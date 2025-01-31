Как рекламировать интернет-магазин: лучшие способы и площадки для продвижения

Все больше представителей малого бизнеса переходят в режим онлайн-торговли, так как такой формат позволяет значительно сэкономить бюджет компании на аренду или покупку магазина. К тому же такой способ позволяет значительно расширить аудиторию потребителей, так как с поставками готовой продукции в другие города на сегодняшний день проблем нет. Как именно это сделать и какие существуют площадки для этого — подробнее расскажем в статье.

Какие существуют «бесплатные» способы рекламы?

Многие представители бизнеса уверены в том, что продвижение интернет-магазина бесплатно не принесет результатов, и на рекламе не стоит экономить. Однако далеко не все зависит от того, где именно была размещена информация о магазине, и прежде всего, стоит уделить внимание ее содержанию, а также аудитории, которая действительно купит предложенные в ней товары. И подыскать подходящую аудиторию пользователей можно на различных форумах, тематических сайтах, а также в социальных сетях.

Можно создать сайт для своего магазина, где будет подробное описание товаров и их стоимость. Однако над этим придется серьезно поработать и оптимизировать его под поисковые системы, чтобы покупатель видел его в числе первых выданных вариантов. И этот способ зачастую платный, если вы не владеете необходимыми навыками в плане создания сайта. Сама реклама здесь будет бесплатной, а ссылки на него можно разместить на площадках объявлений или в социальных сетях.

Доски объявлений

Разместить рекламу для интернет-магазина можно на досках объявлений. Лучшим сайтом для этого по-прежнему остается Avito. Рекламировать свой товар здесь достаточно удобно, и как правило, бесплатно. Конечно, для большего эффекта можно подключить и платные опции, но для первоначального запуска и при небольшом бюджете вполне достаточно будет этого варианта продвижения интернет-магазина.

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Также здесь можно разместить не только текстовую рекламу, но подкрепить ее фотографиями товара, чтобы покупатель мог оценить его визуально и сделать свой выбор. Особенно такой вариант подойдет для тех, кто:

продает одежду,

изделия ручной работы,

технику или электронику.

При этом очень важно указать о себе корректные данные, чтобы поиск магазина в интернете не занимал много времени.

Тематические форумы

Далеко не все знают, что продвижение интернет-магазина очень успешно проходит на различных форумах, особенно если товары, которые продаются в нем соответствуют тематике такого форума.

И наибольшей популярностью они пользуются у молодых мам в декретном отпуске. Там они смогут не только получить ответы на свои вопросы о кормлении и воспитании ребенка, но и приобрести все необходимое благодаря рекламе интернет-магазина детских товаров или питания.

В большинстве случаев продвижение магазина таким способом бесплатное, особенно если это малоизвестный сайт. Но и стоимость на других площадках относительно невысокая и для компаний с небольшими оборотами и бюджетом это практически беспроигрышный вариант рекламы своего интернет-магазина.

Группы в социальных сетях

Заниматься активным продвижением своего интернет-магазина можно и в соцсетях, выкладывая информацию о нем в группах с большим количеством подписчиков. Такая реклама особенно популярна в последнее время, так как здесь сосредоточено практически все взрослое население страны.

Например, в социальной сети «ВКонтакте» или «Одноклассники» запустить рекламу интернет-магазина можно, пополнив кошелек рекламного кабинета всего на 500 рублей. Правда, в таком случае ограничить аудиторию будет нельзя. А для того чтобы заниматься продвижением рекламы среди потенциальных клиентов, придется оплатить дополнительные опции.

Специально разработанный сервис от компании Mail.ru под названием MyTarget позволит отслеживать продвижение рекламных постов в нескольких социальных сетях одновременно. Для этого достаточно создать личный кабинет. Такой подход позволит быстро анализировать и подбирать необходимую аудиторию пользователей в свой интернет-магазин и реагировать на снижение ее активности. Но этот сервис предоставляется уже за определенную плату.

Конкретная стоимость варьируется исходя из выбранных опций.

Личная страница в социальных сетях

Одним из выгодных вариантов для рекламы своего магазина будет создание своей собственной страницы в социальных сетях. Такой способ позволит достаточно быстро набрать целевую аудиторию и не тратиться на оплату рекламы на сторонних интернет-ресурсах.

В таком случае рекламой интернет-магазина и его продвижением сможет заниматься один из сотрудников, кто хорошо знаком не только с ассортиментом, но и производством, и способен ответить на все вопросы покупателей. Начальные деньги будут уходить на зарплату этому специалисту.

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Кроме того, личная страница в социальных сетях будет способствовать продвижению рекламы и сайта компании среди иностранной публики, особенно это актуально для торговли в странах СНГ или ближнего зарубежья.

Среди более дорогих вариантов — можно нанять специалиста по SMM на аутсорс, который грамотно оформит группу, займется анализом интернет-ресурсов, предложений конкурентов и направит рекламу магазина и сайта компании на потенциального покупателя.

Что нужно помнить перед запуском рекламы?

