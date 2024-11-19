Как общаться с выгоревшим сотрудником

Консультант для руководителей и команд Дженни Фернандес рассказала , как помочь подчиненным справиться со стрессом.

Выгорание — не новая проблема, однако в последнее время она усугубилась. Этот тревожный тренд повышает нагрузку на руководителей, которым часто не хватает нужных знаний, чтобы правильно отреагировать на ситуацию. В итоге проблема лишь усугубляется.

Разберитесь в контексте

Руководителю очень важно понимать, с каким опытом сталкиваются подчиненные. Для этого необходима безопасная, открытая среда. Разобраться помогут открытые вопросы:

Что в последнее время вызывает особенные трудности?

Что, как вы считаете, повлияло на ваше выгорание?

Как вы справляетесь с этими обстоятельствами?

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Дайте понять, что выгорание — это не стыдно

Если человек столкнулся с выгоранием, он не должен чувствовать вину или стыд. Обсуждать проблемы нормально, это помогает определить их причины на личном или системном уровне.

Поделитесь личным опытом

Возможно, в этой ситуации уже были вы или ваш знакомый. Расскажите, как помогали кому-то справиться с проблемой.

Даже если вы с этим не сталкивались, честно скажите об этом и выразите готовность помочь.

Ищите решение вместе

Предложите иначе взглянуть на ситуацию и сконцентрироваться на том, что человек может контролировать. Например, на установлении здоровых границ или расстановке приоритетов.

Кристина Маслах, эксперт по выгоранию и профессор психологии в Калифорнийском университете в Беркли, определила 6 областей, влияющих на выгорание:

неравномерная рабочая нагрузка,

ощущаемое отсутствия контроля,

недостаточное вознаграждение за усилия,

отсутствие поддерживающего сообщества,

недостаток честности,

несоответствие по ценностям и навыкам.

Обсудите, на чем стоит сосредоточиться в данный момент и вместе ищите решение. Это хороший повод задуматься, какие изменения помогут улучшить баланс между работой и личной жизнью.

Поощряйте самостоятельность и автономию

В период определенности важно быть гибким и адаптироваться под меняющиеся обстоятельства. Поощряйте автономность — она вернет сотрудникам ощущение контроля. Это может проявляться в гибком графике, возможности самостоятельно выбрать проект или установить личные цели.

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Развивайте компетенции сотрудников

Если выгорание связано с неравномерной нагрузкой или ощущением, что навыков недостаточно, эффективное решение — дать возможности для развития.

Давать обратную связь непросто, особенно если сотрудник испытывает выгорание. Это требует от руководителя больше знаний, эмпатии и понимания.

Для этого работайте с непосредственными симптомами выгорания, а затем сконцентрируйтесь на развитии рабочей среды, в которой приоритет отдается ментальному здоровью и продвижению хороших рабочих практик.

Все это не только поддержит конкретного человека, но и положительно скажется на всей команде, ее моральном духе и продуктивности.