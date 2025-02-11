Продажа бывших в употреблении или уцененных товаров — это способ избавиться от лишних вещей и немного заработать. В последние годы все больше людей и компаний решают продавать такие продукты на маркетплейсах, где покупатели ищут выгодные предложения.

Но как продать эти товары так, чтобы они привлекали внимание и быстро нашли своих владельцев? Какие особенности стоит учесть при продаже б/у вещей, и как не стать жертвой мошенников?

В статье расскажем, как продавать уцененные товары на популярных платформах, что для этого нужно, как правильно составлять описание, а также как продать б/у на «Озоне» и других популярных платформах.

Поделимся полезными советами по ценообразованию, тому, как создавать привлекательные описания и защититься от рисков. Если хотите узнать, как продать б/у товар, читайте дальше.

Как продавать бывшие в употреблении или уцененные товары на маркетплейсах

https://rb.ru/story/kak-prodavat-ucenennye-tovary/

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