Прежде чем уделить время рекламе для интернет-продвижения своих сайтов и магазинов, стоит изучить некоторые очень важные вопросы, которые позволят получить лучшие результаты. А именно:

учесть, для кого предназначена реклама об интернет-магазине, ведь именно на эту аудиторию придется ориентироваться и, учитывая ее потребности, составлять тексты и записывать видеоролики. Грамотный контент имеет первостепенное значение, и без такого подхода реклама работать не будет.

определиться с целью и ожиданиями от продвижения интернет-магазинов, это поможет лучше понять, какой будет реклама.

рассчитать бюджет рекламы, это позволит оценить реальные возможности компании и максимально использовать свои ресурсы. От него зависит и то, как часто будет запускаться реклама, в том числе и на платных сайтах. Для продвижения интернет-магазинов этот вопрос имеет особое значение.

выбрать подходящие площадки. Часто посещаемые форумы и сайты будут способствовать быстрому продвижению, каждый раз выводя интернет-магазин на новый уровень, максимально расширяя аудиторию.

продумать стратегию, чтобы реклама приносила максимальный результат и делала интернет-магазин узнаваемым среди большого круга покупателей.

Отсутствие единого стиля оформления, а также расчеты на большую аудиторию, которая не заинтересована в покупках — все эти факторы не позволят интернет-магазину продвинуться, а реклама не принесет результат.

Пожалуй, лучшим решением для бизнеса будет обратиться к специалистам, которые помогут не только написать готовый текст, но и займутся аналитикой, подбором аудитории и помогут максимально быстро продвинуть интернет-магазин. Реклама в этом случае будет работать намного эффективней.

Платные способы подвижения рекламы интернет-магазина

Многие начинающие предприниматели полагают, что реклама лучше работает именно на платных сайтах, и готовы тратить на это большие бюджеты. Конечно, на подобных площадках предусмотрены дополнительные функции, которые будут способствовать лучшему продвижению различного рода брендов и магазинов. К тому же платные сайты, на которых выходит реклама, стоят дорого.

Платформа MyTarget

Площадка является одной из лучших для продвижения онлайн-магазинов. Здесь реклама работает благодаря большому количеству функций и настроек, позволяющих выйти на целевую аудиторию в кратчайшие сроки. Кроме того, в MyTarget можно отслеживать, как продвигаются магазины практически во всех известных соцсетях.

Важно отметить, что реклама может быть абсолютно любого формата или даже совмещать в себе несколько видов одновременно.

Реклама в Google Ads

Популярный и универсальный сервис, где может работать реклама интернет-магазина. На сайте есть все необходимое для ее создания и размещения. Реклама, размещенная здесь работает именно с теми клиентами, которые нацелены на покупку и уже выбирают подходящий вариант.

Здесь также можно в любой момент скорректировать свое объявление с учетом изменений или снижения его эффективности.

Платный сервис от Avito

Чтобы продвинуть свой бизнес, можно создать платное объявление на сайте Avito. Интернет-магазин выйдет в топ и будет лучше продвигаться среди конкретной аудитории. Стоимость услуги зависит от времени нахождения рекламы на сайте. Однако на сегодняшний день это один из самых бюджетных вариантов ее размещения на достаточно популярном сервисе.

СМИ

Продвинуть свой бизнес предлагает множество федеральных и региональных сайтов, которые зарегистрированы как СМИ. На таких сайтах можно опубликовать статью о бизнесе.

Лучше искать сайты, у которых достаточно большая аудитория, в том числе и за пределами РФ. Тогда увидеть рекламу множество пользователей. Это хороший вариант для начинающего бизнеса. Также нужно обращать внимание на ценники, на многих сайтах они достигают пиковых значений. Перед тем как договариваться о размещении и писать статью, нужно изучить рынок цен.

Платный контент в социальных сетях

Помимо создания небольших групп и размещения рекламы, популярные социальные сети предлагают и лучшие платные сервисы, которые помогут продвинуть интернет-магазины.

Кроме того, с помощью соцсетей можно значительно сократить свою аудиторию и направить силы на рекламу для потенциального покупателя, который находится в поиске нужных товаров. При этом стоимость услуг для бизнеса на подобных площадках достаточно невысокая.

Продвинуть бренд можно за сравнительно небольшую плату и в Telegram, однако он больше подойдет для размещения текстовых объявлений.

Отдельного внимания заслуживает одна из самых известных площадок для продвижения интернет-магазина от «Яндекс». Здесь для бизнеса есть все возможности для его быстрого развития и набора необходимой аудитории. При этом сайт достаточно прост в использовании.

Продвижение интернет-магазина на этой площадке возможно не только за счет обычной рекламы товара, но и всевозможных дополнительных функций. Среди которых стоит выделить следующие:

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Стоимость услуг на «Яндекс Маркете» во многом зависят от выбранных опций, а также объемов размещений. Сайт компании при этом предназначен как для начинающего бизнеса, так и для крупных продавцов.

Выбор подходящей площадки для продвижения интернет-магазина в сети во многом зависит от поставленных задач и бюджета.

Одинаково хорошо работают как бесплатные сервисы, так и платные, с той лишь разницей, что последние имеют дополнительные опции и значительно сокращают время на развитие магазина и подбор целевой аудитории потребителей.

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