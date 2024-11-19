Как общаться с выгоревшим сотрудником

Выгорание — не новая проблема, однако в последнее время она усугубилась. Этот тревожный тренд повышает нагрузку на руководителей, которым часто не хватает нужных знаний, чтобы правильно отреагировать на ситуацию. В итоге проблема лишь усугубляется.
Консультант для руководителей и команд Дженни Фернандес рассказала, как помочь подчиненным справиться со стрессом.
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Содержание
Разберитесь в контексте
Руководителю очень важно понимать, с каким опытом сталкиваются подчиненные. Для этого необходима безопасная, открытая среда. Разобраться помогут открытые вопросы:
- Что в последнее время вызывает особенные трудности?
- Что, как вы считаете, повлияло на ваше выгорание?
- Как вы справляетесь с этими обстоятельствами?
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Дайте понять, что выгорание — это не стыдно
Если человек столкнулся с выгоранием, он не должен чувствовать вину или стыд. Обсуждать проблемы нормально, это помогает определить их причины на личном или системном уровне.
Поделитесь личным опытом
Возможно, в этой ситуации уже были вы или ваш знакомый. Расскажите, как помогали кому-то справиться с проблемой.
Даже если вы с этим не сталкивались, честно скажите об этом и выразите готовность помочь.
Ищите решение вместе
Предложите иначе взглянуть на ситуацию и сконцентрироваться на том, что человек может контролировать. Например, на установлении здоровых границ или расстановке приоритетов.
Кристина Маслах, эксперт по выгоранию и профессор психологии в Калифорнийском университете в Беркли, определила 6 областей, влияющих на выгорание:
- неравномерная рабочая нагрузка,
- ощущаемое отсутствия контроля,
- недостаточное вознаграждение за усилия,
- отсутствие поддерживающего сообщества,
- недостаток честности,
- несоответствие по ценностям и навыкам.
Обсудите, на чем стоит сосредоточиться в данный момент и вместе ищите решение. Это хороший повод задуматься, какие изменения помогут улучшить баланс между работой и личной жизнью.
Поощряйте самостоятельность и автономию
В период определенности важно быть гибким и адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. Поощряйте автономность — она вернет сотрудникам ощущение контроля. Это может проявляться в гибком графике, возможности самостоятельно выбрать проект или установить личные цели.
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Развивайте компетенции сотрудников
Если выгорание связано с неравномерной нагрузкой или ощущением, что навыков недостаточно, эффективное решение — дать возможности для развития.
Давать обратную связь непросто, особенно если сотрудник испытывает выгорание. Это требует от руководителя больше знаний, эмпатии и понимания.
Для этого работайте с непосредственными симптомами выгорания, а затем сконцентрируйтесь на развитии рабочей среды, в которой приоритет отдается ментальному здоровью и продвижению хороших рабочих практик.
Все это не только поддержит конкретного человека, но и положительно скажется на всей команде, ее моральном духе и продуктивности.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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