по всему городу. дети среднего и младшеклассного возраста.

Эти цифры вызывают законное беспокойство, и, по данным газеты, роботы — не первая попытка округа решить эту проблему. До этого округ предлагал более заурядное решение в виде онлайн-занятий. Сообщается, что эти «виртуальные классы» работали так, как было задумано, и, по словам самих школьников, онлайн-система снизила их тревожность при общении и даже повысила их самооценку.

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Теперь, похоже, школьный совет расширяет свои цифровые сервисы. Согласно отчету, два робота должны появиться в коридорах где-то в ноябре, и районные чиновники утверждают, что устройства дают учащимся, не посещающим школу, возможность немного больше общаться и взаимодействовать с другими детьми без необходимости физически ходить в школу.

Действительно, кажется примечательным, что эти усилия предпринимаются только на начальном и младшем школьном уровнях. Но, учитывая очевидную эффективность системы «виртуального класса» в плане улучшения психического здоровья учащихся, можно предположить, что роботы станут своеобразным мостом социализации между онлайн-занятиями и занятиями в реальной жизни.

В конечном итоге мера должна подготовить к приходу в школу детей, у которых это вызывает тревожность. Результаты эксперимента будут представлены на школьном совете в марте.

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Фото на обложке: Unsplash

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